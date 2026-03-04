Apple có thông báo tới tất cả người dùng iPhone

Apple Inc. đã phát đi cảnh báo tới người dùng iPhone về một thói quen phổ biến nhưng tiềm ẩn rủi ro, đó là đặt điện thoại trên giường, dưới gối hoặc phủ trong chăn khi sạc pin qua đêm.

Theo hướng dẫn an toàn chính thức từ hãng công nghệ Mỹ, iPhone, bộ sạc và cả sạc không dây đều có thể phát sinh nhiệt trong quá trình hoạt động, đặc biệt là khi đang nạp pin. Dù việc sạc qua đêm không bị coi là vấn đề nghiêm trọng, vị trí đặt thiết bị mới là yếu tố đáng lưu ý.

Apple cho biết các bề mặt mềm như nệm, chăn, gối có thể giữ nhiệt và cản trở quá trình tản nhiệt tự nhiên của thiết bị. Khi iPhone bị che kín hoặc ép sát vào cơ thể trong lúc sạc, lượng nhiệt sinh ra không thể thoát ra môi trường xung quanh, dẫn đến tình trạng tích tụ nhiệt. Điều này làm tăng nguy cơ thiết bị quá nóng, ảnh hưởng đến độ bền linh kiện và trong một số trường hợp có thể gây mất an toàn.

Người dùng iPhone, đặc biệt là những ai có thói quen cắm sạc qua đêm và đặt thiết bị trên giường ngủ nên thay đổi. (Ảnh minh hoạ)

Hãng khuyến cáo người dùng nên đặt iPhone ở nơi thông thoáng khi sạc, tránh che phủ điện thoại, cáp hoặc đầu nối nguồn. Đồng thời, không nên để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian dài khi đang cắm sạc.

Các chuyên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Theo họ, nếu một thiết bị điện tử quá nóng khi bị phủ kín bởi chăn ga gối đệm, người đang ngủ có thể không nhận ra các dấu hiệu cảnh báo như mùi khét hoặc khói nhẹ. Trong nhiều tình huống, những tín hiệu này không đủ rõ ràng để đánh thức người dùng kịp thời.

Từ những khuyến nghị trên, người dùng vẫn có thể sạc iPhone qua đêm nhưng cần thay đổi thói quen đặt thiết bị. Việc đặt điện thoại trên bề mặt cứng như bàn làm việc hoặc tủ đầu giường, bảo đảm không bị che phủ và có đủ không gian để tản nhiệt, được xem là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhằm hạn chế rủi ro không đáng có.

