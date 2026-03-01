Cho người đàn ông mượn điện thoại, nhiều người bị mất hơn 800 triệu đồng: Công an bắt khẩn cấp đối tượng sinh năm 1990

Ngày 25/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Phú (SN 1990, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó đơn vị tiếp nhận tố giác của người dân về việc bị chiếm đoạt số tiền lớn thông qua hình thức hỗ trợ vay tín dụng trực tuyến. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Hữu Phú từng làm việc tại một công ty tài chính, am hiểu quy trình, thủ tục cho vay trên hệ thống phần mềm nội bộ.

Đối tượng Hữu Phú tại cơ quan công an.

Sau khi nghỉ việc, Phú đăng tải thông tin trên mạng xã hội, nhận hỗ trợ làm thủ tục vay tiền online. Khi người dân tin tưởng và chuyển tiền để đóng lãi hoặc tất toán khoản vay, đối tượng không thực hiện nghĩa vụ với công ty tín dụng mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng cá nhân.

Không dừng lại ở đó, Phú còn liên hệ với những khách hàng từng vay tại công ty cũ, đưa ra thông tin về chương trình hoàn trả phí bảo hiểm nhằm tạo lòng tin. Khi được đồng ý, Phú trực tiếp thao tác trên điện thoại của khách hàng, sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng mới và hoàn tất hồ sơ vay tiền.

Sau khi khoản vay được giải ngân, tiền không được chuyển về tài khoản của người vay như cam kết mà bị Phú chuyển sang tài khoản cá nhân. Đối tượng chỉ chuyển lại một phần nhỏ và thông báo đó là tiền hoàn phí bảo hiểm, phần còn lại chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Hữu Phú đến làm việc. Sau ba ngày đấu tranh, hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi của đối tượng được làm rõ. Bước đầu xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh