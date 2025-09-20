Apple chính thức lên tiếng về phản ánh dấu hiệu bất thường của 2 sản phẩm tại Việt Nam

Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) vừa thông tin về một số sản phẩm của Apple Việt Nam trước phản ánh của người tiêu dùng. Theo đó, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng về hiện tượng đổi màu xảy ra giữa iPad Pro 11-inch (M4) WiFi và Apple Pencil Pro khi hai thiết bị tiếp xúc với nhau trong quá trình sử dụng.

Cụ thể, tại điểm tiếp xúc sạc từ tính giữa hai thiết bị xuất hiện vệt đổi màu bất thường, giống dấu hiệu cháy xém nhẹ. Dấu hiệu này có thể liên quan đến an toàn thiết bị, gây cháy nổ và khả năng lỗi kỹ thuật.

iPad Pro 11-inch (M4) WiFi và Apple Pencil Pro đổi màu khi tiếp xúc trong quá trình sử dụng (Ảnh: ST)

Căn cứ phản ánh của người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Apple Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Trên cơ sở báo cáo của Công ty TNHH Apple Việt Nam, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, Công ty TNHH Apple Việt Nam đã tiếp nhận phản ánh về hiện tượng nêu trên. Qua quá trình xem xét hình ảnh, thông tin, tài liệu do người tiêu dùng cung cấp, công ty xác định hiện tượng đổi màu là vấn đề về thẩm mỹ/bề ngoài, có khả năng là do các yếu tố nhiễm bẩn từ bên ngoài như bụi bẩn, hơi ẩm, hoặc bụi đã tồn tại giữa các thiết bị khi sạc điện. Hiện tượng này không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của thiết bị và không phải là dấu hiệu về an toàn của sản phẩm. Hiện nay, công ty không ghi nhận bất kỳ vấn đề an toàn mang tính hệ thống nào đối với iPad Pro 11-inch (M4) WiFi và Apple Pencil Pro.

Theo báo cáo của công ty, các sản phẩm nêu trên đã được kiểm định và chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thiết bị công nghệ thông tin (ITE), bao gồm IEC 60950 và IEC 62368.

Ảnh minh họa

Tại thị trường Việt Nam, iPad Pro 11-inch (M4) WiFi đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin – QCVN 132:2022/BTTTT. Tuy nhiên, theo báo cáo của công ty, Apple Pencil Pro không thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn này.

Căn cứ chính sách bảo hành đã công bố, đối với hiện tượng đổi màu nêu trên, việc bảo hành của công ty không áp dụng cho các hư hại bề ngoài/thẩm mỹ của sản phẩm. Tuy nhiên, công ty áp dụng chính sách bảo hành giới hạn một năm đối với các sản phẩm iPad và Apple Pencil tại thị trường Việt Nam.

Báo cáo của Công ty cho thấy, vấn đề về thẩm mỹ/bề ngoài không dẫn tới việc "không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng", vì vậy, không phát sinh nghĩa vụ thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trên cơ sở thông tin do công ty cung cấp và quy định pháp luật hiện hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng chủ động kiểm tra tình trạng sản phẩm sau khi mua và trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi phát hiện các dấu hiệu bất thường xuất hiện trên bề mặt thiết bị. Lưu giữ thông tin, hình ảnh về hiện trạng sản phẩm trong trường hợp cần phản ánh tới doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng. Chủ động liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Apple thông qua các kênh được công bố để được tư vấn và hướng dẫn xử lý tình huống cụ thể về tình trạng thiết bị.

Trong quá trình sử dụng sản phẩm, trường hợp người tiêu dùng phát hiện hoặc gặp phải các rủi ro liên quan đến sản phẩm không bảo đảm an toàn, có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản, đề nghị kịp thời thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương (Sở Công Thương) để tiến hành xác minh và thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật.