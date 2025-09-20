Hãng xe điện Việt Nam bị Shark Bình chê "không ai mua" vừa huy động thành công 22 triệu USD: Sản xuất vài nghìn xe mỗi tháng, đạt mục tiêu 50 cửa hàng

Tờ TechinAsia đưa tin, Dat Bike, nhà sản xuất xe máy điện Việt Nam vừa hoàn tất vòng gọi vốn series B trị giá 22 triệu USD. Vòng gọi vốn lần này do FCC – một nhà cung cấp linh kiện ô tô Nhật Bản – dẫn đầu và Rebright Partner, với sự tham gia của các đối tác uy tín như Jungle Ventures, cùng Cathay Venture và AiViet Venture.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn – nhà sáng lập Dat Bike cho biết công ty đã hợp tác với FCC suốt hai năm rưỡi qua, và hiện hai bên đang phối hợp chặt chẽ hơn để phát triển một nền tảng xe máy điện mới.

Theo dữ liệu tài chính do Tech in Asia thu thập từ một đơn vị phân tích thị trường trong nước, Dat Bike đạt doanh thu 168,5 tỷ đồng (khoảng 6,4 triệu USD) trong năm 2024, cao gấp gần bốn lần so với năm trước. Doanh nghiệp dự báo mức tăng trưởng năm 2025 có thể gấp 8–10 lần, tương ứng doanh thu khoảng 1.300 tỷ đồng (51 triệu USD).

Công ty cũng cho biết đã ghi nhận lợi nhuận EBITDA dương từ tháng trước, nhờ cải thiện biên lợi nhuận vật liệu từ 20% lên 25%.

Để mở rộng thị trường, Dat Bike đặt mục tiêu nâng số cửa hàng bán lẻ từ 25 hiện nay lên 50 vào cuối năm 2025, và khoảng 150 vào cuối năm 2026. Trong đó, 40% cửa hàng sẽ do công ty trực tiếp vận hành, còn lại là hệ thống đại lý.

Về sản xuất, nhà máy của Dat Bike hiện đạt công suất "vài nghìn xe" mỗi tháng, theo chia sẻ của CEO Nguyễn Bá Cảnh Sơn.

Dat Bike là cái tên hút sự quan tâm của giới đầu tư Việt trong vài năm gần đây. Trong tập phát sóng năm 2019 của Shark Tank Việt Nam, Nguyễn Bá Cảnh Sơn – một kỹ sư phần mềm từng làm việc tại Thung lũng Silicon – bước lên sân khấu kêu gọi 50.000 USD cho 0,5% cổ phần công ty xe máy điện Dat Bike.

Dù được đánh giá là "nhân tài", Sơn vẫn bị các nhà đầu tư từ chối, thậm chí bị nhận xét gay gắt rằng sản phẩm của anh "không có cơ hội nào", không thể cạnh tranh về giá với xe xăng, cũng không thuyết phục được thị trường.

"Anh cảm thấy em đang vướng vào sai lầm của startup là làm ra sản phẩm xã hội chưa chắc đã cần, hoặc có cũng được, không có cũng không sao", Shark Bình.

Bị từ chối, song đơn vị này vẫn nuôi ý tượng khởi nghiệp phát triển xe máy điện hiệu suất cao, thay vì tập trung vào dòng xe điện giá rẻ trong bối cảnh xe máy xăng chiếm tới 99% thị phần hai bánh tại Việt Nam.

Mẫu xe đầu tiên của công ty là Weaver, ra mắt sau khi nhà sáng lập Nguyễn Bá Cảnh Sơn trở về từ Thung lũng Silicon. Sản phẩm này được thiết kế với công suất và tốc độ tương đương xe xăng, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế tại Việt Nam.

Weaver sau đó được Bộ Giao thông Vận tải kiểm định và công nhận là xe máy điện "Made in Vietnam" đầu tiên đạt tiêu chuẩn tương đương xe xăng về hiệu năng. Từ nền tảng này, Dat Bike tiếp tục phát triển Weaver 200 với phạm vi hoạt động mở rộng và khả năng sạc nhanh hơn.

Tiếp nối dòng Weaver, Dat Bike giới thiệu ba mẫu xe điện Quantum S1, S2 và S3, với mức giá từ 34,9 đến 50,9 triệu đồng. Điểm chung của cả ba mẫu là phạm vi di chuyển dài – từ 200 đến 285 km mỗi lần sạc, hướng đến nhóm người dùng cần phương tiện thay thế xe xăng trong tầm giá phổ thông.

Trong đó, Quantum S1 là mẫu cao nhất, có giá gần 51 triệu đồng, phạm vi hoạt động 285 km, tốc độ tối đa 100 km/h. Quantum S2 có giá từ 42,9 triệu đồng, di chuyển được 265 km/lần sạc. Quantum S3 là lựa chọn phổ thông hơn, giá từ 34,9 triệu đồng, quãng đường khoảng 200 km.

Tất cả các mẫu xe đều được thiết kế trong nước, sử dụng động cơ từ 6.000 đến 7.000W, trang bị phanh đĩa và hỗ trợ sạc nhanh. Với hệ sản phẩm này, Dat Bike đang mở rộng tiếp cận nhiều nhóm người dùng hơn, giữa bối cảnh nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tại Việt Nam có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây.

Thảo Vân