Internet Việt Nam vừa lập kỷ lục chưa từng có

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trong báo cáo tháng 8/2025 của Ookla – đơn vị vận hành Speedtest, Internet cố định tại Việt Nam ghi nhận bước nhảy vọt ngoạn mục. Với tốc độ trung bình 261,8 Mbps, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 10 toàn cầu, bỏ xa mốc 33 chỉ cách đây vài tháng (3-2025).

Đây là lần đầu tiên tốc độ Internet Việt Nam vào top đầu thế giới. Thành tích này còn vượt qua nhiều quốc gia có hạ tầng viễn thông mạnh như Thụy Sĩ, Đan Mạch hay Trung Quốc.

Không chỉ mạng cố định, Internet di động tại Việt Nam cũng gây ấn tượng với tốc độ tải xuống trung bình đạt 152,17 Mbps, đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới, xếp ở vị trí thứ 16.

Xếp hạng tốc độ Internet di động và cố định Việt Nam trong tháng 8 theo Ookla Speedtest. ﻿(Ảnh chụp màn hình)

Một điểm đáng chú ý là số liệu trên hoàn toàn trùng khớp với kết quả từ iSpeed – nền tảng đánh giá chất lượng truy cập Internet do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phát triển.

Theo iSpeed, trong tháng 8/2025, tốc độ mạng cố định tại Việt Nam đạt tới 271,2 Mbps, củng cố thêm vị thế thăng hạng mạnh mẽ của Internet Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Trong bức tranh toàn cảnh về sự bứt phá của Internet Việt Nam, Viettel ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đạt tốc độ Internet cố định 318,71 Mbps, bỏ xa mức trung bình toàn quốc (271,2 Mbps) và khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường Việt Nam.

Thành tích này còn giúp Viettel vượt qua cả Iceland – quốc gia đang đứng thứ 8 thế giới về tốc độ Internet, qua đó trở thành lực đẩy quan trọng trong bước tiến thăng hạng của Internet Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Xếp sau Viettel là VNPT với tốc độ 247,77 Mbps, tiếp đến là FPT đạt 121,59 Mbps.