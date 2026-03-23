Áo trắng là số 1 trong tủ đồ mùa hè: 4 cách diện đơn giản nhưng sành điệu xuất sắc cho mọi nàng

Áo trắng luôn là món thời trang đặc trưng trong tủ đồ mùa hè. Không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng, gam màu này còn dễ phối và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Chỉ cần một chiếc áo trắng đơn giản, bạn đã có thể biến hóa linh hoạt từ thanh lịch đến năng động mà không hề nhàm chán. Dưới đây là 4 cách phối đồ với áo trắng giúp bạn luôn nổi bật trong những ngày nắng.

Áo trắng và quần trắng

Set đồ "trắng toàn tập" là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích vẻ ngoài tinh tế và hiện đại. Khi kết hợp áo trắng với quần trắng, tổng thể trang phục tạo cảm giác sáng sủa, nhẹ nhàng và cực kỳ "ăn ảnh" dưới ánh nắng mùa hè.

Để tránh sự đơn điệu, bạn nên chú ý đến chất liệu và phom dáng. Một chiếc áo cotton mỏng, dáng rộng kết hợp cùng quần vải suông hoặc quần ống đứng sẽ tạo nên sự cân bằng hài hòa. Ngoài ra, việc thêm các phụ kiện như túi xách màu be, kính râm hay sandal da sẽ giúp bộ trang phục trở nên sống động hơn mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Phong cách này đặc biệt phù hợp cho những buổi dạo phố, đi cà phê hay du lịch biển, khi bạn muốn giữ vẻ ngoài tối giản nhưng vẫn nổi bật.

Áo trắng và chân váy

Sự kết hợp giữa áo trắng và chân váy luôn mang lại vẻ nữ tính và mềm mại. Đây là công thức phối đồ "kinh điển" nhưng chưa bao giờ lỗi mốt, phù hợp với nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau.

Nếu bạn yêu thích phong cách nhẹ nhàng, hãy chọn chân váy midi hoặc chân váy xếp ly với tông màu pastel. Trong khi đó, chân váy chữ A hoặc váy ngắn lại giúp tạo cảm giác trẻ trung và năng động hơn. Một chiếc áo trắng sơ mi đóng thùng gọn gàng sẽ làm nổi bật vòng eo, còn áo phông trắng thì mang lại sự thoải mái và phóng khoáng.

Điểm thú vị của set đồ này là bạn có thể dễ dàng biến tấu từ đi làm đến đi chơi. Chỉ cần thay đổi giày, chẳng hạn từ giày búp bê, sandal sang sneaker là bạn đã có ngay một diện mạo hoàn toàn khác.

Áo trắng và quần jeans

Không có sự kết hợp nào đơn giản mà hiệu quả như áo trắng và quần jeans. Đây là lựa chọn "an toàn" nhưng luôn mang lại vẻ ngoài năng động, trẻ trung và đầy sức sống.

Một chiếc áo phông trắng basic đi cùng quần jeans xanh cổ điển đã đủ để tạo nên outfit hoàn hảo cho những ngày hè. Nếu muốn thêm phần cá tính, bạn có thể chọn jeans rách nhẹ, jeans ống rộng hoặc quần cạp cao để tôn dáng. Áo trắng cũng có thể được biến tấu với kiểu dáng croptop, oversized hoặc sơ mi buộc vạt để tạo điểm nhấn.

Phụ kiện đi kèm như giày sneaker trắng, túi tote hoặc mũ lưỡi trai sẽ hoàn thiện vẻ ngoài khỏe khoắn. Đây là set đồ phù hợp cho hầu hết các hoạt động thường ngày, từ đi làm đến dạo phố cuối tuần.

Áo trắng và quần sẫm màu

Nếu bạn muốn tạo sự tương phản rõ ràng và thêm chiều sâu cho trang phục, hãy thử kết hợp áo trắng với quần sẫm màu như đen, xanh navy hoặc nâu đậm. Sự đối lập giữa hai gam màu này giúp tổng thể trở nên nổi bật mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần âu đen là lựa chọn lý tưởng cho môi trường công sở. Trong khi đó, áo phông trắng đi với quần tối màu lại mang đến phong cách casual nhưng vẫn gọn gàng và chỉn chu.

Để tăng thêm điểm nhấn, bạn có thể chọn quần có chi tiết đặc biệt như xếp ly, ống rộng hoặc chất liệu khác biệt như linen hay kaki. Ngoài ra, việc phối thêm thắt lưng da hoặc túi xách tông trầm sẽ giúp bộ trang phục trở nên hoàn chỉnh hơn.

Phong cách này không chỉ dễ áp dụng mà còn phù hợp với nhiều dáng người, đặc biệt là những ai muốn tạo hiệu ứng thon gọn và cao ráo hơn trong mùa hè.

Ảnh: Instagram