Anne Hathaway để nguyên bụng bầu ra phố sau khi bị nghi "độn bụng để giả bầu": 43 tuổi và đẹp đến mức khiến người ta phải nghi ngờ

Có lẽ Anne Hathaway cũng không ngờ rằng mình có tin đồn "mang thai giả".

Ngày 10/8, Anne Hathaway xuất hiện trên đường phố Los Angeles để đến trường quay Jimmy Kimmel Live! trong một bộ đồ mà không ai có thể lướt qua. Áo hai dây màu đen xẻ sâu, phần thân dưới ngực được thắt lại rồi buông xòe thành những lớp bèo tua rua, để lộ hoàn toàn chiếc bụng bầu đã khá lớn.

Cô phối cùng quần ống suông tối màu, giày hở mũi gót cao, vòng cổ mắt xích vàng bản to và kính râm oval. Tóc nâu buông sóng, nụ cười rộng, tay vẫy chào paparazzi. Theo People, đây là bộ đồ mà bụng bầu không phải thứ được che giấu hay tạo dáng khéo léo cho gọn, mà là trung tâm của cả outfit.

Điều khiến bộ đồ này trở thành một tuyên ngôn chứ không chỉ là một pha street style đẹp nằm ở chuyện xảy ra ngay trước đó.

Chủ nhật 9/8, Hathaway dự buổi công chiếu toàn cầu phim The End of Oak Street tại Steven J. Ross Theater ở Burbank. Cô mặc áo yếm dáng sculptural màu xanh baby được Atelier Prabal Gurung may riêng, phần đuôi áo dài đổ thành vạt lụa Mikado với lớp lót đỏ tươi, phối cùng quần jeans cạp trễ của La Ligne và giày cao gót Aquazzura đỏ, trang sức BVLGARI, tóc buộc đuôi ngựa cao và son đỏ. Stylist Erin Walsh là người thực hiện bộ đồ này. Bụng bầu lộ hoàn toàn giữa hai lớp trang phục.

Và rồi mạng xã hội làm điều mà mạng xã hội vẫn làm. Dưới video của Entertainment Tonight và các clip TikTok từ thảm đỏ, hàng loạt bình luận cho rằng chiếc bụng ấy trông không thật. Người thì soi rốn, người thì lập luận về vị trí tử cung, người thì so ảnh này với ảnh kia rồi hỏi tại sao trông khác nhau. Có bình luận đi xa tới mức khẳng định đây là bụng giả và em bé được mang thai hộ. Cũng có người buông một câu về tuổi tác, rằng 43 tuổi thì quá già để mang thai.

Hathaway đáp lại theo cách rất Hathaway. Sáng thứ Hai, cô đăng lên Instagram một reel hậu trường quá trình chuẩn bị cho buổi công chiếu, cảnh ê kíp làm tóc trang điểm giữa cái nóng gần 35 độ C, kèm caption bốn chữ: "Fake hair, real bump" (tóc giả, bụng thật). Trong clip, khi stylist búi tóc lên, cô còn mấp máy với ống kính rằng đó không phải tóc của mình. Video còn ghi lại cả khoảnh khắc miếng dán ngực rơi xuống cỏ giữa lúc cô đang trò chuyện và được trợ lý nhặt lên. Reel nhận về sự ủng hộ lớn từ 44 triệu người theo dõi của cô, theo E! News.

Nói với Entertainment Tonight trên thảm đỏ, nữ diễn viên cho biết thời trang bầu bí lần này với cô rất vui, và vì nó không kéo dài mãi nên cô muốn tận hưởng từng khoảnh khắc. Nhìn lại loạt ảnh ngày 10/8, có thể thấy đúng là như vậy.

The End of Oak Street ra rạp ngày 14/8 tới, do Warner Bros. phát hành. Phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng pha bí ẩn, kể về một gia đình có cả khu phố bị một sự kiện vũ trụ bí ẩn nhấc khỏi vùng ngoại ô và đưa tới một nơi không xác định, nơi họ phải sống sót giữa những con khủng long. Hathaway đóng cùng Ewan McGregor, Maisy Stella và Christian Convery, phim do David Robert Mitchell viết kịch bản và đạo diễn, J.J. Abrams sản xuất. Đây là bộ phim thứ ba của cô ra rạp trong năm nay, sau The Devil Wears Prada 2 hồi tháng 5 và The Odyssey của Christopher Nolan hồi tháng 7.

Về chuyện mang thai, Hathaway công bố tin vui hôm 19/6 bằng một video Instagram quay cảnh cô ôm bụng trong bộ đồ trắng, caption "x Baby, I'm yours x" theo ca khúc của Barbara Lewis. Video hiện có hơn 23 triệu lượt thích. Đây là con thứ ba của cô với chồng là nam diễn viên kiêm nhà thiết kế trang sức Adam Shulman, hai người kết hôn năm 2012 và đã có hai con trai Jonathan 10 tuổi và Jack 6 tuổi.

Anne Hathaway khoe bụng bầu

Bản thân cô cũng thừa nhận tin này nằm ngoài dự tính. Trên Late Night with Seth Meyers ngày 13/7, Hathaway kể rằng hai vợ chồng biết rõ mình đang làm gì nhưng vẫn sốc vì nó thành công, và họ gọi em bé này là "buzzer-beater", thuật ngữ bóng rổ chỉ cú ném ghi điểm ngay tiếng còi kết thúc. Nói với Access Hollywood tại buổi công chiếu The Odyssey ở New York, cô thẳng thắn hơn: đến một độ tuổi nhất định thì hy vọng chỉ còn khoảng một đến hai phần trăm, nên hai người quyết định cứ để cuộc sống dẫn lối với kỳ vọng rất thấp và rất thực tế. Cô gọi việc mang thai lần này là một món quà mà cô không dám coi là đương nhiên, vì biết rõ không phải ai cũng có được nó, và có người không bao giờ có được.

Đó không phải lời nói suông.

Năm 2019, khi thông báo mang thai lần hai, Hathaway đã công khai rằng đường đến với cả hai lần làm mẹ đều không hề thẳng. Đến năm 2024, trong bài phỏng vấn với Vanity Fair, cô tiết lộ mình từng sảy thai năm 2015, đúng giai đoạn đang diễn vở kịch Grounded ở off-Broadway, nơi đêm nào cô cũng phải diễn cảnh sinh nở trên sân khấu và vẫn giả vờ như mọi chuyện đều ổn suốt sáu tuần.

Với một người phụ nữ đã đi qua ngần ấy chuyện, việc để nguyên chiếc bụng bầu ra phố ở tuổi 43 không đơn thuần là một lựa chọn thời trang.