Ninh Dương Lan Ngọc mắc cúm B, chân sưng to gây lo lắng

Nhiều fan đã nhắn nhủ Ninh Dương Lan Ngọc giữ gìn sức khoẻ.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ một dòng trạng thái ngắn trên trang cá nhân, tiết lộ tình trạng sức khỏe. Nữ diễn viên viết: "Leak của tuần này. Sốt 39 độ, cúm B và tui vẫn chiến dữ lắm". Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi, đặc biệt là những người hâm mộ lo lắng cho tình trạng của nữ diễn viên.

Trước sự quan tâm của khán giả, dưới phần bình luận, Lan Ngọc lên tiếng đính chính rằng hiện tại sức khỏe của cô đã ổn. Nữ diễn viên cho biết tình trạng sốt cao và mắc cúm B xảy ra trong thời gian ghi hình cho tập sắp lên sóng của Running Man Vietnam, không phải thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý, Lan Ngọc còn đăng tải hình ảnh cận cảnh bàn chân bị sưng khá rõ. Qua hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ, phần mu bàn chân có dấu hiệu sưng lớn, khiến nhiều khán giả càng chú ý đến tình trạng sức khỏe của cô trong quá trình ghi hình.

Lan Ngọc tiết lộ tình hình sức khoẻ khi ghi hình ở Running Man Vietnam mùa 4

Dù gặp vấn đề về sức khỏe, Lan Ngọc vẫn tiếp tục hoàn thành công việc. Cách nữ diễn viên tự nhận mình vẫn "chiến dữ lắm" cũng phần nào cho thấy tinh thần làm việc của cô trong quá trình tham gia chương trình.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận hỏi thăm và mong Lan Ngọc chú ý giữ gìn sức khỏe. Một số người cũng nhắc nữ diễn viên nên nghỉ ngơi, đặc biệt sau khi cô phải làm việc với cường độ cao và tham gia nhiều hoạt động trong thời gian qua.

Lan Ngọc nói thêm về tình trạng sức khoẻ lúc ghi hình, chân sưng to và đôi khi hụt hơi

Nhiều fan nhắn gửi nữ diễn viên giữ sức khoẻ

Đây không phải lần đầu Lan Ngọc gặp vấn đề sức khỏe khi tham gia Running Man Vietnam. Ở mùa 3, nữ diễn viên từng gặp chấn thương chân trong quá trình ghi hình, thậm chí phải ngồi xe lăn rời phim trường và tạm hạn chế tham gia các thử thách vận động. Sau đó, Lan Ngọc vẫn trở lại chương trình và tiếp tục đồng hành cùng dàn cast.

Khi tái xuất với các trò chơi mang tính va chạm cao, nữ diễn viên giữ tinh thần lăn xả dù chấn thương chưa hoàn toàn hồi phục. Tinh thần này cũng được thể hiện rõ trong chặng đường sau của chương trình khi Lan Ngọc tiếp tục có những màn đối đầu khá quyết liệt với các thành viên nam.

Lan Ngọc được khen ngợi bởi tinh thần lăn xả trong chương trình

Trong dàn cast Running Man Vietnam 2 mùa gần nhất, Lan Ngọc là thành viên nữ duy nhất. Thay vì giữ hình tượng "bóng hồng" trong chương trình, Lan Ngọc ở Running Man Vietnam là phiên bản cực chiến, liên tục nhập cuộc vào các thử thách, từ vận động, xé bảng tên cho đến những màn đấu trí và tung mảng miếng với đồng nghiệp. Việc liên tiếp đối mặt với các thử thách có cường độ vận động cao cũng phần nào cho thấy mức độ hết mình của Lan Ngọc khi tham gia chương trình.

Trong một lần chia sẻ với chúng tôi, khi được hỏi có được dàn cast nam nhường nhịn khi chơi game không, Lan Ngọc hài hước trả lời: "Nhường nhịn hả? Chưa bao giờ. Ngọc nhớ hoài một câu anh Thành nói từ mùa một: 'Ngọc à, chưa bao giờ tụi anh coi em là phụ nữ', nó ám ảnh trong đầu Ngọc cho đến bây giờ. Khi bước vào show hay thử thách nào đó, mọi người đều đang phải tập trung cho nhiệm vụ của mình. Vẫn luôn chú ý đến chấn thương của bạn bè xung quanh, nhưng họ chơi vẫn rất nhiệt tình và đôi khi bỏ quên Ngọc luôn. Khi họ chạy là họ chạy luôn, 'Chạy Ngay Đi' mà, chạy là chạy luôn, không ai ngoái nhìn Ngọc cả".

Lan Ngọc đã là một màu sắc không thể thiếu của Running Man Vietnam

Ảnh: FBNV