Sốc trước visual Angela Phương Trinh hiện tại

Diện mạo khỏe khoắn, cá tính hiện tại khiến Angela Phương Trinh trông khác biệt hẳn so với hình ảnh mềm mại, gợi cảm từng gắn liền với cô trong nhiều năm.

Angela Phương Trinh mới đây gây chú ý khi hình ảnh hiện tại của cô được chia sẻ trên mạng xã hội. So với vẻ ngoài nữ tính, quyến rũ từng quen thuộc trong thời gian hoạt động showbiz, nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo khác biệt rõ rệt.

Trong clip tại một salon cắt tóc, Angela Phương Trinh lộ diện với tóc ngắn, tạo cảm giác cá tính và mạnh mẽ hơn. Thời gian qua, cô cũng chuyển sang ưu tiên những trang phục mang hơi hướng năng động như hoodie, đồ thể thao hay các set đồ unisex. Sự thay đổi trong kiểu tóc và phong cách khiến nữ diễn viên không ít lần trở thành đề tài bàn tán.

Không chỉ thay đổi về diện mạo, Angela Phương Trinh còn chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao. Nữ diễn viên nhiều lần khoe vóc dáng khỏe khoắn, cơ bụng rõ nét, khác hẳn vẻ mềm mại, gợi cảm từng là dấu ấn của cô trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Angela Phương Trinh xuất hiện với diện mạo nam tính. Nguồn: MXH

Diện mạo khỏe khoắn, cá tính hiện tại khiến Angela Phương Trinh trông khác biệt hẳn so với hình ảnh mềm mại, gợi cảm từng gắn liền với cô trong nhiều năm. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên nhiều lần khoe vóc dáng khỏe khoắn, cơ bụng rõ nét, khác hẳn vẻ mềm mại, gợi cảm từng là dấu ấn của cô trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động showbiz, từ khoảng năm 2018, Angela Phương Trinh dần hạn chế xuất hiện trong các dự án nghệ thuật và lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Trên mạng xã hội, cô chuyển sang chia sẻ nhiều hơn về lối sống lành mạnh, ăn chay và các hoạt động hướng đến đời sống tinh thần.

Hiện tại, Angela Phương Trinh không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh như trước. Cô tập trung vào công việc kinh doanh, bán hàng trực tuyến và các hoạt động liên quan đến ẩm thực chay. So với thời kỳ nổi tiếng với những hình ảnh gây tranh luận, cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên có nhiều thay đổi cả về phong cách lẫn định hướng cá nhân.

Những năm gần đây, Angela Phương Trinh hạn chế các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Cô tập trung vào công việc kinh doanh, bán hàng trực tuyến. Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt. Tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995 tại TP.HCM, cô gia nhập làng giải trí từ khi còn nhỏ và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc qua loạt phim như Kính Vạn Hoa, Mùi Ngò Gai, Bà Mẹ Nhí... Khả năng diễn xuất giúp cô được khán giả chú ý và từng được gọi là "thần đồng diễn xuất".

Khi trưởng thành, Angela Phương Trinh tiếp tục gây chú ý với nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng cũng không ít lần trở thành tâm điểm bàn luận bởi sự thay đổi liên tục về hình ảnh, phong cách và những ồn ào đời tư. Có thời điểm, cô gắn với hình ảnh gợi cảm, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với những bộ trang phục táo bạo.