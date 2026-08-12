Hôm nay Thùy Tiên được chúc mừng

Nhiều diễn đàn cũng đã nhắc đến Thuỳ Tiên trong hôm nay.

Rạng sáng 12/8, CEO Phạm Kim Dung bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân một dòng chữ ngắn gọn: "Chúc mừng sinh nhật em". Dù không nhắc trực tiếp đến người nhận lời chúc, động thái này nhanh chóng được cư dân mạng chú ý bởi 12/8 cũng chính là sinh nhật của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên.

Trong story được đăng tải, bà Phạm Kim Dung không sử dụng hình ảnh hay gọi tên cụ thể người được chúc mừng. Tuy nhiên, thời điểm đăng tải khiến nhiều người cho rằng lời nhắn này hướng đến Thuỳ Tiên - người đẹp từng có thời gian dài đồng hành cùng bà Phạm Kim Dung và công ty chủ quản.

CEO Phạm Kim Dung đăng bài chúc mừng sinh nhật vào rạng sáng 12/8 - trùng hợp dịp đặc biệt của Thuỳ Tiên

Động thái của CEO Phạm Kim Dung xuất hiện trong thời điểm cái tên Thuỳ Tiên bất ngờ được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Trước đó, từ khóa Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tăng mạnh, kéo theo hàng loạt hình ảnh, video cũ của nàng hậu được cư dân mạng chia sẻ lại. Đáng chú ý, các tài khoản mạng xã hội của Thuỳ Tiên hiện vẫn khóa và không có cập nhật mới.

Một trong những nguyên nhân có thể do ngày 12/8 (ngày mai) chính là sinh nhật lần thứ 28 của Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Vì thế, cộng đồng mạng bắt đầu tìm lại những hình ảnh, video cũ của nàng hậu để gợi nhắc.

Ngày 12/8 là sinh nhật của Thuỳ Tiên, và trước CEO Phạm Kim Dung thì nhiều diễn đàn đã đăng tải các bài viết nhắc đến người đẹp sinh năm 1998

Sở dĩ những động thái của bà Phạm Kim Dung liên tục khiến cư dân mạng liên tưởng đến Thuỳ Tiên cũng bởi nữ CEO từng là người có vai trò quan trọng trong hành trình hoạt động của người đẹp sinh năm 1998. Bà Phạm Kim Dung từng dành cho Thuỳ Tiên nhiều cơ hội ngay cả khi cô chưa phải cái tên nổi bật nhất trong các cuộc thi nhan sắc.

Năm 2018, sau khi Thuỳ Tiên dừng chân ở Top 5 Hoa hậu Việt Nam, cô vẫn được tin tưởng lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss International. 3 năm sau, Thuỳ Tiên tiếp tục được trao cơ hội đến với Miss Grand International 2021. Tại cuộc thi này, cô giành vương miện, trở thành một trong những người đẹp Việt Nam tạo được dấu ấn rõ nét trên đấu trường quốc tế.

Trong thời gian hoạt động dưới sự quản lý của công ty Sen Vàng, Thuỳ Tiên cũng liên tục xuất hiện trong các chương trình, sự kiện và hoạt động thương mại của công ty. Từng có giai đoạn, nàng hậu được xem là một trong những người đẹp đắt show, với lịch trình hoạt động dày đặc sau thành tích quốc tế.

Thuỳ Tiên từng là người "đắt show" bậc nhất khi còn hoạt động trong lĩnh vực nhan sắc

Sau khi Thuỳ Tiên vướng vòng lao lý, bà Phạm Kim Dung thỉnh thoảng vẫn có động thái nhận nhiều sự chú ý. Hồi nhân dịp năm mới 2026, bà Phạm Kim Dung chia sẻ 3 điều mong muốn trong năm mới, lần lượt liên quan đến công việc, gia đình và một người mà bà đặc biệt mong chờ. Đáng chú ý, nữ CEO bày tỏ mong muốn sẽ có dịp gặp lại người này trong thời gian tới.

Dù không trực tiếp nhắc tên, chia sẻ của bà Phạm Kim Dung lập tức khiến cư dân mạng liên tưởng đến Thuỳ Tiên. Bên dưới video, nhiều tài khoản đồng loạt gọi tên nàng hậu sinh năm 1998, cho rằng đây có thể là người mà nữ CEO đang nhắc đến.

Vào tháng 10 năm ngoái, công ty Sen Vàng đã tổ chức lễ Giỗ Tổ nghề sân khấu. Trong buổi lễ, một chi tiết đặc biệt nhanh chóng gây chú ý của cộng đồng mạng, đó là hình ảnh mâm cúng Tổ mang tên "Hoa hậu Thuỳ Tiên". Sau đó, trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung đã đăng tải đoạn clip, trong đó ghi lại khoảnh khắc chính tay nữ doanh nhân viết bảng tên, chuẩn bị mâm lễ thay cho Thuỳ Tiên và đặt ở vị trí trang trọng. Khoảnh khắc này được nhiều người ghi nhận, lan truyền trên mạng xã hội.

Không chỉ bà Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng nhắc đến Thuỳ Tiên trong bài phát biểu tại buổi lễ. Nam đạo diễn gửi lời động viên và kêu gọi dàn Hoa - Á hậu nhà Sen Vàng hãy cùng cầu chúc cho Thuỳ Tiên sớm vượt qua sóng gió, trở lại với nghệ thuật sau những biến cố.

Bà Phạm Kim Dung tự tay viết tên trên mâm lễ của Thuỳ Tiên trong ngày Giỗ Tổ năm ngoái

Ảnh: FBNV, Tổng hợp