Anh Tài Jun Phạm, Cường Seven vui - buồn lẫn lộn trước đêm công diễn

Trong tập 2 của Series Why Call Me By Fire?, Anh Tài Binz đã chia sẻ bản thân mình rất sợ nhảy: “Vũ đạo là cái Binz sợ nhất”, Binz khẳng định. Vì thế khi được vào chung đội với hai Anh Tài Hà Lê và Tiến Đạt, cả Binz và Rhymastic đều khá lo lắng vì bản thân mình không biết nhảy, còn hai anh thì lại có xuất thân từ “dân nhảy” nên sẽ có sự không đồng đều nếu như phải nhảy.

Các Anh tài tập luyện cho vòng Concert

Ban đầu, cả hai thành viên của SpaceSpeaker đều “sợ” nhảy, Rhymastic thậm chí còn “deal” với Hà Lê nếu mình viết hook hay thì sẽ được “miễn” nhảy. Dù sợ nhảy và không muốn nhảy nhưng cả Binz và Rhymastic đều muốn thấy hai người anh của mình thể hiện vũ đạo trên sân khấu, vì đây sẽ là điểm nhấn, điểm đặc biệt của đội: “Bọn em muốn được nhìn thấy hai anh nhảy, bọn em chưa nhảy bao giờ, bọn em là rapper chỉ biết đứng nhún nhún thôi”, Rhymastic bày tỏ. “Thật sự khi vào team này, bọn em muốn được nhìn thấy movement của hai anh”, Binz nói.

Đáp lại lời thỉnh cầu của Rhymastic và Binz, Hà Lê cố gắng thuyết phục ngược lại hai nam rapper nhảy. Với sự thuyết phục không ngừng của Hà Lê, Binz và Rhymastic đã cố gắng tập nhảy cùng với hai người anh lớn để đem đến một bài trình diễn nhóm mãn nhãn cho các khán giả của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Nếu như những Anh Tài khác chỉ gặp khó ở phần vũ đạo thì BB Trần còn rất vất vả cả trong việc tập hát. Xuất phát điểm là diễn viên, kinh nghiệm hát và nhảy của nam danh hài gần như bằng 0. BB Trần còn gặp vấn đề về phát âm khi bản thân anh bị đớt. Vì thế, BB Trần luôn tập trung và cố gắng 200% sự nỗ lực cho màn trình diễn đầu tiên của bản thân tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Nam diễn viên không tránh khỏi sự lo lắng, căng thẳng.

BB Trần tập violin

Trước đêm công diễn chính thức, các Anh Tài đã có một buổi “truyền lửa” cho nhau đầy cảm xúc. Tại đây, các Anh Tài đã dành cho Cường Seven nhiều lời động viên, cổ vũ vô cùng xúc động. MC Thành Trung đánh giá nam ca sĩ “có năng lực đặc biệt”. “Bằng góc nhìn của anh, anh cũng trong nghề 20 năm và anh cũng biết các em, đối với anh, Cường là một người có những năng lực đặc biệt”, Thành Trung nhận định.

Giọng ca Cô bé mùa đông cũng dành cho người em thân thiết nhiều lời khen, giọng ca “Cô bé mùa đông” đánh giá Cường Seven là “một chiến binh mạnh”. “Khoảng 2 năm trở lại đây, em gặp lại Cường và mỗi lần gặp lại là cậu ấy đều nói “anh nghe nhạc của em đi, nghe nhạc của em đi”. Em thấy Cường rất đam mê và lúc nào làm gì thì đầu cũng chỉ hướng về âm nhạc thôi. Và trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai này, Cường sẽ là một chiến binh rất mạnh”, Đăng Khôi chia sẻ.

Đối với Quốc Thiên, ông xã Vũ Ngọc Anh chỉ cần một cơ hội để chứng minh bản thân mình thôi, tất cả các yếu tố khác Cường Seven đều đã có đủ. Còn đối với Jun Phạm, âm nhạc của Cường Seven “rất Kpop”, “rất mới”. Trong chương trình này, học trò Ngô Thanh Vân đánh giá nam ca sĩ là một đối thủ rất mạnh.

Cường Seven cũng lần đầu tiết lộ rằng đôi lúc có những chuyện bản thân anh cảm thấy rất tự ti nhưng lại ít khi tâm sự với các anh lớn trong nhóm. Cách để anh lấy lại năng lượng chính là nhìn vào sự chăm chỉ và cố gắng không ngừng của các anh em trong SpaceSpeaker.

Sau 2 tập phát sóng, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 nhận được nhiều phản hồi tích cực từ quý vị khán giả, nhiều thành tích ấn tượng cũng được xác lập như 8 bài hát của chương trình lọt top trending music, tập 1 và 2 lọt top thịnh hành trên Youtube, là chủ đề âm nhạc hot nhất mạng xã hội tuần qua theo thống kê của YouNet Media.

Tập 3 của chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 sẽ lên sóng vào lúc 20h trên VTV3, 20g30 trên Youtube YeaH1 Show ngày 13/07/2024.