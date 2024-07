Khán giả chê vũ đạo show Anh trai phản cảm

Tiết mục Love Sand trong show Anh trai say hi tập 4 đội HIEUTHUHAI, JSol, Vũ Thịnh và Ali Hoàng Dương gây tranh cãi trong hội nhóm hơn 700.000 người theo dõi dành cho fan Kpop.

Bốn thành viên phối hợp trình diễn cùng dàn vũ công nữ thực hiện nhiều động tác vũ đạo nóng bỏng. Nhiều dụng cụ được các nghệ sĩ sử dụng như bịt mắt, dây da… Một số động tác ẩn dụ như quất roi, vắt khăn ướt được hiện trên sân khấu, với góc quay từ xa, cận cảnh.

Tiết mục Love Sand của đội HIEUTHUHAI.

Một số khán giả nhận xét vũ đạo bài hát tục, muốn theo phong cách gợi cảm nhưng biên đạo và góc quay chưa đẹp nên tạo cảm giác phản cảm.

“Tôi không thấy gợi cảm mà thấy gợi dục, bật xem mà xấu hổ. Nhất là đoạn các thành viên uốn lượn bên cây cột và khi cởi áo, camera còn cố tập trung vào biểu cảm gào thét của khán giả bên dưới liên tục” - khán giả ý kiến.

Không riêng tiết mục Love Sand , một số sân khấu khác như Hút đội Nicky, Pháp Kiều, Wean, Hải Đăng Doo, Ali Hoàng Dương, Lou Hoàng hay đội Negav bài Catch me if you can cũng tạo tranh luận về vũ đạo.

Tiết mục Hút , nhà sản xuất miêu tả màn trình diễn của các anh trai và vũ công là “vũ điệu hoang dại”. Các vũ công nữ thực hiện động tác lắc mông, áp sát người ca sĩ.

Vũ đạo trong chương trình Anh trai say hi bị khán giả chỉ trích phản cảm, yêu cầu dán nhãn.

Các ý kiến cho rằng chương trình nên dán nhãn cảnh báo người xem. Các sân khấu màn sau khi đăng tải lên YouTube đều đang ở vị trí trending, không giới hạn độ tuổi. Chương trình Anh trai say hi thu hút nhiều khán giả ở độ tuổi gen Z khi quy tụ nhiều gương mặt ca sĩ, rapper, TikToker hot hiện nay như HIEUTHUHAI, Negav, Hải Đăng Doo, Anh Tú Atus…



Tuy vậy, Anh trai say hi được chiếu trên nhiều nền tảng online và đài HTV2. Thông thường, các chương trình đều được thông qua kiểm duyệt trước khi phát sóng, không có trường hợp gắn nhãn 18+ ở các tiết mục trong show. Quy định gắn nhãn cũng không áp dụng cho các video ca nhạc tại Việt Nam.

Nhiều ý kiến chỉ ra nhà sản xuất nên thận trọng trong khâu kiểm duyệt, tránh tình huống tranh cãi. Nhà sản xuất này từng bị chỉ trích dữ dội trên show Rap Việt năm 2023 vì để lọt ca từ thiếu tôn trọng nhân vật lịch sử trong phần thi của thí sinh.