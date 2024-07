Sân khấu của nhóm Anh Tài Nham Thạch đã để lại cho khán giả nhiều ấn tượng ở tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. 4 nam rapper kỳ cựu mang đến muôn vàn cung bậc cảm xúc khác nhau với 4 tiết mục cá nhân và 1 tiết mục nhóm trong tổng thể màn trình diễn.

Khiến Nó Ngầu - Nhóm Anh Tài Nham Thạch

Anh Tài Nham Thạch mang đến một màn trình diễn đầy bùng nổ đúng như tên nhóm

Không kém cạnh 3 đồng đội, Hà Lê làm mới bài hát Quay Lại Giường Đi Em với ca từ lôi cuốn và giai điệu bắt tai. Tiết mục nhóm của các Anh Tài Nham Thạch bất ngờ và bùng nổ khi cả 4 thể hiện ấn tượng bản rap hoàn toàn mới mang tên Khiến Nó Ngầu. Mỗi thành viên có đất riêng để thể hiện cá tính thông qua đoạn rap tự sáng tác.



Hà Lê chia sẻ chuyện từ vũ công rẽ hướng làm ca sĩ, "flex" về việc làm mới nhạc Trịnh được giới trẻ đón nhận thông qua câu rap " Nhưng mà để giới trẻ nghe được nhạc Trịnh thì đối với anh là thế mới ngầu ". Tuy nhiên, nhiều người chưa theo dõi nhiều về Hà Lê chắc chắn sẽ thắc mắc với câu hát "Anh một tai vẫn đẹp trai, no (không) vấn đề". Vậy sự thật sau câu hát này là gì?

Câu hát gây chú ý của Hà Lê

Thực chất, Hà Lê từng chia sẻ về chuyện mình bị mất 1 bên tai trong 1 chương trình nhưng anh vẫn có suy nghĩ đầy tích cực về khiếm khuyết này của bản thân: "Đơn cử như việc ngay từ khi tôi sinh ra đã bị mất một bên tai, thế nhưng chính việc đó lại giúp cho tôi nhạy cảm hơn về âm thanh, âm nhạc, chính vì thế nên mình có thể tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Tôi hay nghĩ nếu như mình có đủ hai tai thì chưa chắc đã có được sự nhạy cảm về âm nhạc đó, thế nhưng đừng quá tập trung vào những điều xui rủi mà thay vào đó hãy nhìn vào mặt còn lại. Thay vì cứ cam chịu những điều xui rủi thì mình hãy đi tìm mặt may mắn còn lại...".

Thậm chí, Hà Lê cũng từng đấu tranh với mình khi rẽ hướng từ vũ công sang theo đuổi ca hát: "Mày bảo tao nghe khen quen rồi, vậy mày cũng hiểu mình làm dancer đang rất tốt mà Hà. Tỉnh lại đi! Mày bắt đầu đi hát khi đã quá già, lại xấu trai, rồi còn hỏng một bên tai. Mày vẫn nghĩ là việc này có tương lai gì chắc?".

Hà Lê mất 1 bên tai từ khi sinh ra

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, là tên tuổi nổi bật trong giới Underground. Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng lại có đam mê với âm nhạc. Thời gian du học, Hà Lê tiếp xúc nhiều với văn hóa hip-hop. Trước khi trở thành ca sĩ, anh thành công với vai trò vũ công, từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance. Năm 2018, anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary, gây chú ý khi làm mới loạt tình khúc kinh điển như Biển Nhớ, Diễm Xưa, Mưa Hồng, Nhớ Mùa Thu Hà Nội...

Hà Lê từng có dự án làm mới nhạc Trịnh được khán giả đón nhận

Sau thành công của dự án Trịnh Contemporary, có thời điểm, Hà Lê dần xuống tinh thần vì thấy cạn kiệt sức sáng tạo. Nam ca sĩ thất vọng khi âm nhạc của anh chưa được nhiều người chú ý, một số mối quan hệ cá nhân cũng tan vỡ. Anh nói: "Tôi chới với thời gian dài vì thấy mình vô dụng, bất tài. Tôi tự chất vấn rằng từng này tuổi rồi mà không làm được gì cho bố mẹ, người thân, chưa chăm sóc được cuộc sống chính mình".

Thời điểm đó, anh hầu như chỉ ở trong nhà, hạn chế giao tiếp. Hà Lê cho biết "thoát ra bóng tối" bằng những việc nhỏ nhất, chẳng hạn ngồi dậy, cầm chổi và quét nhà. Nghệ sĩ dần lấy động lực trở lại vì biết anh còn có âm nhạc. "Tôi nhận ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất là đối diện nó, đừng bỏ trốn", anh nói. Việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng là một quyết định đúng đắn của Hà Lê khi anh có cơ hội chứng tỏ thêm nhiều khía cạnh mới của bản thân cho khán giả cũng như giới mộ điệu.