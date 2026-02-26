Anh ghi nhận ca sinh đầu tiên từ tử cung hiến tặng của người đã qua đời

(Ảnh: PA)

Bé Hugo Powell được sinh vào tháng 12/2025 tại Bệnh viện Queen Charlotte's and Chelsea (London), với cân nặng 3,09 kg. Mẹ của bé, chị Grace Bell - một quản lý chương trình công nghệ thông tin - mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), một tình trạng hiếm gặp khiến tử cung kém phát triển hoặc không có tử cung bẩm sinh. Chị được chẩn đoán từ năm 16 tuổi và từng được thông báo không thể mang thai.

Năm 2024, chị Bell trải qua ca ghép tử cung kéo dài 7 giờ do nhóm chuyên gia tại Trung tâm Cấy ghép Oxford thực hiện. Vài tháng sau, chị bắt đầu điều trị hỗ trợ sinh sản và mang thai thành công. Chia sẻ với truyền thông, chị Bell cho biết sự ra đời của con trai là "một phép màu" và là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời.

Ca sinh này là trường hợp đầu tiên tại Anh sử dụng tử cung từ người hiến đã qua đời. Trước đó, năm 2023, một bệnh nhân khác mắc MRKH đã được ghép tử cung từ chị gái ruột và sinh con vào đầu năm 2025. Trên thế giới, đến nay có khoảng 25- 30 trẻ chào đời từ tử cung hiến tặng của người đã mất, trong khi phần lớn ca ghép vẫn đến từ người hiến sống.

(Ảnh: Womb Transplant UK)

Gia đình người hiến tặng - không được nêu danh tính - cho biết việc hiến tạng là quyết định đầy nhân ái của con gái họ, giúp mang lại hy vọng và sự sống cho nhiều người. Ngoài tử cung, năm cơ quan khác của người hiến cũng đã được ghép cho 4 bệnh nhân, cứu sống nhiều người.

Theo quy định tại Anh, tử cung không nằm trong danh mục hiến tạng mặc định. Việc hiến phải có sự đồng thuận riêng của gia đình người quá cố. Các chuyên gia cho biết sau khi hoàn tất kế hoạch sinh con, tử cung ghép sẽ được cắt bỏ nhằm tránh việc người mẹ phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch suốt đời.

Tổ chức Womb Transplant UK đến nay đã thực hiện 5 ca ghép tử cung, trong đó có 2 ca từ người hiến sống và 3 ca từ người hiến đã qua đời. Những kết quả bước đầu cho thấy kỹ thuật này mở ra hy vọng cho phụ nữ không có tử cung bẩm sinh hoặc mất tử cung do bệnh lý, góp phần mở rộng giới hạn của y học hiện đại.



