Ăn trứng lòng đào hay chín kỹ: Chuyên gia chỉ ra điều cần lưu ý

Trứng lòng đào được nhiều người yêu thích vì mềm ngon, nhưng liệu cách ăn này có giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn trứng chín kỹ?

5 lợi ích khi ăn trứng mỗi ngày

Trứng giàu protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Nếu ăn với lượng phù hợp, trứng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ phát triển cơ bắp đến kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ phát triển cơ bắp

Trứng cung cấp protein chất lượng cao cùng các axit amin cần thiết để xây dựng và duy trì khối cơ. Kết hợp ăn trứng với tập luyện sức mạnh giúp hỗ trợ tăng cơ hiệu quả.

Bổ sung chất chống oxy hóa

Trứng chứa các dưỡng chất có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Đây là yếu tố góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ giảm viêm

Một số dưỡng chất trong trứng có thể góp phần cải thiện các dấu hiệu viêm trong cơ thể. Lòng đỏ cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi, vì vậy không nên bỏ qua nếu không có lý do cần hạn chế.

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Giúp kiểm soát cân nặng

Với hàm lượng protein cao, trứng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào. Ăn trứng vào bữa sáng có thể giúp giảm cảm giác đói trong ngày.

Có thể góp phần giảm nguy cơ đột quỵ

Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa việc ăn trứng với nguy cơ đột quỵ thấp hơn. Tuy nhiên, bằng chứng hiện chưa hoàn toàn thống nhất và lợi ích còn phụ thuộc vào chế độ ăn cũng như tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn trứng trong chế độ dinh dưỡng cân bằng. Nên ưu tiên trứng luộc, hấp, hạn chế chiên với nhiều bơ, mỡ hoặc ăn kèm thực phẩm giàu chất béo bão hòa. Người có cholesterol máu cao, bệnh tim mạch hoặc các yếu tố nguy cơ liên quan nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lượng trứng phù hợp.

Nên ăn trứng lòng đào hay chín kỹ để hấp thu dinh dưỡng tốt hơn?

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng tư vấn:

Trứng luộc là một trong những cách chế biến đơn giản, lành mạnh và giữ được nhiều giá trị dinh dưỡng của trứng. Thời gian luộc sẽ quyết định độ chín của lòng trắng, lòng đỏ cũng như độ ngon và khả năng tiêu hóa của món ăn.

Thông thường, với quả trứng gà kích cỡ trung bình, thời gian luộc được khuyến nghị cụ thể như sau:

Khoảng 5-6 phút: Lòng trắng bắt đầu đông lại, lòng đỏ còn mềm, hơi sệt (trứng lòng đào). Cách này tạo cảm giác béo, ngon nhưng cần chú ý vấn đề an toàn thực phẩm vì trứng chưa chín hoàn toàn.

Khoảng 7-9 phút: Lòng trắng chín hoàn toàn, lòng đỏ chín tới, vẫn mềm, có màu vàng đẹp. Đây thường là mức cân bằng nhất giữa hương vị, khả năng tiêu hóa và an toàn.

Khoảng 10-12 phút: Trứng chín hoàn toàn, lòng đỏ cứng hơn, phù hợp với những người cần ưu tiên an toàn như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người suy giảm miễn dịch.

Về mặt dinh dưỡng, trứng luộc chín tới là lựa chọn tốt vì quá trình gia nhiệt giúp làm biến tính protein, khiến cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thu các acid amin hơn. Đồng thời, nhiệt độ đủ cao giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là Salmonella có thể tồn tại trong trứng chưa được nấu chín kỹ.