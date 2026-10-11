Cúi đầu dùng điện thoại nhiều giờ, nam sinh 19 tuổi bất ngờ liệt từ ngực trở xuống

Sử dụng điện thoại trong thời gian dài với tư thế cúi đầu, kết hợp thói quen nằm sấp chơi game, được cho là những yếu tố đáng chú ý trong sinh hoạt của nam sinh viên 19 tuổi ở Trung Quốc.

Việc cúi đầu sử dụng điện thoại, máy tính trong nhiều giờ đã trở thành thói quen phổ biến, đặc biệt ở người trẻ. Dù thường chỉ được chú ý vì gây đau mỏi cổ, vai gáy, tình trạng này đôi khi khiến người dùng chủ quan trước những dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Theo Hong Kong 01, một nam sinh viên cao đẳng 19 tuổi tại Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, bất ngờ mất cảm giác ở hai chân và bị liệt từ ngực trở xuống sau khi chơi game. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy người bệnh có khối máu tụ lớn trong ống sống, kéo dài từ đốt sống cổ C4 đến đốt sống ngực T1, gây chèn ép nghiêm trọng tủy sống.

Đây là tình trạng nguy hiểm bởi tủy sống giữ vai trò truyền dẫn tín hiệu thần kinh giữa não và các bộ phận cơ thể. Khi tủy sống bị chèn ép nghiêm trọng, người bệnh có thể xuất hiện rối loạn cảm giác, yếu cơ, mất khả năng vận động, thậm chí để lại di chứng thần kinh lâu dài nếu không được xử trí kịp thời.

Thói quen cúi đầu nhiều giờ, nam sinh bất ngờ mất cảm giác hai chân

Theo thông tin được Hong Kong 01 dẫn lại từ tạp chí CommonWealth Magazine của Đài Loan (Trung Quốc), trong kỳ nghỉ hè, nam sinh viên 19 tuổi làm thêm tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Công việc hằng ngày đòi hỏi cậu thường xuyên cúi đầu trong thời gian dài để rửa bát, lau dọn bàn.

Sau khi tan làm, nam sinh tiếp tục có thói quen nằm sấp trên giường ký túc xá để chơi điện thoại, mỗi lần kéo dài từ 2-3 giờ. Dù gia đình nhiều lần nhắc nhở về tư thế sinh hoạt, cậu vẫn không quá lo ngại vì cho rằng mình còn trẻ.

Tuy nhiên, một ngày sau khi chơi game, nam sinh đột ngột mất cảm giác ở cả hai chân, không còn khả năng vận động bình thường và xuất hiện tình trạng liệt từ ngực trở xuống. Cậu được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện khối máu tụ lớn trong ống sống, từ đốt sống cổ C4 đến đốt sống ngực T1, gây chèn ép nghiêm trọng tủy sống.

Bài báo mô tả đây là tình trạng tụ máu ngoài màng cứng cột sống cổ tự phát. Đây là một bệnh lý hiếm gặp nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đòi hỏi người bệnh được đánh giá và xử trí khẩn cấp khi xuất hiện các triệu chứng thần kinh cấp tính.

Hiện không nên mặc nhiên kết luận tư thế cúi đầu hay việc chơi điện thoại là nguyên nhân trực tiếp khiến mạch máu trong ống sống bị vỡ. Để xác định cơ chế gây bệnh ở từng trường hợp, cần căn cứ vào hồ sơ lâm sàng, kết quả chẩn đoán hình ảnh và đánh giá chuyên môn của bác sĩ.

Tụ máu ngoài màng cứng cột sống: Nguy cơ chèn ép tủy sống cấp tính

Tụ máu ngoài màng cứng cột sống là tình trạng máu tích tụ trong khoang ngoài màng cứng, tạo áp lực lên các cấu trúc thần kinh bên trong ống sống. Tình trạng này có thể xuất hiện sau chấn thương, can thiệp y tế hoặc liên quan đến những yếu tố nguy cơ như rối loạn đông máu, sử dụng thuốc chống đông. Một số trường hợp xảy ra tự phát, không xác định được nguyên nhân rõ ràng.

Khi khối máu tụ phát triển và chèn ép tủy sống, người bệnh có thể xuất hiện đau cổ hoặc đau lưng đột ngột, sau đó là tê bì, yếu cơ và suy giảm khả năng vận động. Mức độ tổn thương phụ thuộc vào vị trí, kích thước khối máu tụ, mức độ chèn ép và thời gian được điều trị.

Đặc biệt, tổn thương ở vùng cột sống cổ có thể ảnh hưởng đến chức năng thần kinh của cả tay và chân. Nếu tình trạng chèn ép nghiêm trọng, người bệnh có nguy cơ mất chức năng vận động, rối loạn cảm giác và để lại di chứng kéo dài.

Theo các tài liệu y khoa được Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) lưu trữ, tụ máu ngoài màng cứng cột sống cổ tự phát là một cấp cứu ngoại thần kinh. Khi nghi ngờ bệnh lý này, người bệnh cần được đánh giá khẩn cấp để xác định vị trí tổn thương và mức độ chèn ép tủy sống.

Trong những trường hợp có chèn ép thần kinh đáng kể, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật giải ép và lấy bỏ khối máu tụ. Khả năng phục hồi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có mức độ tổn thương thần kinh ban đầu và thời điểm can thiệp. Vì vậy, không nên trì hoãn việc thăm khám khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Cúi đầu dùng điện thoại ảnh hưởng thế nào đến cột sống cổ?

Đầu và cổ phải phối hợp để duy trì tư thế cũng như hỗ trợ các hoạt động thường ngày. Khi đầu nghiêng về phía trước trong thời gian dài, lực tác động lên hệ thống cơ, dây chằng và các cấu trúc của cột sống cổ có thể tăng lên, khiến các cơ vùng cổ, vai phải hoạt động liên tục để giữ đầu.

Một số tài liệu về cơ sinh học thường ước tính rằng khi đầu cúi về phía trước khoảng 60 độ, tải trọng tương đương tác động lên vùng cổ có thể lên tới khoảng 27 kg. Tuy nhiên, đây là con số ước tính về tải trọng cơ học, không có nghĩa cột sống cổ thực sự phải chịu một khối lượng cố định như vậy trong mọi trường hợp.

Việc duy trì tư thế cúi đầu lâu có thể góp phần gây đau mỏi cổ vai gáy, cứng cơ và hạn chế vận động. Nếu kết hợp với thời gian sử dụng thiết bị kéo dài, ít thay đổi tư thế và thiếu vận động, tình trạng khó chịu có thể tái diễn thường xuyên.

Dù vậy, cần phân biệt rõ các vấn đề cơ xương khớp thường gặp với những bệnh lý thần kinh nghiêm trọng. Đau mỏi cổ do tư thế không đồng nghĩa với tụ máu trong ống sống; hiện cũng không có cơ sở để khẳng định cứ cúi đầu dùng điện thoại lâu sẽ dẫn đến vỡ mạch máu hoặc liệt.

Theo hướng dẫn của Mayo Clinic, tình trạng chèn ép rễ thần kinh cổ do các vấn đề như thoát vị đĩa đệm hoặc gai xương có thể gây đau lan từ cổ xuống vai, cánh tay, kèm tê bì hoặc yếu cơ. Những biểu hiện này cần được đánh giá dựa trên triệu chứng cụ thể và kết quả thăm khám.

4 dấu hiệu thần kinh không nên chủ quan

Theo bài viết của Hong Kong 01, có 4 nhóm triệu chứng được nhắc đến khi cảnh báo những vấn đề liên quan đến cột sống cổ và thần kinh.

1. Cứng vùng cổ và sau đầu

Người bệnh thường cảm thấy các cơ phía sau cổ căng cứng, khó xoay hoặc cúi ngửa đầu. Tình trạng này có thể liên quan đến căng cơ, tư thế sinh hoạt hoặc nhiều nguyên nhân khác. Nếu triệu chứng xuất hiện đột ngột, dữ dội hoặc đi kèm biểu hiện thần kinh, cần được đánh giá y tế.

2. Đau lan từ cổ, vai xuống lưng trên hoặc cánh tay

Cơn đau có thể xuất phát từ vùng cổ, lan xuống vai, cánh tay hoặc lưng trên. Đau lan kèm cảm giác tê rần có thể gợi ý tình trạng kích thích hoặc chèn ép rễ thần kinh, nhưng không thể xác định nguyên nhân chỉ dựa vào triệu chứng.

3. Tê bì, rối loạn cảm giác hoặc yếu tay chân

Cảm giác tê bì, giảm cảm giác, lực nắm tay suy giảm hoặc thường xuyên làm rơi đồ vật có thể là dấu hiệu cần chú ý. Đặc biệt, tình trạng yếu tay chân tiến triển, đi lại khó khăn hoặc mất phối hợp vận động cần được thăm khám sớm để loại trừ tổn thương thần kinh và tủy sống.

4. Đau đầu, chóng mặt hoặc nhìn mờ

Đây là những triệu chứng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không đặc hiệu cho bệnh lý cột sống cổ hay tình trạng chèn ép thần kinh. Nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm các biểu hiện bất thường khác, người bệnh nên được đánh giá y tế thay vì tự quy kết nguyên nhân do sử dụng điện thoại.

Cần lưu ý rằng bốn nhóm biểu hiện trên không phải bộ tiêu chuẩn chẩn đoán tụ máu ngoài màng cứng cột sống. Chúng cũng không có nghĩa người xuất hiện một trong các triệu chứng này chắc chắn đang bị tổn thương nghiêm trọng ở cột sống cổ.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)