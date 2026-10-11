Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ các gia đình đăng ký khai sinh ngay trong thời gian lưu viện

Đây là một bước tiến mới trong hành trình cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và cụ thể hóa định hướng cung cấp dịch vụ công theo “vòng đời”, gắn với nhu cầu thực tế của người dân, để những thủ tục đầu tiên của một công dân nhỏ tuổi được hỗ trợ ngay tại nơi em cất tiếng khóc chào đời.

Sáng ngày 10/10/2026, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức Lễ ký kết phối hợp công tác và ra mắt Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện, đánh dấu bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân theo chủ trương của UBND Thành phố Hà Nội.

Đây là một bước tiến mới trong hành trình cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và cụ thể hóa định hướng cung cấp dịch vụ công theo “vòng đời”, gắn với nhu cầu thực tế của người dân, để những thủ tục đầu tiên của một công dân nhỏ tuổi được hỗ trợ ngay tại nơi em cất tiếng khóc chào đời.

Lễ ký kết có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị, thể hiện tinh thần đồng hành, phối hợp chặt chẽ và quyết tâm chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành trong triển khai chủ trương cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, gồm:

Đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội: Đồng chí Trương Việt Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội: Đồng chí Phan Văn Phúc – Giám đốc Trung tâm.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội: Đồng chí Vũ Cao Cương – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Đại diện Sở Tư pháp Hà Nội: Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội.

Đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: TS.BSCKII Mai Trọng Hưng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị phối hợp và các gia đình có sản phụ sinh con tại Bệnh viện, Biên bản phối hợp công tác đã được ký kết, thể hiện sự thống nhất, quyết tâm và tinh thần đồng hành giữa các đơn vị trong triển khai mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc kết nối dịch vụ chăm sóc sức khỏe với dịch vụ hành chính công, đưa các tiện ích thiết thực đến gần hơn với người dân, hướng tới phục vụ ngày càng thuận tiện, hiệu quả và nhân văn.

Ra mắt quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh

Từ ngày 10/10/2026, Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chính thức đi vào hoạt động, hỗ trợ cha mẹ kê khai thông tin, thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh trực tuyến và hoàn thiện hồ sơ theo quy định ngay trong thời gian lưu viện. Tại đây, cán bộ hành chính công trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kê khai và giải đáp kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục, giúp các gia đình thao tác thuận tiện, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian đăng ký. Thông qua ứng dụng công nghệ số và kết nối dữ liệu theo quy định, mô hình góp phần giảm bớt các bước hành chính, hạn chế việc đi lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân. Qua đó, cha mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe và chăm sóc em bé trong những ngày đầu đời, để hành trình đón con yêu thêm trọn vẹn và ý nghĩa.

Mô hình thí điểm áp dụng đối với:

Trẻ em là công dân Việt Nam

Sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội

Có Giấy chứng sinh và thông tin, dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất theo quy định.

Điều này có ý nghĩa gì?

Sau khi em bé chào đời, mẹ cần thời gian phục hồi sức khỏe, bé cần được chăm sóc chu đáo và gia đình cần những khoảnh khắc bình yên để bắt đầu hành trình yêu thương. Việc hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện không chỉ mang lại tiện ích hành chính mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia dành cho mẹ và bé. Từ đội ngũ nhân viên y tế đến cán bộ hành chính công, tinh thần phục vụ được lan tỏa bằng sự thấu hiểu và chung sức đồng lòng, để cha mẹ có thêm thời gian dành cho con, để những thủ tục đầu đời trở nên nhẹ nhàng hơn. Bởi chăm sóc mẹ và bé không chỉ là trách nhiệm của riêng gia đình hay ngành y tế, mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, để mỗi em bé được chào đón bằng sự chăm sóc, yêu thương và những điều tốt đẹp ngay từ những ngày đầu đời.

(Ảnh: BV)