7 dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của gan, nên khám càng sớm càng tốt

Khi gan có vấn đề sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều hoạt động của cơ thể và chúng ta có thể nhận biết sớm điều đó qua một số dấu hiệu sau đây.

Ảnh minh họa.

Ung thư gan ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều người vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường cho đến khi tình cờ phát hiện bất thường qua siêu âm hoặc kiểm tra sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu cơ thể xuất hiện 7 dấu hiệu dưới đây kéo dài hoặc ngày càng nặng, bạn nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Mệt mỏi, suy nhược bất thường

Dù đã nghỉ ngơi đầy đủ nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, thiếu sức sống, làm việc nhẹ cũng thấy đuối sức.

Mệt mỏi và kiệt sức thường được cho là dấu hiệu liên quan đến các vấn đề về gan. Khi gan không khỏe mạnh, việc loại bỏ các độc tố trong máu sẽ không được hiệu quả. Một trong các phương pháp hay được các bác sĩ ở Anh thực hiện để xác định xem sự mệt mỏi này có phải do gan bị bệnh gây ra hay không, đó là phương pháp “Fatigue Impact Scale”. Nó đánh giá tác động gây mệt mỏi của những hoạt động thể chất và tinh thần. Thường được sử dụng để đánh giá mức độ hồi phục của gan khi điều trị.

Chán ăn, nhanh no

Một trong những dấu hiệu bệnh gan sớm nhất là chán ăn. Ăn ít đã thấy đầy bụng, không còn cảm giác ngon miệng, đôi khi kèm buồn nôn hoặc khó tiêu kéo dài.

Gan hoạt động không hiệu quả có thể làm giảm khả năng tiêu hóa thức ăn, dẫn đến cảm giác không muốn ăn và dễ mệt mỏi. Theo Mayo Clinic, khi gan không hoạt động đúng cách, khả năng chuyển hóa thức ăn của cơ thể bị giảm, khiến người bệnh cảm thấy chán ăn và mất năng lượng.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Không ăn kiêng, không tăng vận động nhưng cân nặng vẫn giảm. Đặc biệt cần chú ý nếu tình trạng này đi kèm chán ăn và mệt mỏi.

Trong khi tăng cân đột ngột có thể là một dấu hiệu cảnh báo từ gan, thì sụt cân cũng có thể là một triệu chứng. Sụt cân không chỉ là dấu hiệu của xơ gan mà còn là dấu hiệu báo động của viêm gan C, một nhiễm vi-rút dẫn đến viêm gan...

Đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải

Gan kém biểu hiện bằng việc đau tức hạ sườn bên phải. Nguyên nhân là vì vùng hạ sườn bên phải tương ứng với vị trí của gan, một số bệnh lý về gan có thể gây ra biến đổi về kích thước, khiến gan to hơn bình thường và kích thích vào bao gan, từ đó xuất hiện triệu chứng đau tức hạ sườn phải.

Bụng to hoặc căng tức bất thường

Bụng ngày càng chướng, cảm giác căng nặng. Một số trường hợp có thể liên quan đến tình trạng tích tụ dịch trong ổ bụng.

Vàng da, vàng mắt

Da hoặc lòng trắng mắt chuyển vàng, đôi khi kèm nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu hoặc ngứa.

Gan nhiễm độc trong thời gian dài làm suy gan, khiến lượng sắc tố bilirubin tích tụ trong máu. Chất này có thể ngấm vào các mô như da và mắt làm chúng chuyển sang màu vàng.

Cụ thể, bilirubin là các hồng cầu già, bị vỡ và được xử lý tại gan. Tuy nhiên khi gan nhiễm độc, tế bào gan bị tổn thương và hủy hoại làm bilirubin không được thu nhận, đào thải, kết quả bị ứ trong máu và tích tụ tại niêm mạc khiến vùng dưới da và lòng trắng của mắt chuyển màu vàng.

Đây là dấu hiệu cần được kiểm tra sớm, không nên chờ đủ 2 tuần.

Sốt nhẹ kéo dài không rõ nguyên nhân

Một số người có thể sốt dai dẳng, đôi khi kèm mệt mỏi, chán ăn hoặc đau bụng.

Tuy nhiên, sốt có rất nhiều nguyên nhân khác nhau và không phải dấu hiệu đặc hiệu của ung thư gan.

Điều quan trọng cần biết

Có những triệu chứng trên không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư gan. Chúng cũng có thể gặp trong viêm gan, xơ gan, vấn đề túi mật, đường tiêu hóa và nhiều tình trạng khác.

Đặc biệt, người có viêm gan B, viêm gan C, xơ gan hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư gan cần chú ý theo dõi sức khỏe gan theo hướng dẫn.

Khi nào nên đi khám?

Triệu chứng kéo dài khoảng 2 tuần, không cải thiện hoặc ngày càng nặng.

Sụt cân không rõ nguyên nhân, đau vùng gan kéo dài.

Vàng da, vàng mắt, bụng chướng tăng nhanh: cần đi khám sớm, không chờ đủ 2 tuần.

Đau bụng dữ dội, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc lú lẫn: cần cấp cứu.

Với người có nguy cơ cao, siêu âm gan định kỳ khoảng 6 tháng/lần, có thể kết hợp AFP theo chỉ định, quan trọng hơn việc đợi xuất hiện triệu chứng mới đi kiểm tra.