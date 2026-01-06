Ăn theo trào lưu “vạn người mê”, người phụ nữ 27 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch

Thời gian gần đây, câu chuyện về một phụ nữ 27 tuổi được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn 3 đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, trở thành lời cảnh tỉnh về những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại.

Nhân vật trong câu chuyện là Zhang, kế toán tại một công ty ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Do thu nhập hạn chế, thường xuyên tăng ca và đi công tác, Zhang lựa chọn lối sống tiết kiệm tối đa.

Để giảm chi phí sinh hoạt, cô chủ yếu sử dụng thực phẩm do gia đình gửi từ quê lên. Zhang thường nấu một lần nhiều món, chia sẵn vào hộp và bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần trong vài ngày, vừa tiết kiệm thời gian vừa thuận tiện cho công việc bận rộn.

Ban đầu, sức khỏe của Zhang không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, sau một thời gian duy trì thói quen này, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sụt cân nhẹ dù chế độ ăn không thay đổi. Các triệu chứng đau vùng thượng vị, buồn nôn, tiêu chảy xuất hiện ngày càng thường xuyên. Cho rằng mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa do áp lực công việc, Zhang chần chừ khá lâu mới đi khám.

Người phụ nữ 27 tuổi mắc ung thư dạ dày, bác sĩ chỉ lý do từ thói quen hàng ngày ai cũng dễ mắc phải. Ảnh minh họa.

Kết quả chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn 3 khiến cô gần như sụp đổ. Sau khi khai thác tiền sử bệnh bác sĩ điều trị của Zhang chỉ ra nguyên nhân chính đến từ thói quen bảo quản và sử dụng thực phẩm sai cách trong tủ lạnh suốt nhiều năm.

Những thực phẩm tuyệt đối không ăn khi để qua đêm kẻo "rước bệnh vào người"

Một số gia đình thường tiết kiệm bằng cách cất giữ thực phẩm đã chế biến nhưng ăn không hết trong tủ lạnh ngày này qua ngày khác. Thói quen này có thể khiến bạn mắc căn bệnh ung thư cực kỳ nguy hiểm.

Các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng cho biết, đồ ăn đã chế biến để càng lâu, nguy cơ hỏng càng cao, vi khuẩn sinh sôi càng nhiều. Một khi bạn ăn phải các vi khuẩn này, bạn dễ mắc các bệnh như viêm dạ dày, ruột cấp tính, thậm chí là các bệnh nguy hiểm như ung thư...

Việc bạn để những loại thức ăn này qua đêm tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào thức ăn. Nếu như bạn sử dụng sẽ dễ bị ngộ độc, đau bụng, tiêu chảy… không tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

- Nộm, gỏi không nên để qua đêm: Các món ăn như nộm gỏi đa số đều không cần dùng đến nhiệt độ để làm chín, vì thế sẽ chứa lượng vi khuẩn cao hơn bình thường. Nếu bạn không ăn hết thì nên đổ đi đừng vì tiếc của mà để vào tủ lạnh rồi hôm sau dùng lại.

- Đậu phụ không nên để qua đêm: Đậu phụ, sữa đậu nành, mầm giá, bánh – các thực phẩm được chế biến từ đậu nành cũng nằm trong danh sách bạn cần lưu ý khi bảo quản và dùng chúng khi đã để qua đêm. Bởi thời hạn sử dụng của đậu nành khá ngắn, nếu không dùng hết nhanh thì lượng vi khuẩn sẽ tăng lên cực nhanh trong vòng vài giờ.

- Các loại nấm, mộc nhĩ: Thông thường, những loại nấm, mộc nhĩ được nuôi cấy trong môi trường ẩm thấp. Sau khi thu hoạch và chế biến bạn cần hết sức thận trọng. Khi bạn chế biến chúng thành món ăn, nếu còn thừa thì không nên để qua đêm bởi làm như vậy lượng dinh dưỡng sẽ bị hao hụt, vi khuẩn có cơ hội sinh sôi và khi ăn thường gây ra cảm giác khó chịu cho dạ dày.

- Trứng không nên để qua đêm: Khi bạn đã chế biến xong thì nên ăn hết. Nếu trứng còn thừa bạn cũng không nên tiếc của mà để lại dùng bởi khi trứng để qua đêm sẽ dễ nhiễm khuẩn gây hại cho đường tiêu hóa của bạn.

- Cá và hải sản: Cá rán và các loại hải sản đã qua chế biến nếu để qua đêm sẽ khiến cho chất protein trong thực phẩm này biến đổi, tạo thành những độc chất gây hại cho chức năng gan, thận.

- Rau luộc: Khi luộc quá nhiều rau mà không ăn hết bạn không nên để tủ lạnh hôm sau ăn tiếp. Bởi theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng nitorat trong rau lá xanh đã qua chế biến khi để qua đêm rất có thể chuyển hóa thành nitrit – một tác nhân gây bệnh ung thư cực kì nguy hiểm. Vì vậy, đây chính xác là một loại thực phẩm không nên để qua đêm.

(Theo Saostar, Tiền Phong)