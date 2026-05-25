Ăn sáng với món "vạn người mê", 39 người nôn ói nhập viện cấp cứu

Ngày 25/5, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết đang tiếp nhận, điều trị 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 12 trẻ em dưới 16 tuổi.

Nhiều bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì trước khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, trong đó nhiều người khai mua tại cùng một cơ sở trên đường Hùng Vương.

Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, các bệnh nhân đang được điều trị tại các khoa Truyền nhiễm, Nhi, Nội tiêu hóa và Nội tổng hợp. Triệu chứng chung ghi nhận gồm đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt.

Bác sĩ Võ Bảo Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết ca bệnh đầu tiên nhập viện được ghi nhận vào tối 23/5. Đến sáng 25/5, bệnh viện ghi nhận tổng cộng 39 ca nhập viện. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định".

Qua khai thác yếu tố dịch tễ, nhiều bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì trước khi phát bệnh, trong đó có nhiều trường hợp khai mua tại tiệm bánh mì L.H trên đường Hùng Vương. Tuy nhiên, theo bác sĩ Dũng, đây mới chỉ là thông tin do người bệnh cung cấp.

"Bệnh viện chỉ có chức năng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân, không có thẩm quyền lấy mẫu thực phẩm hay kết luận nguyên nhân vụ việc", bác sĩ Dũng cho hay.

Anh Trịnh Minh Đạt (32 tuổi, trú phường Quy Nhơn Nam), một trong những trường hợp đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm kể lại: Khoảng 6h sáng 23/5, anh mua 2 ổ bánh mì tại tiệm L.H trên đường Hùng Vương để ăn sáng, uống kèm nước ngọt.

Đến trưa cùng ngày, anh bắt đầu đau bụng âm ỉ, đầy bụng, khó chịu. Tình trạng kéo dài đến tối thì xuất hiện tiêu chảy nhiều lần. Đến chiều 24/5, anh sốt cao 39,5 độ C, kèm đau đầu, chóng mặt nên được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc 17h30.

"Tôi nghe nói tiệm bánh mì hiện đã đóng cửa. Đến nay cũng chưa thấy đại diện cơ sở đến thăm hỏi", anh Đạt chia sẻ.

Ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đã báo cáo nhanh đến Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Văn Đang, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã nắm thông tin và đang vào cuộc điều tra, xác minh để xử lý theo quy định.

Gần đây nhiều tỉnh thành xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt sau khi ăn bánh mì. Nguyên nhân chủ yếu là các nguyên liệu ăn kèm bánh mì như pate, thịt, rau thơm... bị nhiễm khuẩn Salmonella, E.coli. Đây là những vi khuẩn đường ruột chính gây ngộ độc với các triệu chứng ở hệ tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy...

Để phòng ngộ độc thực phẩm cần: - Rửa tay sạch với xà phòng trước khi sử dụng đồ ăn uống. - Bảo quản đồ ăn thừa và các loại thực phẩm khác trong tủ lạnh nếu chưa cần dùng đến. - Nấu thức ăn chín với nhiệt độ thích hợp và lưu trữ trong hộp sạch. - Không để trẻ ăn uống mà không có sự giám sát của người lớn. - Không sử dụng lại đồ ăn cũ có dấu hiệu bị hỏng. Kiểm tra kĩ thời hạn sử dụng của các thực phẩm đóng gói trước khi sử dụng.

