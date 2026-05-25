Phát hiện bé gái 4 tuổi tử vong bên trong ô tô giữa nắng nóng gay gắt

Một thảm kịch đã xảy ra ở Los Angeles, California, Mỹ, sau khi lực lượng cứu hộ phát hiện một bé gái 4 tuổi tử vong bên trong một chiếc xe hơi giữa thời tiết nóng bức vào thứ Ba (ngày 19/5).

Khi nhiệt độ tăng cao, tình huống xấu nhất đã xảy ra khi các thành viên của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) nhận được cuộc gọi vào chiều thứ Ba.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h45 chiều tại khu vực giao lộ đường Bluebell và đường McCormick. Các sĩ quan đến hiện trường đã phát hiện một bé gái 4 tuổi bên trong xe, và khi đó em được xác nhận đã tử vong. Danh tính của bé gái được xác định là Adina Nevo.

Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh đặc biệt dễ bị mắc các bệnh và tử vong liên quan đến nhiệt độ cao, vì cơ thể có khả năng thích nghi với nhiệt độ thấp hơn so với người lớn.

Hiện chưa rõ cô bé đã ở trong xe bao lâu. Sở cảnh sát Los Angeles (LAPD) xác nhận cái chết của đứa trẻ nhưng chưa có thêm thông tin nào được công bố. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo dữ liệu do tổ chức Kids and Car Safety thu thập, kể từ năm 1990, ít nhất 1.175 trẻ em đã tử vong trong những chiếc xe hơi nóng bức ở Mỹ và ít nhất 7.500 trẻ em khác sống sót với các mức độ thương tích khác nhau.

Theo một diễn biến liên quan, dự báo thời tiết mùa hè 2026 vừa được Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) công bố cho thấy, nhiệt độ cao hơn mức trung bình trên diện rộng được dự báo sẽ xuất hiện tại phần lớn nước Mỹ, ngoại trừ khu vực Ngũ Đại Hồ và vùng Trung Tây.

Theo NOAA, dự báo nhiệt độ giai đoạn tháng 6 đến tháng 8 cho thấy khả năng cao xuất hiện mức nhiệt cao hơn bình thường ở toàn bộ miền Tây, phần lớn vùng Đại Bình nguyên, lưu vực hạ lưu sông Mississippi và khu vực miền Đông nước Mỹ. Trong đó, vùng tây bắc Thái Bình Dương được đánh giá có độ tin cậy dự báo nóng cao nhất. Phần lớn bang Alaska cũng được dự báo sẽ có nền nhiệt cao hơn trung bình.

Dự báo mùa hè của hãng khí tượng tư nhân AccuWeather cũng đồng tình với NOAA. Nhà khí tượng học Brian Lada của hãng này nhận định: "Mùa hè nóng bức được dự báo diễn ra trên phần lớn lãnh thổ liền kề của Mỹ trong năm 2026, với hầu như không có khu vực nào được kỳ vọng có nhiệt độ thấp hơn mức trung bình lịch sử của mùa".

Xác suất nhiệt độ cao hơn trung bình đang tăng ở phần lớn nước Mỹ, đồng nghĩa nguy cơ xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài và nhiệt độ mùa cao hơn trung bình cũng lớn hơn.

AccuWeather dự báo những nơi hứng chịu nắng nóng nghiêm trọng nhất gồm các bang như California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington và Wyoming.