Người phụ nữ 25 tuổi ho dữ dội, bác sĩ sốc nặng khi phát hiện bí mật "đáng sợ"

Khi Shelby Willis đột nhiên bị ho dữ dội, ban đầu cô cho rằng đó là do hít phải lông chó. Nhưng sau đó, cô đã rất sốc khi phát hiện ra nguyên nhân thực sự gây ra bệnh của mình.

Theo Kennedy News and Media , nữ nhân viên nhà thuốc 25 tuổi cho biết cơn ho nặng đến mức khiến cô "phải khom người, cố gắng hít thở".

Ban đầu, Willis, người sống ở Ashland, Kentucky, Mỹ, cho rằng cơn ho của mình là do hít phải lông chó của bạn trai cũ. "Anh ấy nuôi một con chó săn lông vàng, nên tôi nghĩ đó là do lông chó," cô giải thích.

Willis đã uống thuốc nhưng cơn ho vẫn không dứt. Vì vậy, cô quyết định đi gặp bác sĩ.

"Tôi nói với bác sĩ rằng có thể mình đã hít phải thứ gì đó, và bà ấy đã chụp X-quang ngực cho tôi," Willis nói.

Kết quả chụp X-quang cho thấy một điều hoàn toàn bất ngờ. "Kỹ thuật viên chụp X-quang bắt đầu hỏi tôi có kim loại trong ngực không và yêu cầu tôi xem ảnh chụp," Willis kể lại. "Tôi nhận ra đó là khuyên xỏ ngực của mình ngay khi xem phim chụp X-quang".

Hoá ra, Willis đã vô tình hít phải khuyên mũi của mình và nó bị mắc kẹt trong phế quản.

"Tôi đã rất sốc và sợ hãi. Tôi không biết họ sẽ lấy nó ra khỏi người tôi bằng cách nào", Willis lo lắng cho biết.

Nhớ lại, cô nhận ra rằng khuyên mũi của mình đã bị rơi ra cùng lúc cô bắt đầu ho — nhưng lúc đó cô "không nghĩ ngợi gì" và chỉ đơn giản đeo một cái mới.

"Tôi biết là nó đã rơi ra, nhưng cái khuyên đó hay bị rơi ra lắm. Vì không tìm thấy nên tôi đeo cái mới vào và tiếp tục công việc của mình mà không suy nghĩ gì", Willis kể lại.

Để lấy chiếc khuyên mũi ra khỏi ngực, Willis đã trải qua thủ thuật nội soi phế quản, một thủ thuật xâm lấn tối thiểu trong đó một camera và các dụng cụ nhỏ được đưa vào đường thở để lấy dị vật ra.

Hiện tại, Willis, người có tổng cộng 14 lỗ xỏ khuyên, cảnh báo mọi người hãy đảm bảo đồ trang sức của họ được cố định chắc chắn. "Hãy đảm bảo khuyên xỏ của bạn được cố định chắc chắn, và đừng đeo loại nào dễ bị rơi ra," Willis đưa ra lời khuyên.