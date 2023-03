An Phương: “Phải vui thì mới làm”, đừng ép bản thân trở thành một phiên bản hoàn hảo giống bất kỳ ai

An Phương là một beauty & lifestyle blogger luôn mang lại cảm giác tích cực cho người đối diện. Nhưng bên trong cô nàng lại có nhiều suy nghĩ chín chắn khác hẳn với vẻ ngoài "xàm" thường thấy của mình. Trò chuyện cùng host Lý Thành Cơ trên không gian trên mây của nhà hàng S79 Skyline Dining tại tòa nhà chọc trời Landmark, cả hai có cảm giác như được ngồi trên một chiếc phi cơ. Nơi đây, An Phương cùng host đã được ngắm nhìn bầu trời đầy thơ mộng, dùng bữa và mở ra những câu chuyện về hạnh phúc của cuộc đời mình.

Những câu chuyện vui tươi xoay quanh những niềm hạnh phúc nhỏ bé của cô nàng An Phương

Giữa trời mây trên tầng cao, cả host và khách mời đều mang tâm trạng vui tươi và thoải mái nói về những câu chuyện trong cuộc sống. Các món ăn khi cả hai dùng bữa cũng vô cùng đa dạng và dàn trải trên nhiều đất nước, tựa như một tấm bản đồ. Vì thế mà host Lý Thành Cơ cũng đặt câu hỏi dựa trên sự tương đồng này với An Phương: "Nơi mà cuộc đời của em sẽ đi đến nhiều nhất: nơi có công việc, có tình yêu, có bạn bè, hay chỉ có bản thân mình?".

An Phương: Nạp Vitamin hạnh phúc qua những trải nghiệm | BRUNCH DATE #5 MÙA 2

Như chứng minh mình là một "workaholic" thứ thiệt, cô nàng không ngần ngại chọn ngay công việc. Nhưng lý do An Phương đưa ra lựa chọn này bởi vì khi có công việc thì cô nàng mới có năng lượng, có thể gặp gỡ nhiều người, đi đến bất cứ đâu mà mình muốn.



Thế nhưng, cô nàng không muốn cố chấp biến mình thành một phiên bản hoàn hảo như ai hay đặt mục tiêu gồng gánh trong áp lực. Đối với An Phương, phải có niềm vui trong công việc thì blogger này mới có động lực để cố gắng, Cái "gu" mà beauty & lifestyle blogger chọn cho mình là sự song hành của ý chí phấn đấu cùng kim chỉ nam khó xê dịch - phải vui - vui thì mới làm.

Cũng ít ai biết rằng song song với công việc làm Vlog, An Phương còn là một phóng viên làm việc văn phòng nên mỗi khi đi du lịch cô này cũng phải "tính toán" khá kỹ. Vì thế mà khi có dịp được đi đến vùng đất nào đó thì blogger này sẽ bung xõa hết mình lẫn trau dồi thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm tại nơi mình sẽ đến.

Niềm đam mê du lịch khiến cô nàng luôn trong "mood" tận hưởng mọi thứ nhỏ bé trên hành trình của mình. "Điều hạnh phúc nữa là món ăn được ăn trên chuyến bay đi Malaysia của Vietjet. Món xôi mặn cực ngon trong lúc em đói meo và trà gừng được bạn tiếp viên phục vụ trong lúc em mất giọng khiến em nhận ra, ơ vậy là hạnh phúc đâu cần gì xa xôi".

Nhưng sau đó lại là những khoảnh khắc chậm lại, nghe An Phương chia sẻ nhiều hơn về định nghĩa hạnh phúc của riêng cô

Dương như có tất cả trong tay, nhưng khi hỏi đến câu "Bạn đã cảm thấy cuộc sống đủ chưa?", thì cô nàng lại đưa ra câu trả lời khiến host Lý Thành Cơ phải bất ngờ. An Phương chia sẻ: "Bản thân của em không bao giờ cho phép mình cảm thấy đủ, không cho phép mình nằm trong vùng an toàn. Vì như vậy thì em không bao giờ làm được những thứ hay ho hơn. Xu hướng thích cùng nâng nhau lên, cùng tiếp tục cố gắng. Nhưng dù thế nào, thì đôi khi trong hành trình cá nhân của mình phải chậm lại." Để giải đáp cho sự chậm lại này của mình, blogger năng động này đã mang đến cho khán giả những suy nghĩ rất khác thường ngày: "Em rất enjoy những lúc em im lặng, để mình lấy lại được năng lượng để cùng đi tiếp hành trình của bản thân. Đơn cử như một khoảnh khắc em rất thích là được ngồi trên tàu bay, mọi thứ xung quanh thật im lặng không có cuộc điện thoại nào làm phiền, em được ăn rồi ngủ em ý mình muốn. Em cảm thấy tinh thần mình rất nhẹ nhàng và thoải mái trong giây phút đó. Như vậy đã là quá đủ với An Phương".

Trong cuộc trò chuyện của mình, cô nàng nhiều lần nhấn mạnh việc những trải nghiệm nhỏ đã mang lại hạnh lúc lớn lao như thế nào cho cuộc sống của cô. Tích tiểu thành đại, An Phương luôn biết gom nhặt những vitamin hạnh phúc bé xinh để nạp cho mình: "Nhiều người cảm thấy rằng những điều đó là sự hiển nhiên. Nhưng đối với em đây là sự biết ơn, những điều nhỏ bé như vậy khiến cho hành trình hạnh phúc mình trọn vẹn hơn."

Được đi nhiều nơi, được ăn bữa ăn ngon ngày hôm nay hay được makeup thật xinh đẹp, đó chính là những những niềm hạnh phúc hiện hữu ngay trước mắt mà chúng ta chẳng cần phải cố tìm kiếm chi cho mệt nhoài.

