Ăn hành tây sống mỗi ngày để phòng bệnh, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ khi đi khám

Với hy vọng chống ung thư, người đàn ông 45 tuổi đã kiên trì ăn một củ hành sống mỗi ngày, đôi khi còn ăn trực tiếp như một món ăn nhẹ. Tuy nhiên, sau đó người đàn ông ở Trung Quốc xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Trong một lần khám sức khỏe vào năm ngoái, ông Lưu (45 tuổi ở Trung Quốc) được phát hiện có một nốt mờ kính trong phổi. Mặc dù bác sĩ đánh giá nguy cơ thấp và khuyên nên đi khám định kỳ, nhưng ông vẫn không khỏi lo lắng.

Sau khi đọc được vài thông tin về việc "hành tây ngăn ngừa ung thư" trên internet, ông bắt đầu "liệu pháp ăn kiêng" của riêng mình, ăn một củ hành sống mỗi ngày không bỏ sót, đôi khi thậm chí còn ăn trực tiếp như một món ăn nhẹ.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ông Lưu chỉ duy trì được việc này chưa đầy 3 tháng trước khi các vấn đề bắt đầu xuất hiện. Ông bắt đầu bị đau bụng thường xuyên, trào ngược axit và thỉnh thoảng bị tiêu chảy. Tình trạng tồi tệ nhất là khi ông thức dậy vào sáng sớm với cảm giác nóng rát ở dạ dày và chất nôn của ông có lẫn máu. Gia đình vội vàng đưa ông đến phòng cấp cứu đêm đó, nơi nội soi cho thấy ông bị loét dạ dày kèm theo chảy máu.

Vậy việc thường xuyên ăn hành tây có liên quan đến tình trạng này hay không?

Theo nghiên cứu, hành tây chứa các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là flavonoid quercetin, có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Quercetin có khả năng làm giảm huyết áp, giảm cholesterol và cải thiện lưu thông máu.

Quercetin và các hợp chất lưu huỳnh trong hành tây còn có thể giúp điều hòa lượng đường trong máu. Chúng hoạt động bằng cách cải thiện cách cơ thể xử lý glucose (đường) và phản ứng với insulin.

Bên cạnh đó, hành tây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C làm tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách hỗ trợ sản xuất và chức năng của các tế bào bạch cầu, giúp chống lại các vi khuẩn và virus có hại. Các hợp chất lưu huỳnh trong hành tây cũng có thể hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, bao gồm cả những người bị ung thư đại trực tràng.

Đáng chú ý, Quercetin và các flavonoid khác trong hành tây có thể ngăn chặn sự phát triển và lây lan của một số tế bào ung thư. Việc ăn thường xuyên các loại rau thuộc họ hành (allium) như hành tây, tỏi tây và tỏi có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng lên đến 79%. Tiêu thụ nhiều tỏi và hành tây cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú.

Tuy nhiên, không thể chống lại ung thư chỉ bằng cách ăn hành tây, vì lượng các thành phần này khá hạn chế. Duy trì lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống cân bằng hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa ung thư.

Ảnh minh họa.

Hơn nữa, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù hành tây rất tốt, nhưng chúng không phù hợp với tất cả mọi người. Những nhóm người sau được khuyên nên tránh ăn hành tây:

Người đau mắt đỏ

Theo Đông y, đau mắt đỏ do can phong nhiệt. Vì vậy người bệnh nên kiêng các gia vị cay, nóng như hành tây. Loại gia vị này sẽ gây cảm giác nóng cho mắt hoặc tình trạng đỏ hơn.

Phụ nữ mang thai bị sung huyết

Phụ nữ mang thai bị ngứa da hoặc sung huyết, bị bệnh liên quan đến mắt không nên ăn hành tây. Ngoài ra, cũng không nên ăn quá nhiều để tránh bị đầy hơi và trung tiện nhiều. Một số người dị ứng với hành có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, khó thở, chảy nước mũi, phát ban, tiêu chảy, shock phản vệ (trong trường hợp nặng)…

Người bị đau dạ dày

Những người có vấn đề về dạ dày không nên ăn hành tây sống vì nó có thể gây chướng hơi, đau bụng và chứa một số chất độc chỉ khi được nấu chín mới loại bỏ được.

Những người huyết áp thấp

Những người mắc bệnh huyết áp thấp nên nghiên cứu một chế độ ăn uống đầy đủ hợp lý với thịt và rau để đảm bảo nạp đầy đủ các chất dinh dưỡng. Hành tây có tính lạnh, có tác dụng hạ huyết áp vì thế không nên ăn.