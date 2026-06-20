Lời khuyên cho những người ngoài 70 tuổi thích ăn hành tây

Hành tây là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng không phải bất kỳ ai cũng được hưởng lợi dinh dưỡng.

Cụ ông 72 tuổi ăn hành tây mỗi ngày suốt nhiều năm để dưỡng sinh, đi khám mới ngã ngửa nghe bác sĩ nói lý do

Tưởng là "thuốc bổ" tự nhiên giúp mềm mạch máu, kháng khuẩn, ông Li (72 tuổi) kiên trì ăn hành tây gần như mỗi ngày suốt nhiều năm. Nhưng đầy hơi, trào ngược axit và mất ngủ kéo dài khiến ông phải đi khám - và nhận ra mình đã hiểu sai về loại thực phẩm này.

Ông Li, 72 tuổi, vốn rất chú trọng giữ gìn sức khỏe. Nghe nói hành tây có đặc tính kháng khuẩn, bảo vệ mạch máu, ông ăn loại củ này gần như mỗi ngày suốt nhiều năm, với hy vọng kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng gần đây, ông liên tục bị đầy hơi, trào ngược axit và khó ngủ.

Đi khám sức khỏe định kỳ, ông mới biết: ở người trên 70 tuổi, chức năng lá lách, dạ dày và các cơ quan nội tạng đã suy giảm đáng kể. Hành tây không hề phù hợp với tất cả mọi người. Ăn bừa bãi, nó có thể phản tác dụng. Bác sĩ nhấn mạnh: bí quyết sống thọ của người cao tuổi không nằm ở việc bồi bổ nhiều thực phẩm chức năng, mà ở việc kiểm soát chế độ ăn.

Hành tây tốt cho sức khỏe - nhưng không dành cho mọi lứa tuổi

Trong quan niệm dưỡng sinh phổ biến, hành tây được xem là "thực phẩm vàng" giá rẻ: làm mềm mạch máu, kháng khuẩn, giảm viêm, điều hòa lipid máu. Nhiều người vì thế ăn hành tây hằng ngày như một thói quen bảo vệ sức khỏe.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, lợi ích này phù hợp hơn với người trẻ và trung niên. Với người trên 70 tuổi, ăn hành tây lâu dài hoặc số lượng lớn lại tiềm ẩn rủi ro. Không ít người cao tuổi chạy theo trào lưu này mà không biết mình đang vô tình gây hại cho nội tạng.

Vì sao hành tây gây hại cho người cao tuổi?

Hành tây chứa allicin và nhiều hợp chất bay hơi có tính kích ứng mạnh. Ở người trẻ, hệ tiêu hóa khỏe mạnh có thể chuyển hóa nhanh các chất này mà không gây khó chịu.

Nhưng sau tuổi 70, khả năng tiêu hóa và phục hồi niêm mạc của tỳ vị suy giảm rõ rệt, niêm mạc đường tiêu hóa mỏng hơn, sức đề kháng yếu đi. Ăn hành tây thường xuyên dễ kích ứng dạ dày, ruột liên tục, dẫn đến trào ngược axit, đau dạ dày, đầy hơi, khó tiêu.

Hành tây cũng sinh nhiều khí. Trong khi đó, nhu động ruột người già vốn đã chậm, ăn quá nhiều hành tây dễ khiến khí tích tụ trong ruột, tăng gánh nặng tiêu hóa. Với người đã mắc viêm dạ dày, loét dạ dày hoặc hệ tiêu hóa yếu sẵn, thói quen này còn có thể khiến bệnh nặng thêm.

Các chuyên gia lưu ý: không phải bản thân hành tây có hại, mà chức năng cơ thể người cao tuổi đã suy giảm, không còn thích nghi tốt với loại thực phẩm này. Việc theo đuổi lợi ích sức khỏe một cách mù quáng, thiếu hiểu biết về thể trạng bản thân, đôi khi lại phản tác dụng.

Thỉnh thoảng ăn một lượng nhỏ hành tây đã nấu chín mềm mà không thấy khó chịu thì không đáng lo. Nhưng biến hành tây thành "thực phẩm bổ dưỡng" ăn mỗi ngày như nhiều người cao tuổi vẫn lầm tưởng lại là điều nên tránh.

Ngoài việc thận trọng với hành tây, người trên 70 tuổi muốn sống khỏe, sống thọ cần tránh các nhóm thực phẩm nguy cơ cao như thực phẩm muối chua, đồ chiên rán, thức ăn thừa qua đêm... Tiêu thụ lâu dài các loại thực phẩm này có thể âm thầm gây hại nội tạng, làm chậm trao đổi chất, đẩy nhanh lão hóa và kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác.

Theo Aboluowang