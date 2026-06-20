Nên ăn gì để giảm cân? Hãy giữ sẵn 6 công thức này rất tuyệt vời cho mùa hè và có thể giúp thanh nhiệt

Chúng tôi đề xuất cho bạn 6 công thức món ăn để giúp bạn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch giảm cân trong mùa hè này.

Như chúng ta đều biết, chế độ ăn uống và tập thể dục là những yếu tố chính khiến mọi người kiểm soát cân nặng. Vậy nếu bạn muốn giảm cân thì cần phải kiểm soát chế độ ăn uống của mình. Ngày hôm nay chúng tôi đề xuất cho bạn 6 công thức món ăn giảm cân. Giúp bạn nhanh chóng hoàn thành kế hoạch giảm cân.

1. Canh dưa chuột và nấm

Dưa chuột có hàm lượng nước tuyệt vời, tác dụng lợi tiểu và hạ huyết áp, đồng thời có thể tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể. Nấm kim châm và các nấm khác giàu protein thực vất còn được biết đến là loại nguyên liệu giảm cân. Chúng không chỉ ít calo mà còn nhanh chóng tạo cảm giác no, khiến chúng trở thành một loại thực phẩm giảm cân rất bổ dưỡng.

Nguyên liệu: 80g nấm kim châm, 20g nấm hương, 100g dưa chuột, 100g nấm bào ngư, rau mùi, muối.

Cách nấu canh dưa chuột và nấm

Trước tiên, rửa sạch tất cả các loại rau củ. Sau đó, thái dưa chuột thành lát mỏng, và cắt nấm bào ngư và nấm hương thành sợi. Tiếp theo, cho tất cả các loại rau củ vào nồi, thêm nước và nấu. Sau khi nấu khoảng 10 phút, cho rau mùi vào và nấu cùng. Cuối cùng, nêm muối cho vừa ăn trước khi dùng.

2. Bông cải xanh xào

Bông cải xanh xào có vị thanh nhẹ và thơm. Kết hợp với cà rốt, món ăn này cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể mà lại rất ít calo, rất thích hợp làm món chay.

Nguyên liệu: Bông cải xanh, cà rốt, một chút muối và bột nêm gà.

Sơ chế rồi rửa sạch bông cải xanh và tách thành từng bông nhỏ; rửa sạch và thái lát cà rốt. Cho lượng nước và muối vừa đủ vào nồi, đun sôi, chần sơ bông cải xanh rồi vớt ra. Đun sôi lại, sau đó chần sơ cà rốt thái lát. Cho một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng, sau đó xào chung bông cải xanh và cà rốt đã chần. Ngay trước khi tắt bếp, rắc thêm lượng muối và bột nêm gà vừa đủ.

3. Cháo giảm cân gạo nếp cẩm và hạt ý dĩ

Gạo nếp cẩm (gạo nếp đen) rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, chất béo, carbohydrate, và dồi dào canxi, phốt pho, sắt cùng vitamin B1 và B2. Gạo nếp cẩm có tác dụng bổ máu và tăng cường năng lượng; phụ nữ ăn thường xuyên gạo nếp cẩm không chỉ giảm cân mà còn có làn da khỏe mạnh!

Nguyên liệu: 100g gạo nếp cẩm, 30g hạt ý dĩ, 50g kê, 50g gạo lứt, một nắm hạt sen, vài quả táo đỏ, 1 muỗng canh mật ong.

Cách nấu cháo giảm cân gạo nếp cẩm và hạt ý dĩ

Vo sạch gạo nếp cẩm, hạt ý dĩ, hạt sen, kê, gạo lứt và táo đỏ. Cho các nguyên liệu trên vào nồi cơm điện và nhấn nút nấu cháo. Trộn mật ong vào cháo đã nấu chín và thêm một lượng mật ong vừa đủ (hoặc bỏ qua nếu không thích).

4. Canh bí đao nấu tôm khô

Bí đao có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm phù nề, và quan trọng hơn cả, nó giúp ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong cơ thể.

Nguyên liệu: 500g bí đao, 30g tôm khô, lượng gừng thái sợi và hành lá thái nhỏ vừa đủ, một chút muối.

Cách làm món canh bí đao nấu tôm khô

Rửa sạch tôm khô với nước sau đó ngâm trong 15 phút. Gọt vỏ và bỏ hạt bí đao, rửa sạch sau đó thái lát. Làm nóng dầu trong chảo, phi thơm gừng và hành lá, sau đó cho tôm khô vào đảo đều cho đến khi hơi vàng. Cho bí đao thái lát vào đảo đều. Cho nước ngâm tôm khô vào, đun nhỏ lửa trong 10 phút, hoặc cho đến khi bí đao trong suốt. Rưới dầu mè và nêm muối cho vừa ăn trước khi dùng.

5. Cần tây, nha đam và xào tôm

Cần tây và nha đam là những nguyên liệu tự nhiên hỗ trợ giảm cân hiệu quả bằng cách thúc đẩy trao đổi chất, tạo cảm giác no, và đốt cháy mỡ thừa. Chúng đóng vai trò là chất xúc tác lành mạnh, giúp kiểm soát cơn thèm ăn mà không gây mệt mỏi cho cơ thể.

Nguyên liệu: 1 lá nha đam, 12 con tôm tươi, 2 cọng cần tây, 1 lòng trắng trứng, 1 miếng gừng nhỏ, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh bột bắp, 3 muỗng canh nước, một nhúm tiêu trắng và một nhúm muối.

Cách nấu món cần tây, nha đam xào tôm

Gọt vỏ và thái nhỏ nha đam, sau đó rửa sạch với nước. Rửa sạch rau cần tây, thái vát thành những miếng nhỏ, thái lát gừng. Bỏ đầu và vỏ tôm, rút chỉ đen, để ráo nước, sau đó cho bột bắp, lòng trắng trứng, một chút muối và rượu nấu ăn vào, trộn đều và ướp trong 10 phút. Làm nóng một ít dầu ăn trong chảo, cho gừng thái lát vào xào thơm, sau đó cho tôm vào đảo đều cho đến khi tôm tơi ra. Cho nha đam thái nhỏ vào đảo nhanh, sau đó cho cần tây vào đảo đều. Khi tôm chuyển sang màu đỏ, nêm thêm tiêu trắng và muối, cho nước bột bắp vào tạo độ sệt, rồi đảo đều đến khi các nguyên liệu hòa quyện.

6. Lươn xào giá đỗ

Lươn và giá đỗ là một lựa chọn tuyệt vời để giảm cân. Sự kết hợp này cung cấp nguồn đạm chất lượng cao từ lươn giúp no lâu, cùng hàm lượng chất xơ dồi dào, ít calo từ giá đỗ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa.

Nguyên liệu: 150g giá đỗ xanh, 100g thịt lươn, 1 quả ớt chuông, 1 quả ớt ngọt xanh (cắt sợi), một miếng gừng nhỏ (thái sợi), muối vừa ăn, 1 muỗng canh bột bắp.

Cách làm món lươn xào giá đỗ

Lươn đã làm sạch bạn thả vào chần lươn trong nước sôi khoảng 5 giây, sau đó vớt ra. Tước thịt lươn thành từng dải. Đun sôi nước trong nồi, cho giá đỗ và ớt xanh, ớt đỏ thái sợi vào, chần sơ qua, sau đó vớt ra và rửa lại với nước lạnh. Để ráo nước và để sang một bên. Làm nóng một ít dầu trong chảo, sau đó cho gừng thái sợi, lươn và tất cả các nguyên liệu khác vào. Xào đến khi chín tới. Cho bột bắp pha loãng vào để tạo độ sánh và tắt bếp.

Một số lưu ý ăn kiêng có lợi cho việc giảm cân

Ăn súp/canh để giảm cân

Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy những người ăn súp thay cho các bữa ăn chính ít nhất bốn lần một tuần đã giảm gần 20% trọng lượng thừa chỉ trong 10 tuần, chứng tỏ kết quả giảm cân tốt. Các chuyên gia tin rằng súp giúp thức ăn trong dạ dày bám chặt hơn vào thành dạ dày, tăng cảm giác no, từ đó kích thích phản xạ trung tâm no và ức chế trung tâm thèm ăn, nhờ đó giảm lượng thức ăn nạp vào.

Nhai chậm và kỹ

Khi nhai kỹ thực phẩm trong khoảng 5 phút, cảm giác thèm ăn sẽ giảm đáng kể, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào và giúp giảm cân. Các dây thần kinh trong dạ dày cần thời gian để truyền cảm giác no đến não; do đó, ăn chậm sẽ giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn. Hãy thử cách này: Sau mỗi miếng ăn, hãy đặt đũa xuống, nhai chậm và thưởng thức món ăn như thể đó là một bữa ăn ngon.

Kết hợp thực phẩm thông minh

Chế độ ăn "giàu protein" rất phổ biến ở Mỹ, cho phép mọi người ăn nhiều thực phẩm giàu protein như thịt, cá và trứng, nhưng đồng thời tránh ăn các thực phẩm nhiều đường như cơm hoặc bột mì. Phương pháp này rất được ưa chuộng. Chế độ ăn này quy định rằng các thực phẩm không tương thích không nên ăn cùng nhau trong một bữa ăn. Ví dụ, thực phẩm nhiều chất béo (thịt, bít tết, sữa nguyên kem, v.v...) có thể ăn kèm với rau và các loại đậu, nhưng tuyệt đối không được ăn kèm với thực phẩm nhiều đường (cơm, bột mì, v.v...).

Chế độ ăn nhiều rau củ để giảm cân

Chế độ ăn này chủ yếu gồm rau củ, hoàn toàn loại bỏ ngũ cốc và thịt. Thông thường, một bữa ăn mỗi ngày với các loại rau này có thể giảm lượng calo nạp vào. Vì rau củ giàu vitamin và khoáng chất vi lượng, chế độ ăn này sẽ không gây thiếu hụt vitamin hoặc khoáng chất vi lượng.

Ăn trái cây trước bữa ăn

Ăn một ít trái cây trước bữa ăn 1 tiếng là cách đơn giản và hiệu quả để giảm cân. Trái cây giàu đường, được chuyển hóa nhanh chóng thành glucose và hấp thụ bởi cơ thể, bổ sung năng lượng đã tiêu hao do hoạt động thể chất và tinh thần. Chất xơ trong trái cây tạo cảm giác no, làm giảm cảm giác thèm ăn quá mức, và vì chất xơ không thể được cơ thể hấp thụ nên nó góp phần giảm cân.