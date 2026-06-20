5 món đồ nên thay mới định kỳ trong nhà bếp

Không gian bếp luôn ẩn chứa rủi ro sức khỏe, thấu hiểu tuổi thọ vật liệu và thay mới định kỳ 5 món đồ dưới đây là nguyên tắc khoa học bảo vệ gia đình bạn.

Trong tâm lý tiêu dùng truyền thống của người Việt, các đồ dùng nhà bếp thường được sử dụng cho đến khi chúng hỏng hóc hoàn toàn về mặt vật lý (như gãy, vỡ, thủng). Tuy nhiên, dưới lăng kính của khoa học, sự lành lặn về mặt thị giác đôi khi tạo ra một ảo giác an toàn nguy hiểm. Rất nhiều vật dụng đã hết hạn sử dụng sinh học, trở thành ổ tụ tập của hàng triệu vi khuẩn hoặc giải phóng vi nhựa độc hại vào bữa ăn hàng ngày.

Để thiết lập một ranh giới an toàn cho sức khỏe hệ tiêu hóa, các chuyên gia y tế và khoa học thực phẩm khuyến cáo người dùng cần tuân thủ kỷ luật thay mới định kỳ đối với 5 vật Miếng bọt biển rửa bát

Nhiều người lầm tưởng rằng miếng bọt biển luôn ngập trong xà phòng thì sẽ tự động vô trùng. Đứng ở góc độ cấu trúc, bọt biển sở hữu mạng lưới hàng triệu lỗ xốp vi mô. Thiết kế này lý tưởng cho việc tạo bọt, nhưng lại là tử huyệt giam giữ các hạt thức ăn li ti và độ ẩm vĩnh viễn.

Theo các nghiên cứu từ Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF), miếng bọt biển rửa bát chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bệ bồn cầu. Việc tiếp tục sử dụng một miếng bọt biển cũ thực chất là hành vi "bôi" vi khuẩn lên toàn bộ hệ thống chén đĩa của gia đình.

Bất kể miếng bọt biển trông còn nguyên vẹn hay không, bạn bắt buộc phải thay mới định kỳ 1 đến 2 tuần/lần. Trong thời gian sử dụng, hãy vắt thật kiệt nước và để ở nơi khô ráo sau mỗi lần rửa.

Thớt gỗ nên được thay thế định kỳ. Ảnh: MTC

Đũa gỗ, đũa tre

Đũa gỗ, đũa tre là vật dụng không thể thiếu trên mâm cơm Việt. Tuy nhiên, gỗ và tre là vật liệu hữu cơ có tính xốp và khả năng hút ẩm rất mạnh. Qua thời gian tiếp xúc liên tục với nước nóng, xà phòng và thức ăn mặn, lớp sơn hoặc vec-ni bảo vệ bên ngoài đũa sẽ bị bào mòn.

Hệ lụy là, cấu trúc gỗ sẽ xuất hiện các vết nứt nẻ vi mô. Đây là môi trường hoàn hảo cho nấm mốc sinh sôi, đặc biệt là nấm Aspergillus flavus, tác nhân sản sinh ra độc tố Aflatoxin. Aflatoxin là một chất gây ung thư gan cực mạnh, hoàn toàn không bị phân hủy dù bạn có luộc đũa trong nước sôi 100 độ C.

Bạn nên thay mới đũa gỗ, đũa tre sau 3 đến 6 tháng sử dụng, hoặc ngay lập tức khi quan sát thấy đũa có dấu hiệu chuyển màu đen, mốc trắng ở phần đầu gắp.

Thớt nhựa và thớt gỗ

Tương tự như đũa, thớt là chiến trường giao tranh giữa lưỡi dao và thực phẩm. Dù bạn sử dụng thớt nhựa hay thớt gỗ tự nhiên, lực chém cơ học từ dao chắc chắn sẽ để lại những rãnh xước hằn sâu trên bề mặt.

Về mặt vi sinh học, những rãnh xước này sâu hơn độ vươn của lông bàn chải hay miếng rửa bát. Khi bạn thái thịt sống, máu và dịch mô chứa vi khuẩn sẽ len lỏi và đóng kén tại đáy những rãnh này. Việc thái rau sống hay hoa quả trên cùng một chiếc thớt đã xước xát là con đường ngắn nhất dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn chéo nghiêm trọng.

Một chiếc thớt nên được thay thế sau 6 đến 12 tháng. Tuy nhiên, hạn sử dụng thực tế phụ thuộc vào tần suất dùng. Ngay khi bề mặt thớt xuất hiện quá nhiều vết cắt chằng chịt, cọ rửa không sạch hoặc có mùi hôi, bạn cần loại bỏ chúng lập tức.

Chảo chống dính

Chiếc chảo chống dính mang lại sự tiện lợi, nhưng lớp phủ màng polyme (phổ biến nhất là PTFE/Teflon) lại vô cùng nhạy cảm với nhiệt độ và ma sát vật lý. Dưới tác động của sự sốc nhiệt (xả nước lạnh khi chảo đang nóng) hoặc dùng muôi kim loại cọ xát, lớp chống dính sẽ bị bong tróc. Khi lớp phủ này bị rách, không chỉ thức ăn bị bám dính mà các hạt vi nhựa và hóa chất kim loại dưới đáy chảo sẽ trực tiếp hòa tan vào món ăn. Mặc dù Teflon ở nhiệt độ thấp không gây ngộ độc cấp tính, nhưng sự tích tụ hóa chất lâu dài trong cơ thể là một ẩn họa không thể lường trước.

Tuổi thọ trung bình của một chiếc chảo chống dính phổ thông là từ 1 đến 2 năm. Quy tắc vàng là: Hãy vứt bỏ chiếc chảo ngay khi lớp chống dính bắt đầu có dấu hiệu phồng rộp, trầy xước lõi kim loại, dù nó mới được mua vài tháng.

Hộp nhựa cũ, xước nên bỏ ngay lập tức. Ảnh: WH

Hộp nhựa đựng thực phẩm

Hộp nhựa mang lại sự gọn gàng cho tủ lạnh, nhưng nhựa không phải là vật liệu trường tồn. Đứng ở góc độ hóa học, các chuỗi polymer cấu tạo nên hộp nhựa sẽ dần bị thoái hóa và bẻ gãy khi liên tục phải chịu sự luân phiên thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt: từ cái lạnh đông đá của tủ lạnh đến luồng vi ba bạo liệt trong lò vi sóng.

Sự thoái hóa này thể hiện qua việc hộp nhựa bị mờ đục, ố vàng do nhiễm màu thực phẩm, hoặc xuất hiện các vết xước dăm bên trong. Lúc này, cấu trúc nhựa không còn ổn định, nguy cơ giải phóng các hạt vi nhựa hoặc các chất gây rối loạn nội tiết (như BPA, Phthalates) vào thức ăn nóng là rất cao.

Nên thay mới hộp nhựa sau 6 tháng đến 1 năm sử dụng liên tục. Để bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm dài hạn, giới khoa học khuyến khích người dùng chuyển đổi sang các loại hộp đựng bằng thủy tinh chịu nhiệt.

Chấp nhận từ bỏ những dụng cụ nhà bếp dù bề ngoài có vẻ vẫn còn dùng được chính là sự đầu tư khôn ngoan và thiết thực nhất để bảo vệ nền tảng sức khỏe vững chắc cho cả gia đình.