Ăn gì để kịp đẹp da đón Tết? Ăn bơ giảm nám, cà chua trắng da, "tống khứ" quầng thâm mắt phải dùng 1 thứ…

Tết đang đến rất gần, cũng là lúc nhiều chị em cuống cuồng tìm cách cải thiện làn da để trông tươi tắn, rạng rỡ hơn. Thực tế, chăm sóc da không chỉ nằm ở mỹ phẩm mà còn bắt đầu từ căn bếp. Nếu ăn đúng thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, vitamin và chất béo tốt, làn da có thể thay đổi rõ rệt chỉ sau vài tuần.

Một bài viết gây sốt trên mạng xã hội bắt nguồn từ chia sẻ của YouTuber 77老大 (tạm dịch: “Anh cả 77”), một cựu thầy thuốc Đông y. Ông cho rằng nhiều vấn đề da như nám, quầng thâm hay khô sạm có thể cải thiện bằng chế độ ăn. Quan điểm này cũng được các chuyên gia dinh dưỡng ủng hộ, bởi dinh dưỡng hợp lý giúp nuôi dưỡng da từ bên trong, điều mà mỹ phẩm khó thay thế.

Dưới đây là những thực phẩm nên bổ sung ngay từ bây giờ nếu muốn kịp đẹp da đón Tết.

Trắng da "cấp tốc": Ăn cà chua

Ảnh minh họa

Cà chua rất giàu lycopene, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UV và làm chậm quá trình lão hóa. Khi da ít bị tổn thương bởi ánh nắng, sắc da cũng trở nên đều màu và sáng hơn. Lycopene hấp thu tốt hơn khi cà chua được nấu chín với một chút dầu, vì vậy canh cà chua hoặc trứng sốt cà là lựa chọn lý tưởng. Mỗi ngày khoảng 1 - 2 quả là đủ.

Giảm nám, tăng độ căng bóng: Ăn bơ

Bơ chứa nhiều vitamin E và chất béo không bão hòa giúp bảo vệ màng tế bào, hạn chế hình thành sắc tố gây nám. Đồng thời, loại quả này còn hỗ trợ lưu thông máu, giúp da trông hồng hào hơn. Bạn chỉ nên ăn khoảng nửa quả mỗi ngày và tránh thêm nhiều đường hoặc sữa đặc để không phản tác dụng.

"Tống khứ" quầng thâm mắt: Dùng dưa chuột

Quầng thâm khiến gương mặt trông mệt mỏi và già hơn tuổi. Dưa chuột chứa nhiều nước cùng vitamin K, giúp cải thiện tuần hoàn máu quanh mắt và giảm bọng nhẹ. Có thể ăn trực tiếp 100 - 150g mỗi ngày hoặc trộn salad, hạn chế chấm muối để tránh giữ nước.

Da căng mịn, ít nếp nhăn: Ăn kiwi

Ảnh minh họa

Kiwi giàu vitamin C, dưỡng chất quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen. Khi collagen được duy trì tốt, da sẽ săn chắc và đàn hồi hơn. Một quả kiwi sau bữa sáng hoặc bữa trưa là hợp lý, nhưng không nên ăn khi bụng quá đói nếu bạn dễ kích ứng dạ dày.

Dưỡng ẩm, ngừa viêm da: Ăn cá hồi

Omega-3 trong cá hồi giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm mất nước và hạn chế viêm, nhờ đó da mềm mại và ít nổi mụn hơn. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn cá béo 2 - 3 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 100g.

Chống lão hóa, giữ da tươi trẻ: Uống trà xanh, ăn sô cô la đen

Trà xanh giàu polyphenol, hợp chất chống oxy hóa có khả năng làm chậm quá trình lão hóa da và giảm tổn thương do ánh nắng. Uống 1 - 2 tách mỗi ngày là đủ. Tránh uống lúc quá đói hoặc quá muộn vào buổi tối để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, sô cô la đen chứa từ 70% cacao trở lên cũng được nhiều chuyên gia đánh giá cao nhờ flavonoid giúp bảo vệ da trước ánh nắng. Chỉ cần ăn khoảng 20 - 30g mỗi ngày.

Tuy nhiên, nên nhớ là thực phẩm chỉ phát huy tối đa tác dụng khi đi kèm lối sống lành mạnh. Ngủ đủ giấc, uống đủ nước và hạn chế căng thẳng sẽ giúp da tái tạo nhanh hơn.

Muốn đẹp da đón Tết không phải lúc nào cũng cần những liệu trình đắt đỏ. Đôi khi, chỉ cần điều chỉnh thực đơn từ hôm nay, bạn đã có thể xuất hiện trong những ngày đầu năm với làn da sáng khỏe, mịn màng và trẻ trung hơn thấy rõ.

Nguồn và ảnh: Women's Health, ETtoday