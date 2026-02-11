Những phản ứng kỳ lạ nhất của phụ nữ khi “lên đỉnh”

Theo tờ Dailymail , cảm giác thăng hoa ở phụ nữ thường được mô tả là mãnh liệt và đầy khoái cảm. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới, trải nghiệm này thực tế đa dạng hơn nhiều so với những hình dung phổ biến.

Các nhà khoa học tại Đại học Northwestern (Mỹ) đã khảo sát hơn 3.000 phụ nữ về những phản ứng thể chất và cảm xúc xảy ra ở thời điểm cao trào. Kết quả cho thấy, bên cạnh các biểu hiện quen thuộc như cơ thể mềm đi hay tê nhẹ ở bàn chân, một số phản ứng khác có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Hơn một nửa số người tham gia cho biết họ từng rơi nước mắt trong khoảnh khắc này. Khoảng 4% thậm chí nói rằng họ trải qua những hình ảnh hoặc cảm nhận không có thật.

Những phản ứng kỳ lạ khi “lên đỉnh” của phụ nữ

Khoảnh khắc thăng hoa của phụ nữ không phải lúc nào cũng giống nhau (Ảnh minh họa).

Theo nghiên cứu công bố trên Journal of Women's Health , khóc, buồn thoáng qua và bật cười là những phản ứng cảm xúc phổ biến nhất.

Tiến sĩ Lauren Streicher, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết trước đây từng có các báo cáo đơn lẻ về việc phụ nữ cười hoặc khóc trong lúc thăng hoa. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu đầu tiên mô tả rõ những hiện tượng này và thời điểm chúng dễ xuất hiện.

Bà nhấn mạnh rằng phụ nữ cần hiểu, nếu họ bật cười không kiểm soát hoặc rơi nước mắt mà không có lý do cụ thể, điều đó không có nghĩa là trải nghiệm ấy tiêu cực. Họ không hề đơn độc.

Ngoài cảm xúc, một số biểu hiện về mặt thể chất cũng được ghi nhận. Trong số những người gặp phản ứng khác thường, các triệu chứng phổ biến nhất gồm đau đầu, yếu cơ và cảm giác tê hoặc đau ở bàn chân.

Một số trường hợp hiếm hơn cho biết họ hắt hơi liên tục, ngáp không kiểm soát, đau tai hoặc thậm chí chảy máu mũi. Khoảng 4% số người tham gia khảo sát cho biết từng gặp hiện tượng giống như ảo giác khi đạt cao trào.

Theo các chuyên gia, những phản ứng này được xếp vào nhóm “hiện tượng quanh thời điểm thăng hoa”. Đây là những phản ứng ít khi được nói tới, nhưng vẫn là cách cơ thể phản hồi một cách tự nhiên, không nằm ngoài quy luật sinh lý bình thường.

Cần nhìn nhận đúng để tránh lo lắng không cần thiết

Nghiên cứu cho thấy các phản ứng này khá hiếm, chỉ xuất hiện ở khoảng 2,3% tổng số người tham gia. Trong số đó, 17% cho biết họ gặp các phản ứng này một cách đều đặn.

Phần lớn phụ nữ nói rằng những biểu hiện này xảy ra khi có sự gần gũi với bạn đời. Chỉ khoảng 9% cho biết chúng xuất hiện trong những trải nghiệm riêng tư một mình.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc hiểu rõ các hiện tượng này rất quan trọng, bởi nhiều phụ nữ có thể cảm thấy hoang mang hoặc lo lắng khi cơ thể phản ứng khác lạ, từ đó ảnh hưởng tới sự hài lòng và tâm lý.

Theo nhóm nghiên cứu, dù ít được nhắc tới, những phản ứng này vẫn nằm trong giới hạn của một phản ứng sinh lý bình thường. Việc thiếu thông tin có thể khiến người trong cuộc cảm thấy căng thẳng, lo sợ mình gặp vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần.

Các chuyên gia cho rằng nếu bác sĩ lâm sàng hiểu rõ hơn về những hiện tượng này, họ có thể trấn an bệnh nhân, giúp người trải nghiệm nhận ra rằng cảm xúc hay phản ứng “khác thường” không nhất thiết là dấu hiệu bệnh lý.

Điều phụ nữ thực sự yêu thích trong khi gần gũi

Theo các khảo sát, yếu tố được nhắc đến nhiều nhất không phải cao trào, mà là sự gắn kết, thân mật và cảm giác được quan tâm. Những cảm xúc này được đánh giá cao hơn cả sự kích thích hay phản ứng thể chất.

Các nhà khoa học cho rằng, nhìn nhận trải nghiệm này theo hướng toàn diện sẽ giúp phụ nữ thoải mái hơn với chính cơ thể mình, đồng thời giảm bớt áp lực phải “đúng chuẩn” trong những khoảnh khắc riêng tư.

Nguồn: Dailymail