Báo Lao động dẫn nguồn trang WHO & NIH cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỡ nội tạng – loại mỡ bao quanh các cơ quan vùng bụng - là yếu tố nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe nếu tích tụ quá mức.

Dưới đây là 6 quy tắc ăn uống giúp giảm mỡ bụng cho chị em nhanh nhất:

Giảm tiêu thụ đường và tinh bột tinh chế

Một trong những nguyên tắc hàng đầu trong chế độ ăn giảm mỡ bụng là giảm tiêu thụ đường và tinh bột tinh chế. Chế độ ăn ít đường liên quan đến sự giảm rõ rệt vòng eo và mỡ bụng. Đặc biệt, đồ uống có đường như soda, nước trái cây đóng hộp được xem là thủ phạm làm tăng mỡ nội tạng nhanh chóng.

Tăng cường protein

Tăng cường protein chất lượng cao là yếu tố then chốt. Chế độ ăn giàu protein (cá, thịt trắng, trứng, đậu…) giúp tăng cảm giác no, giảm tổng năng lượng nạp vào và duy trì khối cơ bắp– điều quan trọng trong việc đốt mỡ hiệu quả, nhất là mỡ bụng.

Bổ sung thực phẩm lên men để cải thiện hệ vi sinh đường ruột

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS. Nguyễn Thị Diễm Lệ cho biết, đường ruột khỏe mạnh hỗ trợ giảm mỡ bụng thông qua điều hòa chuyển hóa và giảm viêm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng người có hệ vi sinh đường ruột phong phú thường có vòng eo nhỏ hơn nhóm vi sinh kém đa dạng.

Bạn nên ăn sữa chua không đường, kefir, kim chi, dưa cải bắp, natto. Lưu ý, bổ sung từ từ để tránh gây đầy hơi hoặc khó chịu ruột. Có thể kết hợp thêm chất xơ prebiotic (khoai lang, măng tây, yến mạch) giúp nuôi lợi khuẩn phát triển.

Tránh ăn vặt sau 20 giờ

Cơ thể sau 45 tuổi điều hòa glucose và hormone chậm hơn. Ăn khuya dễ làm tăng insulin và tích tụ mỡ nội tạng, đặc biệt khi thực phẩm ăn vào là đồ ngọt, bánh kẹo, trái cây sấy hoặc đồ chiên. Ngoài ra, ăn khuya có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, trong khi giấc ngủ kém làm tăng cortisol và thúc đẩy tích trữ mỡ bụng.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm mỡ bụng rất hiệu quả

Nên: Kết thúc bữa tối trước 19h30–20h. Nếu đói có thể uống nước ấm hoặc trà thảo mộc không đường.

Hạn chế đồ uống có đường

Đồ uống có đường chứa lượng lớn đường tinh luyện, dễ làm dư thừa calo trong cơ thể. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể gây tăng đột biến insulin, dẫn đến tích trữ mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng. Cắt giảm loại đồ uống này giúp giảm tổng lượng calo nạp vào mỗi ngày, ổn định đường huyết và hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả hơn.

Kiểm soát lượng calo và ăn đúng giờ

Cuối cùng, kiểm soát lượng calo và ăn đúng giờ đóng vai trò không thể thiếu. Việc ăn trong khoảng thời gian cố định mỗi ngày (intermittent fasting) có thể cải thiện sự nhạy insulin và hỗ trợ giảm mỡ bụng tốt hơn so với ăn tự do.

Nguyên tắc ăn giảm mỡ bụng hiệu quả dựa trên cơ sở khoa học gồm hạn chế đường tinh luyện, tăng protein, bổ sung chất xơ hòa tan và kiểm soát lượng calo.

Việc áp dụng những nguyên tắc này không chỉ giúp giảm mỡ bụng mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể bền vững.