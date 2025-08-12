Ăn đúng món, uống đúng thứ: Collagen tự tràn đầy, nếp nhăn được “là phẳng”

Không cần phải chi hàng triệu đồng cho các liệu trình trẻ hóa hay mỹ phẩm đắt đỏ, bí quyết để làn da mịn màng, căng bóng đôi khi lại nằm ngay trên… bàn ăn của bạn. Chỉ cần ăn đúng món và uống đúng loại nước, cơ thể sẽ tự kích thích sản sinh collagen – loại protein thần kỳ giúp giữ độ đàn hồi, ngăn ngừa nếp nhăn và duy trì nét tươi trẻ.

Collagen – "vũ khí" chống lão hóa của làn da

Collagen chiếm khoảng 70% cấu trúc da, đóng vai trò như "khung nâng đỡ" giúp da săn chắc và đàn hồi. Tuy nhiên, từ sau tuổi 25, lượng collagen trong cơ thể bắt đầu suy giảm, khiến da dễ chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn và mất đi vẻ căng mịn. Thay vì chỉ trông chờ vào sản phẩm bôi ngoài, việc bổ sung nguyên liệu kích thích cơ thể tự sản sinh collagen từ bên trong được xem là giải pháp bền vững và hiệu quả lâu dài.

5 nhóm thực phẩm giúp collagen tự sinh sôi

- Cá hồi – giàu omega-3 và protein chất lượng cao, cá hồi không chỉ giúp giữ độ ẩm cho da mà còn kích thích các tế bào sản xuất collagen. Bạn có thể chế biến cá hồi áp chảo cùng ít muối, tiêu và chanh để giữ trọn dinh dưỡng.

- Trứng – đặc biệt là lòng trắng, chứa nhiều proline – một loại axit amin quan trọng cho quá trình tổng hợp collagen. Trứng luộc, trứng hấp hoặc omelette rau củ đều là lựa chọn ngon miệng, ít dầu mỡ.

- Trái cây họ cam – cam, chanh, bưởi đều giàu vitamin C, "trợ thủ" đắc lực giúp gắn kết các sợi collagen trong da. Một ly nước cam tươi vào buổi sáng không chỉ tiếp năng lượng mà còn nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.

- Ớt chuông – ngoài vitamin C, ớt chuông còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ collagen khỏi tác động của gốc tự do. Bạn có thể xào ớt chuông với ức gà hoặc trộn salad tươi mát.

- Cà chua – giàu lycopene, một chất giúp ngăn ngừa sự phá hủy collagen do tia UV. Cà chua ăn sống, ép nước hoặc nấu sốt đều giữ được phần lớn dưỡng chất.

Gợi ý thực đơn "kích collagen" dễ áp dụng

- Bữa sáng: Trứng luộc + salad ớt chuông, cà chua + 1 ly nước cam ép.

- Bữa trưa: Cá hồi áp chảo ăn kèm rau củ hấp.

- Bữa tối: Ức gà xào ớt chuông + súp cà chua nóng.

- Nước uống kèm: Trà xanh hoặc nước chanh ấm pha mật ong để tăng khả năng chống oxy hóa.