Ăn 3 quả chuối mỗi ngày theo lời hàng xóm, người đàn ông bất ngờ khi đi khám

Nghe theo lời khuyên từ hàng xóm rằng chuối có tác dụng làm sạch ruột, người đàn ông kiên trì ăn 3 quả chuối mỗi ngày. Kết quả đi khám sau đó khiến ông bất ngờ.

Ông Trương, một người đàn ông sống tại Quảng Đông (Trung Quốc), đã nhận được chẩn đoán mắc ung thư ruột kết giai đoạn đầu.

Nghe theo lời khuyên từ hàng xóm rằng chuối có tác dụng làm sạch ruột, ông kiên trì ăn 3 quả chuối mỗi ngày với hy vọng cải thiện tình trạng bệnh. Tuy nhiên, sau 7 tháng, sức khỏe của ông không những không cải thiện mà còn xấu đi rõ rệt.

Ảnh minh họa.

Trong thời gian đầu ăn chuối thường xuyên, ông Trương thấy việc đại tiện trở nên dễ dàng hơn. Nhưng dần dần, cơ thể ông xuất hiện những dấu hiệu bất thường như chân tay lạnh, cơ thể suy nhược, lưỡi trắng bệch. Khi tái khám, bác sĩ chỉ ra rằng tình trạng ung thư của ông đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo y học cổ truyền, chuối có tính hàn và giúp nhuận tràng. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều chuối trong thời gian dài lại khiến cơ thể bị "hàn khí" xâm nhập quá mức. Điều này làm suy yếu hệ tiêu hóa và khiến chất độc tích tụ trong cơ thể. Thay vì hỗ trợ chữa bệnh, thói quen ăn nhiều chuối của ông Trương đã vô tình tạo môi trường thuận lợi cho các tế bào ung thư phát triển mạnh hơn.

Ảnh minh họa

Dù là loại trái cây giàu dinh dưỡng, chuối không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người có thể trạng yếu hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa. Những nhóm người sau đây cần cẩn trọng khi tiêu thụ chuối:

Người có vấn đề về đường tiêu hóa

Mặc dù chuối thường dễ tiêu hóa nhưng không phải ai cũng có thể dung nạp được. Chuối chứa nhiều đường fructose, sorbitol và chất xơ hòa tan, không tốt cho những người đang có vấn đề về đường tiêu hóa.

Ngoài ra, đối với một số người, chuối có thể gây đầy hơi do lượng chất xơ hòa tan và một loại rượu đường tự nhiên có trong chuối. Mặc dù chất xơ hòa tan cần thiết trong chế độ ăn uống, nhưng quá nhiều có thể gây ra cảm giác đầy hơi ngay sau đó.

Bởi vậy, bạn hãy cân nhắc hạn chế khẩu phần của mình. Ví dụ, thay vì ăn một hoặc nhiều quả chuối mỗi ngày, hãy bắt đầu bằng cách ăn nửa quả để xem các triệu chứng của bạn có thuyên giảm không. Theo Verywellhealthy, nếu ăn chuối chưa chín, bạn dễ bị khó chịu ở dạ dày. Chuối còn xanh chứa một lượng lớn tinh bột kháng, ăn nhiều gây ra cảm giác chướng bụng.

Người bị bệnh thận, có nồng độ kali cao

"Những người có nồng độ kali cao cũng có thể mắc bệnh thận hoặc các vấn đề về thận. Hạn chế một số loại thực phẩm giàu kali (chuối, cam, dưa hấu) có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn và ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh", chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Sylvia Melendez-Klinger giải thích.

Theo Eatthis, lý do là những người mắc bệnh thận không thể loại bỏ kali khỏi máu. Nồng độ kali cao có thể dẫn đến đau tim hoặc tử vong.

Người đang uống một số loại thuốc

Chuyên gia Melendez-Klinger khuyến cáo: "Có một số loại thuốc tương tác với thực phẩm. Vì vậy, bạn hãy hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xem liệu bất kỳ loại thuốc nào bạn dùng có thể tương tác với chuối hay không".

Hai loại thuốc mà bạn nên tránh sử dụng khi ăn chuối là thuốc ức chế men chuyển (như lisinopril, enalapril hoặc ramipril) và spironolactone. Theo Trường Y Harvard, các thuốc này tăng nồng độ kali trong máu.

Người đang đói bụng

Bạn không nên ăn chuối khi bụng đói vì chuối có tính axit. Các chuyên gia cho rằng dùng thực phẩm có tính axit khi bụng đói có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, chuối có nhiều kali và magiê nên ăn khi đói và ăn nhiều có thể dẫn đến dư thừa hai chất dinh dưỡng này trong máu, gây hại cho tim.

Người thừa cân, béo phì

Chuối chín là trái cây chứa nhiều đường. Do đó, nếu không ăn trái cây khác trong ngày, chỉ nên ăn tối đa 2 quả chuối. Khi đã ăn trái cây khác, ví dụ dưa hấu (dưa hấu chứa hàm lượng đường có thể lên tới khoảng 15% và rất giàu kali), không nên ăn chuối nữa. Chính vì vậy, những người thừa cân, béo phì không nên ăn quá nhiều chuối chín.

Nói chung, dù chuối có lợi cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều mà không phù hợp với thể trạng có thể gây tác dụng ngược. Điều quan trọng nhất trong điều trị ung thư ruột kết là tuân theo phác đồ của bác sĩ và duy trì lối sống khoa học, thay vì đặt niềm tin vào những phương pháp truyền miệng thiếu căn cứ.