Ăn 1 thứ giòn nhưng "đen như than", người đàn ông thoát cảnh phải cắt cụt chân, mỡ và đường trong máu đều giảm hẳn

Vài tháng trước, anh Vương (Đài Loan, Trung Quốc) nhập viện vì đau nhức bắp chân dữ dội, kèm theo đau đầu, tức ngực, mờ mắt. Là công nhân nhà máy, vốn làm việc nặng nhọc nên anh chỉ đơn giản cho rằng mình gần đây mất ngủ, mệt mỏi nhất thời. Không ngờ, kết quả thăm khám chỉ ra anh cùng lúc mắc cao huyết áp, chỉ số mỡ máu và đường huyết cao hơn bình thường. Đặc biệt, các bệnh lý không được điều trị kịp thời kèm với làm việc quá sức, thường xuyên làm ca đêm khiến anh bị tắc động mạch chi dưới.

Ảnh minh họa

Bác sĩ điều trị của anh - Yang Zhiwen (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, nếu không thay đổi lối sống, thời gian làm việc và chế độ ăn uống thì rất có thể sẽ phải cắt cụt 1 bên chân. Thậm chí, bà khuyên anh Vương nên kiểm tra tim mạch chuyên sâu và đặt stent nội mạch.

Nghe như vậy, anh Vương bật khóc nức nở, bởi anh là lao động duy nhất trong gia đình đang khó khăn, không có đủ điều kiện kinh tế để thực hiện những phẫu thuật tốn kém như vậy. Thậm chí, anh không thể nhập viện vì phải tiếp tục đi làm, chỉ có thể điều trị ngoại trú. Bù lại, anh rất tuân thủ phác đồ điều trị bằng thuốc, nỗ lực thay đổi lối sống và chăm chỉ cập nhật tình hình cho bác sĩ.

Trong lần tái khám thứ nhất, bác sĩ Yang thấy anh có các chuyển biến dù nhỏ nhưng đáng mừng. Hơn 3 tháng sau, kết quả khám lại khiến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Bởi anh Vương thật sự đã giảm gần 10kg, huyết áp hạ từ 147/90 mmHg xuống 127/86 mmHg, đường huyết sau ăn từ 160 mg/dL còn 120 mg/dL, chỉ số HbA1c từ 8,5% còn 6,0%. Triglycerid cũng giảm một nửa, từ 600 xuống hơn 300 mg/dL. Nguy cơ phải cắt cụt chi dưới được loại bỏ.

Món ăn giúp anh Vương "lội ngược dòng": Chợ Việt bán la liệt

Khi chia sẻ về trường hợp của anh Vương trên chương trình sức khỏe trực tuyến, bác sĩ Yang Zhiwen nhấn mạnh, bên cạnh dùng thuốc và tập luyện thì chế độ ăn uống hỗ trợ anh rất nhiều. Trong số những hướng dẫn về ăn uống bác sĩ Yang đưa ra, anh Vương đặc biệt chú ý tới việc ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ và tốt cho mạch máu. Đặc biệt, có 1 món mà anh ăn mỗi ngày, được miêu tả là "giòn nhưng đen như than". Đó chính là mộc nhĩ đen (nấm tai mèo).

Ngoài ra, anh thay đổi công việc để hạn chế làm ca đêm, ngủ sớm và ngủ đủ giấc, ngày nào cũng tập thể dục. Khi nấu nướng, dù là món gì cũng cố gắng bỏ thật ít dầu mỡ và kiểm soát lượng muỗi chặt chẽ.

Bác sĩ Yang nhận định: “Chế độ ăn uống thật sự đã có tác động đáng kể tới quá trình điều trị của anh Vương. Món mộc nhĩ mà anh ăn hàng ngày trong suốt 3 tháng không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa các hợp chất tốt cho tuần hoàn máu, góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch và hạ đường huyết”.

Bà cũng giải thích 4 cách chính mà món ăn "đen như than" này tác động tích cực tới sức khỏe tim mạch:

- Ổn định đường huyết, bảo vệ mạch máu: Chất xơ trong mộc nhĩ hạn chế dao động đường huyết, giảm tổn thương nội mô mạch.

- Giảm cholesterol xấu: Chất xơ liên kết với axit mật, hỗ trợ đào thải mỡ xấu, cải thiện mỡ máu.

- Ngăn tắc nghẽn mạch máu: Mộc nhĩ có khả năng ức chế kết tập tiểu cầu, giúp máu lưu thông trơn tru, giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

- Hỗ trợ giảm cân, tăng cường chuyển hóa: Mộc nhĩ giàu chất xơ, ít calo, tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào và thúc đẩy quá trình tiêu hao năng lượng hiệu quả.

Tuy nhiên, bác sĩ Yang cũng nhắc nhở rằng thực phẩm nào cũng cần ăn đúng cách mới tốt, ăn sai có thể phản tác dụng. Không nên ăn mộc nhĩ tươi vì có thể chứa độc tố gây hại cho sức khỏe, chỉ nên dùng loại khô đã qua chế biến an toàn. Khi nấu, cần ngâm mộc nhĩ khô trong nước sạch khoảng 20-30 phút cho nở đều, không nên ngâm quá lâu để tránh sản sinh vi khuẩn. Tuyệt đối không sử dụng mộc nhĩ có dấu hiệu mốc, biến màu hay có mùi lạ. Ngoài ra, nên chế biến chín kỹ, tránh ăn sống và không nên ăn quá nhiều trong một ngày để bảo đảm an toàn cho hệ tiêu hóa.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Sina