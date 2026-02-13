Chỉ một miếng bánh kem bảo quản trong tủ lạnh, hậu quả lại vượt xa tưởng tượng. Tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, một thai phụ mang thai 36 tuần sau khi ăn bánh kem lạnh đã nhiễm vi khuẩn Listeria, dẫn tới tình trạng thai nhi thiếu oxy nghiêm trọng trong tử cung. Các bác sĩ buộc phải mổ lấy thai khẩn cấp. Sau sinh, em bé được chẩn đoán mắc nhiễm khuẩn huyết do Listeria, phải theo dõi và điều trị tích cực.

Trường hợp này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm trong thai kỳ.

Theo các chuyên gia của Bệnh viện trực thuộc số 1, Đại học Y khoa Phúc Kiến, Trung Quốc, vi khuẩn Listeria monocytogenes có khả năng sinh sôi ngay cả trong môi trường nhiệt độ thấp của tủ lạnh. Đây là điểm khác biệt nguy hiểm so với nhiều loại vi khuẩn khác vốn bị ức chế khi làm lạnh. Phụ nữ mang thai có nguy cơ nhiễm Listeria cao gấp 10 đến 20 lần người bình thường do hệ miễn dịch thay đổi trong thai kỳ.

Nhiễm Listeria có thể chỉ biểu hiện nhẹ như sốt, đau bụng, tiêu chảy. Tuy nhiên ở phụ nữ mang thai, vi khuẩn có thể xuyên qua hàng rào nhau thai, gây nhiễm trùng bào thai, dẫn đến sảy thai, sinh non, thai chết lưu hoặc nhiễm khuẩn huyết sơ sinh. Với trẻ nhỏ, nhiễm khuẩn huyết là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không phát hiện và xử trí kịp thời.

Điều đáng nói là nhiều người vẫn tin rằng tủ lạnh là “két sắt” bảo quản thực phẩm. Thực tế, môi trường lạnh chỉ làm chậm sự phát triển của một số vi sinh vật, chứ không tiêu diệt hoàn toàn, đặc biệt với Listeria. Các loại bánh kem, thực phẩm chế biến sẵn, thịt nguội, sữa và sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng là nhóm nguy cơ cao nếu bảo quản quá lâu.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần đặc biệt thận trọng với thực phẩm bảo quản lạnh, tuân thủ nghiêm ngặt thời gian lưu trữ, hạn chế tối đa đồ ăn để qua đêm, nhất là món có sữa, kem hoặc chế biến sẵn. Thực phẩm nên được nấu chín kỹ và sử dụng ngay khi còn tươi mới.

An toàn ăn uống trong thai kỳ không chỉ là chuyện dinh dưỡng mà còn là vấn đề bảo vệ tính mạng cho cả mẹ và bé. Một phút chủ quan với thực phẩm lạnh có thể phải trả giá bằng những biến chứng nặng nề.

Nguồn và ảnh: QQ