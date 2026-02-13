Chủ động phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp dịp Tết Nguyên Đán

Hình minh họa: HCDC

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) khuyến cáo: Việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh không chỉ bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong kỳ nghỉ lễ.

Diễn biến dịch tễ trên thế giới và tại Việt Nam

Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt là cúm mùa, vẫn là thách thức y tế toàn cầu với khoảng 1 tỷ ca mắc mỗi năm. Trong mùa dịch 2025-2026, hệ thống giám sát ghi nhận virus cúm chủng A(H3N2) đang chiếm ưu thế tại nhiều khu vực. Bên cạnh đó, virus hợp bào hô hấp (RSV) tiếp tục được cảnh báo là nguyên nhân gây viêm đường hô hấp nặng, dẫn đến khoảng 100.000 ca tử vong hàng năm trên thế giới, tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Tại Việt Nam, hệ thống giám sát dịch bệnh của Bộ Y tế ghi nhận sự lưu hành đan xen của các chủng virus cúm A(H1N1), A(H3N2) và cúm B. Mặc dù từ đầu năm 2025 đến nay, số ca tử vong đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024, nhưng tình trạng gia tăng cục bộ các ca mắc cúm mùa, RSV và tay chân miệng vẫn xuất hiện tại một số địa phương. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang đến gần, nguy cơ lây nhiễm tại các điểm tập trung đông người, phương tiện giao thông công cộng và trong không gian gia đình là rất lớn, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ.

Khuyến cáo phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp dịp Tết Nguyên Đán

Chủ động phòng bệnh là cách tốt nhất để mỗi gia đình đón Tết an toàn và trọn vẹn. Ngành Y tế khuyến cáo người dân duy trì thói quen vệ sinh cá nhân như một “hàng rào” ngăn chặn mầm bệnh đầu tiên. Việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn là cần thiết sau khi tiếp xúc với các bề mặt công cộng. Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay để hạn chế phát tán hạt khí dung. Ngoài ra, người dân nên thực hiện đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Vệ sinh môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc cắt đứt chuỗi lây truyền virus. Các gia đình nên thường xuyên lau chùi, khử khuẩn bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, bàn ghế và đồ dùng sinh hoạt chung. Việc giữ cho không gian sống thông thoáng bằng cách mở cửa sổ, đón ánh sáng tự nhiên không chỉ giúp giảm nồng độ virus trong không khí mà còn cải thiện môi trường sống lành mạnh cho cả gia đình trong những ngày Tết.

Hệ miễn dịch khỏe mạnh là yếu tố then chốt để phòng ngừa biến chứng từ các bệnh hô hấp. Người dân cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối và duy trì vận động thể lực phù hợp. Đặc biệt, việc chủ động tiêm vaccine phòng cúm mùa, phòng viêm phổi do phế cầu... theo khuyến cáo là giải pháp bảo vệ lâu dài và hiệu quả nhất, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ.

Khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau đầu hoặc mệt mỏi, người dân cần chủ động theo dõi sức khỏe và hạn chế tiếp xúc gần với người khác. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, đặc biệt là các loại thuốc kháng sinh, vì có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc hoặc gây khó khăn cho việc chẩn đoán của bác sĩ. Khi triệu chứng có dấu hiệu chuyển nặng như li bì, đau ngực, khó thở, cần đến ngay bệnh viện gần nhất để được khám và xử trí kịp thời.