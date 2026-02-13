Bệnh viện Bạch Mai THÔNG BÁO KHẨN đến người dân có nhóm máu O

Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai mới đưa ra thông báo khẩn đến người dân trên page của bệnh viện:

Tết đang đến rất gần... nhưng ở đâu đó trong những hành lang trắng của Bệnh viện Bạch Mai, vẫn có những ánh mắt khắc khoải chờ đợi một phép màu. Đó là những người bệnh đang cần nguồn máu quý giá để duy trì nhịp đập trái tim, để có cơ hội được trở về nhà đón Tết đoàn viên.

Bệnh viện thông báo, hiện nay, lượng máu dự trữ (đặc biệt là nhóm O) tại Bệnh viện đang sụt giảm mạnh. Mỗi đơn vị máu bạn trao tặng lúc này chính là "món quà sự sống" ý nghĩa nhất, giúp hồi sinh những người bệnh đang trong cơn nguy kịch trước thềm năm mới.

(Ảnh: BV)

Hiến máu không chỉ là một hành động nhân ái, mà còn là sự sẻ chia sự sống giữa người với người. Mỗi giọt máu cho đi có thể trở thành cơ hội sống còn cho bệnh nhân trong cơn nguy kịch, giúp họ vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Khi hiến máu, chúng ta không mất đi điều gì, nhưng lại trao cho người khác niềm hy vọng, sức mạnh và cơ hội được tiếp tục sống bên gia đình, người thân. Đó là nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương và trách nhiệm cộng đồng trong xã hội.

Hãy đến và chia sẻ hơi ấm cùng Bệnh viện Bạch Mai:

- Thời gian: 08h00 - 16h30, Thứ Tư - Thứ Năm - Thứ Sáu (11–13/02/2026)

- Địa điểm: Phòng hiến máu, Tầng 3, Nhà A11

Bệnh viện lưu ý, mọi người hiến máu vui lòng di chuyển theo thang bộ phía sau backdrop để lên đúng khu vực hiến máu.

Chỉ cần một chút thời gian, bạn sẽ giúp một gia đình có cái Tết trọn vẹn và hạnh phúc hơn!

Mọi thắc mắc về điều kiện sức khỏe và quy trình hiến máu, xin vui lòng liên hệ hotline hỗ trợ: BS Hiên: 077 525 7777. Bệnh viện Bạch Mai trân trọng cảm ơn và rất mong được đón tiếp quý anh chị em cán bộ, người lao động và quý vị tình nguyện viên.