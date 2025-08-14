Ai cũng ăn ngon, mặc đẹp, xe xịn, du lịch sang - Thế lực thực sự khiến bạn không thể dừng được việc tiêu tiền

FOMO viết tắt của Fear Of Missing Out - nghĩa là “sợ bị bỏ lỡ”. Nó là cảm giác tim đập nhanh, chân tay ngứa ngáy khi thấy người khác đang tận hưởng điều gì đó ngon lành và bạn sợ mình sẽ bị đứng ngoài cuộc.

Nghe thì giống động lực, nhưng trong thực tế, FOMO có thể khiến bạn mất tiền, mất thời gian, thậm chí mất bình tĩnh.

Ảnh minh hoạ

Khi FOMO len lỏi vào từng quyết định của bạn

Buổi sáng, bạn mở Facebook, thấy đứa bạn mới check-in resort 5 sao ở Đà Nẵng. Buổi trưa, đồng nghiệp khoe vừa thắng đậm ở một mã chứng khoán nào đó. Tối đến, cả nhóm chat rủ nhau đặt vé đi xem concert Kpop “đang hot nhất năm”. Và bạn từ một người vốn chỉ định ăn cơm nhà và tiết kiệm bỗng thấy mình đang mở app đặt vé, mở tài khoản chứng khoán, và soạn tin nhắn “Tao đi!”.

FOMO đánh vào nỗi sợ tụt lại phía sau. Bạn không muốn mình là người duy nhất không được trải nghiệm “cái hot” mà mọi người đang nói tới. Kết quả? Niềm vui thoáng qua, nhưng hóa đơn và nợ tín dụng thì ở lại lâu dài.

Dấu hiệu Ở bạn là: Mua theo tin đồn Thấy “mua cái này lãi gấp đôi” là lao vào, không đọc kỹ Không lập kế hoạch dài hạn Chỉ muốn “ăn ngay” chứ không có chiến lược tài chính rõ ràng Nhìn người hơn nhìn số liệu Tin lời người ta hơn nhìn biểu đồ giá, rủi ro, vốn…

Cái giá của việc sợ bỏ lỡ

Điều nguy hiểm của FOMO là nó khiến bạn quyết định dựa trên cảm xúc thay vì lý trí. Thấy bạn bè lãi, bạn lao vào đầu tư dù chưa hiểu thị trường. Thấy dân mạng khoe món đồ mới, bạn sắm ngay mà chưa xem lại số dư. Thấy người khác đổi đời nhờ một khóa học, bạn đăng ký trong khi chưa chắc mình cần nó.

Những khoản chi này thường không nằm trong kế hoạch, nên rất dễ đẩy bạn vào thế “có chơi mà không có chỗ trả”. Nhiều người rơi vào vòng lặp: FOMO rồi mua/đầu tư rồi hụt hơi trả nợ rồi lại FOMO cái mới để “gỡ gạc”.

Ảnh minh hoạ

Làm sao để thoát bẫy FOMO?

Thật ra, bạn chỉ cần học cách tỉnh táo:

- Tạm dừng ít nhất 1–2 ngày trước khi mua hay đầu tư thứ gì mới.

- Hỏi bản thân: “Nếu mất trắng hoặc không vui như mong đợi, mình có chịu được không?”.

- So sánh với mục tiêu và khả năng của chính mình, thay vì chạy đua với người khác.

Kết:

FOMO có thể khiến bạn cảm thấy mình đang bắt kịp nhịp sống, nhưng cũng dễ làm bạn lạc hướng tài chính. Người khác có thể đang thật sự hạnh phúc với lựa chọn của họ, nhưng ví tiền của bạn thì chỉ bạn mới phải chịu trách nhiệm. Thế nên, đừng để nỗi sợ bỏ lỡ biến thành nỗi sợ nhắc lại.