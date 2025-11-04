Agribank phát cảnh báo tới tất cả người dùng

Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã phát đi cảnh báo khẩn về hàng loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng trên không gian mạng.

Một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là mạo danh tuyển dụng Agribank. Các đối tượng lập các trang mạng xã hội, nhóm tuyển dụng, sử dụng hình ảnh, logo và thông tin của ngân hàng để tạo lòng tin. Sau đó, chúng nhắn tin hoặc gọi điện mời phỏng vấn trực tuyến, yêu cầu người tham gia nộp “phí đặt cọc”, “phí hồ sơ”, hoặc chuyển tiền để tham gia các “dự án nội bộ”.

Trước tình trạng này, Agribank đã công bố danh sách các fanpage và nhóm Facebook giả mạo liên quan đến tuyển dụng, đồng thời khẳng định ngân hàng không có bất kỳ trang hay nhóm mạng xã hội chính thức nào về công tác tuyển dụng. Mọi thông tin chính thống đều được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của Agribank.

Agribank đã công bố danh sách trang fanpage/group giả mạo về công tác tuyển dụng của Agribank trên Facebook.

Không chỉ dừng lại ở việc mạo danh tuyển dụng, việc giả danh nhân viên ngân hàng cũng là kịch bản lừa đảo thường xuyên xảy ra. Kẻ gian tự xưng là nhân viên Agribank, liên hệ với khách hàng để thông báo “nợ quá hạn”, “nâng hạn mức thẻ tín dụng”, “mở khóa tài khoản” hoặc “kiểm tra giao dịch bất thường”. Sau khi tạo áp lực tâm lý, chúng dụ người dùng cung cấp mã OTP, mật khẩu, hoặc thông tin thẻ nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Nghiêm trọng hơn, nhiều đối tượng còn giả mạo cơ quan chức năng như Công an hoặc Viện kiểm sát. Chúng gọi điện, thậm chí video call trong trang phục giả mạo, đe dọa nạn nhân “liên quan đến vụ án” hoặc tung tin “người thân bị bắt cóc” để buộc chuyển tiền.

Bên cạnh đó, hình thức lừa đảo chuyển tiền quốc tế cũng đang gia tăng. Đối tượng tự xưng là doanh nhân, kỹ sư hoặc quân nhân ở nước ngoài, làm quen qua mạng xã hội, tạo lòng tin rồi thông báo “gửi quà hoặc tiền từ nước ngoài về Việt Nam”, sau đó yêu cầu người nhận nộp “phí hải quan” hoặc “lệ phí nhận quà” để chiếm đoạt tài sản.

Từ các kịch bản nói trên, điểm chung của các vụ lừa đảo là dụ khách hàng chuyển tiền trực tiếp, cung cấp mã OTP, mật khẩu, số thẻ, mã CVV/CVC, hoặc truy cập đường link giả mạo, tải ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền kiểm soát điện thoại và tài khoản ngân hàng.

Agribank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Người dùng nên chỉ tải ứng dụng từ CH Play (Android) hoặc App Store (iOS) và kiểm tra kỹ lượt tải, đánh giá, nhà phát triển trước khi cài đặt. Đồng thời, khách hàng cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là công an, viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng, và tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã CVV/CVC trên thẻ, kể cả khi người yêu cầu xưng danh Agribank.

Ngân hàng nhấn mạnh, Agribank chỉ cung cấp thông tin qua các kênh chính thức và không yêu cầu khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Khi cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm Chăm sóc và Hỗ trợ khách hàng Agribank qua số 1900 558818 hoặc 024 3205 3205. Trong trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.