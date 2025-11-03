5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất năm 2025

Sau sự kiện ra mắt iPhone 17 series mới đây, "thời điểm vàng" để sở hữu các thế hệ iPhone tiền nhiệm với mức giá vô cùng hợp lý đã chính thức mở ra. Với sức hút từ thương hiệu Apple, hiệu năng bền bỉ và thiết kế tinh tế, thị trường iPhone đã qua sử dụng đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Dưới đây là 5 mẫu máy "lướt" và cũ đáng giá nhất, phù hợp cho từng nhu cầu và ngân sách khác nhau trong năm 2025.

iPhone 16: Lựa chọn "ăn chắc mặc bền"

Mức giá tham khảo: 17.000.000 - 19.000.000 VNĐ

Với những ai ưu tiên sự an tâm tuyệt đối, iPhone 16 "siêu lướt" là lựa chọn hàng đầu. Mới chỉ một năm tuổi, máy mang lại cảm giác gần như mới, hiệu năng đỉnh cao và quan trọng nhất là vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS lâu dài nhất trong danh sách.

Máy sở hữu đầy đủ các tính năng thời thượng như Dynamic Island và cổng USB-C. Dù mức giá vẫn còn khá cao, đây là phương án "ăn chắc mặc bền" cho người muốn một thiết bị ổn định để sử dụng trong nhiều năm tới mà không cần bận tâm.

2. iPhone 15 Pro: Trải nghiệm "Pro" toàn diện với giá tối ưu

Mức giá tham khảo: 15.000.000 - 17.000.000 VNĐ

Nếu bạn tìm kiếm một trải nghiệm cao cấp tiệm cận máy mới với mức giá tối ưu, iPhone 15 Pro chính là câu trả lời. Dù đã hai năm tuổi, model này sở hữu những nâng cấp mang tính bước ngoặt, đảm bảo không bị lỗi thời: cổng sạc USB-C tiện lợi, khung viền Titan sang trọng, nút Tác vụ (Action Button) và màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt.

Hiệu năng của máy vẫn cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức xử lý mọi tác vụ nặng. Đây là lựa chọn hoàn hảo để tận hưởng các tính năng "Pro" hiện đại mà không phải chi trả mức giá đắt đỏ của máy mới.

3. iPhone 13 Pro Max: "Quái vật" pin giá tốt

Mức giá tham khảo: 11.000.000 - 13.000.000 VNĐ

Dù đã ra mắt được ba năm, iPhone 13 Pro Max vẫn là một "tượng đài" khó xô đổ, đặc biệt là về thời lượng pin. Đây vẫn được xem là một trong những chiếc iPhone có pin "trâu" nhất, đủ sức đáp ứng nhuG cầusử dụng cường độ cao.

Bên cạnh đó, máy vẫn sở hữu màn hình ProMotion 120Hz và cụm camera chất lượng. Việc phải chấp nhận thiết kế "tai thỏ" và cổng Lightning là một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng cho những ai đặt thời lượng pin làm ưu tiên hàng đầu.

4. iPhone 14: Lựa chọn cân bằng và an toàn

Mức giá tham khảo: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ

iPhone 14 là một lựa chọn cân bằng giữa các yếu tố: hiệu năng ổn định, camera chất lượng và vòng đời hỗ trợ phần mềm còn rất dài. Tuy nhiên, sự thiếu vắng những nâng cấp đáng giá như Dynamic Island hay USB-C khiến nó hơi "lỡ cỡ" so với các model khác.

iPhone 14 chỉ thực sự là một món hời khi bạn tìm được máy với mức giá tốt. Đây là chiếc máy phù hợp cho người dùng cần một thiết bị tương đối mới, đáng tin cậy mà không quá chạy theo các tính năng thời thượng.

5. iPhone 12 Pro Max: Trải nghiệm Pro Max với ngân sách tiết kiệm

Mức giá tham khảo: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ

Với ngân sách eo hẹp nhất, iPhone 12 Pro Max là "cánh cửa" giúp bạn bước vào thế giới Pro Max với màn hình lớn và cụm 3 camera đa dụng. Hiệu năng của máy vẫn đủ sức đáp ứng tốt các tác vụ hàng ngày.

Tuy nhiên, người mua cần cân nhắc kỹ về rủi ro pin đã chai sau 4 năm sử dụng và thời gian hỗ trợ cập nhật iOS không còn dài. Đây là lựa chọn tối ưu cho những ai khao khát trải nghiệm màn hình lớn và hệ thống camera "Pro" với chi phí tiết kiệm nhất.