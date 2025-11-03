Nhưng tôi chỉ là AI trong chiếc HONOR X7d, và với tôi, đó đơn giản là một buổi sáng bình thường của một smartphone siêu bền.

HONOR X7d – Chuẩn độ bền 5 sao vượt qua mọi thử thách

Những cú rơi từ độ cao tới 2 mét hay vài giọt cà phê đổ bất ngờ cũng không thể làm khó HONOR X7d – chiếc smartphone phổ thông siêu bền được chứng nhận SGS 5 sao Thụy Sĩ về khả năng chống rơi và chịu va đập. Sở hữu khung máy siêu chắc chắn với cấu trúc "áo giáp tê giác", kiến trúc giảm chấn đa lớp và hệ thống phân tán lực thông minh, HONOR X7d giữ nguyên hình dạng và độ ổn định sau va chạm, hạn chế tối đa hư hỏng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

HONOR X7d có thể chống rơi vỡ từ độ cao dưới 2m và chịu va đập tốt

Bên cạnh đó, chuẩn kháng nước và bụi IP65 giúp thiết bị dễ dàng chống lại bụi bẩn, tia nước hoặc chất lỏng sinh hoạt. HONOR X7d vẫn hoạt động ổn định sau khi ngâm nước sâu 0,5 mét trong 1 phút, đồng thời duy trì cảm ứng mượt mà ngay cả khi tay người dùng ướt hoặc dính dầu. Bền bỉ, mạnh mẽ và đáng tin cậy, HONOR X7d là người bạn đồng hành lý tưởng cho lối sống năng động hiện đại.

AI thực chiến với các tính năng mới nhất trên HONOR X7d

Mỗi ngày, chủ nhân của tôi lại bắt đầu với những cuộc họp trực tuyến dày đặc, vừa ghi chú vừa dịch tiếng Anh để theo kịp tiến độ công việc. Đó cũng là lúc tôi được phát huy tối đa sức mạnh chỉ với một nút chạm AI trên HONOR X7d, tính năng Dịch Thuật AI lập tức được kích hoạt, giúp tôi chuyển toàn bộ nội dung hội thoại sang tiếng Việt nhanh chóng và chính xác, giúp anh ấy làm việc hiệu quả hơn.

HONOR X7d được trang bị đầy đủ tính năng AI hỗ trợ công việc và cuộc sống

Trên HONOR X7d, Nút AI Một Chạm là phím vật lý chuyên dụng có trong phân khúc phổ thông còn cho phép người dùng truy cập nhanh hàng loạt tính năng hữu ích như chỉnh sửa hình ảnh thông minh (Xoá Vật Thể AI, Tách Nền AI), trò chuyện cùng Gemini, hay "Khoanh Tròn để Tìm Kiếm", tất cả chỉ trong một thao tác.

Vận hành trên MagicOS 9.0 (dựa trên Android), HONOR X7d mang đến trải nghiệm mượt mà và hiện đại, kết hợp chặt chẽ với Google Gemini để hỗ trợ người dùng trong cả công việc lẫn giải trí. Với việc phổ cập công nghệ AI thông minh, HONOR X7d tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi mang trải nghiệm tương tác tương lai đến với dòng smartphone phổ thông.

Pin 6.500mAh – Năng lượng bền bỉ cho cả ngày dài

Giữa trưa, khi nhịp làm việc vẫn chưa ngơi, chiếc HONOR X7d của chủ nhân tôi vẫn vận hành ổn định, không hề có dấu hiệu "đuối sức". Suốt từ sáng đến tối, thiết bị liên tục xử lý các tác vụ như dịch thuật AI, chỉnh sửa ảnh, gọi video, hay lướt mạng tất cả vẫn diễn ra mượt mà, nhờ viên pin kép dung lượng 6.500mAh.

Mang theo HONOR X7d trong suốt ngày dài không cần lo ngại về pin

Với cấu trúc hai cell giúp pin sạc nhanh hơn, an toàn hơn và duy trì độ bền lên tới 5 năm sử dụng ổn định một con số hiếm thấy trong phân khúc. Hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm giúp HONOR X7d luôn hoạt động tốt trong dải nhiệt rộng, từ -20°C đến 55°C, đảm bảo hiệu suất ổn định dù trong văn phòng điều hòa hay dưới cái nắng gắt ngoài đường.

Khi cần nạp lại năng lượng, công nghệ HONOR 35W giúp thiết bị sạc nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn đã đủ pin cho cả ngày làm việc. Không chỉ là một chiếc điện thoại bền bỉ, HONOR X7d còn mang đến sự yên tâm cho người dùng trong mọi hành trình từ những buổi họp căng thẳng, chuyến đi dài, đến cả những giây phút nghỉ ngơi cuối ngày.

HONOR X7d phục vụ tốt từ các tác vụ cơ bản như lướt mạng xã hội đến giải trí bằng các tựa game quen thuộc

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày, HONOR X7d còn thể hiện tầm nhìn của HONOR trong việc phổ cập công nghệ bền bỉ và AI thông minh đến mọi người dùng. Sự kết hợp giữa độ bền chuẩn 5 sao SGS, hiệu năng ổn định và các tính năng AI hữu ích giúp HONOR X7d trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc, xứng đáng với danh hiệu "smartphone phổ thông đáng tin cậy bậc nhất hiện nay."

Và tôi, AI trong HONOR X7d rất tự hào khi được đồng hành cùng chủ nhân của mình trên hành trình ấy.