Cục CSGT hướng dẫn người dân liên kết tài khoản VNeTraffic với VNeID

Theo đó, điều kiện đầu tiên là điện thoại của công dân đã tải và cập nhật ứng dụng VNeTraffic và VNeID phiên bản mới nhất. Ngoài ra, tài khoản VNeID của công dân phải định danh mức 2.

Cách đăng nhập qua VNeID

Bước 1: Công dân chọn đăng nhập bằng “Tài khoản định danh điện tử”.

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập VNeID.

Bước 3: Công dân đồng ý với nội dung chia sẻ thông tin, bấm “Xác nhận chia sẻ”.

Bước 4: Công dân nhập passcode VNeID để xác nhận.

Bước 5: Nếu công dân đã tạo tài khoản VNeTraffic, tài khoản sẽ tự động được nâng cấp lên mức 2 và đăng nhập VNeTraffic thành công.

Bước 6: Nếu công dân chưa tạo tài khoản VNeTraffic, công dân cần nhập các thông tin để đăng ký tài khoản.

Bước 7: Thiết lập mật khẩu.

Bước 8: Đăng ký tài khoản VNeTraffic mức 2 thành công.

Xác thực VNeID qua thông báo

Bước 1: Công dân đăng nhập tài khoản VNeTraffic.

Bước 2: Công dân chọn xem các chức năng: Ví giấy tờ; Lịch sử vi phạm; Thông báo vi phạm giao thông; Thông báo biên bản vi phạm hành chính; Thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Thông báo cấp mới, cấp đổi, cấp lại GPLX, Đăng ký xe.

Bước 3: Chọn “Xác thực ngay” hoặc “Xác nhận”, ứng dụng sẽ kết nối với VNeID để xác thực thông tin công dân.

Bước 4: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập VNeID.﻿

Bước 5: Đồng ý với nội dung chia sẻ thông tin, bấm “Xác nhận chia sẻ”.

Bước 6: Nhập passcode VNeID để xác nhận.

Bước 7: Xác nhận chia sẻ dữ liệu với ứng dụng VNeTraffic (nếu có).

Bước 8: Xác nhận mật khẩu ứng dụng VNeTraffic (nếu có).

Bước 9: Thiết lập passcode VNeTraffic (nếu có).

Bước 10: Nâng cấp tài khoản VNeTraffic mức 2 thành công.

Kiểm tra thông tin giấy phép lái xe trên VNeTraffic

Cục CSGT cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phát triển ứng dụng VNeTraffic, nhằm thiết lập cổng giao tiếp mới giữa người dân với CSGT.

Theo cảnh sát, từ ứng dụng này sẽ giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính như giấy phép lái xe.

Theo đó, CSGT sẽ kiểm tra giấy phép lái xe qua việc xuất trình trên ứng dụng VNeTraffic, hoặc người dân chỉ cần đọc mã định danh cá nhân hoặc số giấy phép lái xe, CSGT sẽ kiểm tra thông tin trên ứng dụng nghiệp vụ. Như vậy người dân sẽ không cần sử dụng đến giấy phép lái xe bản vật lý nữa, trừ trường hợp không sử dụng tài khoản ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Ngoài ra, ứng dụng giúp đổi giấy phép lái xe. Theo đó, khi có giấy khám sức khỏe điện tử của cá nhân, hệ thống sẽ tự động gia hạn giấy phép lái xe. Trước một tháng hết hạn, ứng dụng sẽ có tin nhắn thông báo tới người có giấy phép lái xe về việc phải đi khám sức khỏe để gia hạn.

Ngoài ra, hệ thống sẽ từ chối những trường hợp cá nhân chưa chấp hành quyết định xử phạt, không đảm bảo sức khỏe hoặc trường hợp không đảm bảo khác.

Đối với giấy phép lái xe quốc tế, Cục CSGT sẽ tham mưu Bộ Công an báo cáo Chính phủ để thỏa thuận, ký kết điều ước quốc tế chấp thuận giấy phép lái xe quốc tế điện tử giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới (đã tham gia công ước quốc tế về giao thông), để người dân có thể tự đổi và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế bản điện tử.

Cục CSGT cho hay, về thủ tục đăng ký xe điện tử, người dân có thể thực hiện thủ tục khai báo về đăng ký xe, khi có chứng nhận hải quan điện tử, chứng nhận thuế điện tử, hệ thống sẽ tự động xác thực thủ tục đăng ký xe, cho phép bấm biển số xe.

Ngoài ra, người dân có thể biết được phương tiện của mình (đã được tự động cập nhật theo mã định danh cá nhân) đã bị tai nạn ở đâu, thời gian nào, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về giao thông ở đâu, thời gian nào, lỗi gì...

Cục CSGT cho biết, về xử phạt vi phạm hành chính, sau 2 tiếng vi phạm được ghi nhận, trên hệ thống sẽ có thông báo tới người dùng ứng dụng và người dân có thể thực hiện nộp phạt trên VNeTraffic.