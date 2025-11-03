Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới người dân

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phát đi cảnh báo quan trọng tới người dân về tình trạng xuất hiện nhiều website giả mạo cơ quan BHXH, gây nhầm lẫn và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số BHXH Việt Nam, gần đây cơ quan đã phát hiện website datlichbhxh[.]com mạo danh cán bộ BHXH, gửi đường dẫn yêu cầu người dân cung cấp căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, thẻ bảo hiểm y tế… để chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, trang web này đặt máy chủ ở nước ngoài, nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Cơ quan BHXH khuyến nghị người dân cảnh giác trước các website giả mạo. (Ảnh minh hoạ)

Trước tình hình đó, BHXH Việt Nam đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị liên quan truy vết và xử lý. Hiện tại, website giả mạo này đã bị chặn và không còn khả năng truy cập.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công trực tuyến chính thức tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn - là tên miền duy nhất có đuôi .gov.vn. Cơ quan BHXH không sử dụng các tên miền như .com, .com.vn hay .me.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (số sổ BHXH, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng...) cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không rõ lai lịch. Nếu phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần liên hệ ngay cơ quan BHXH địa phương hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, BHXH TP.HCM cũng từng cảnh báo về các trường hợp giả mạo giấy mời, đóng dấu đỏ, ký tên “lãnh đạo”, hứa hỗ trợ 100% mức đóng BHYT để lừa người dân. Một số đối tượng còn dụ dỗ người dân gửi hình ảnh căn cước công dân và thông tin tài khoản với lý do “xác minh hồ sơ”. BHXH TP.HCM khẳng định, tất cả các loại giấy mời này đều giả mạo, bởi cơ quan BHXH không phát hành giấy mời thủ công hay thu thập thông tin qua điện thoại, mạng xã hội.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh, hành vi giả mạo không chỉ gây thiệt hại về tài sản và quyền lợi của người dân, mà còn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, tạo điều kiện cho tội phạm mạng khai thác danh tính, gây ra những tổn thất nghiêm trọng hơn trong tương lai.