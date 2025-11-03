No Bad Seats #4: “AI chỉnh nhẹ mà nghệ”: Galaxy S25 Ultra nâng cấp hậu kỳ cho fan đu concert

Khởi động Galaxy AI, có ngay trợ lý chỉnh ảnh tận tâm

Trước khi bắt đầu hành trình "cứu" ảnh concert, bạn cần bật chế độ Trợ lý chỉnh ảnh – công cụ AI cực xịn giúp bạn chỉnh, nâng cấp và sáng tạo hình ảnh ngay trong Bộ sưu tập của Galaxy S25 Ultra. Tất cả đều được hỗ trợ bởi Galaxy AI, nên thao tác đơn giản mà kết quả vẫn "đỉnh chóp" như qua tay editor chuyên nghiệp.

Để kích hoạt, bạn chỉ cần vào Cài đặt, chọn Galaxy AI, sau đó tìm đến Trợ lý chỉnh ảnh và gạt nút Bật để khởi động tính năng. Bạn cũng có thể bật nhanh tính năng này trực tiếp trên một tấm ảnh khi dùng lần đầu tiên. Chỉ cần đảm bảo bạn đã đăng nhập Tài khoản Samsung, vì một số tác vụ (như tạo hoặc chỉnh ảnh bằng AI) sẽ được gửi đến máy chủ Samsung để xử lý. Tuy nhiên dữ liệu sẽ không được lưu trữ, nên hoàn toàn yên tâm về quyền riêng tư. Mỗi hình ảnh được AI tạo hoặc xử lý sẽ có dấu chìm "AI" nhỏ ở góc dưới bên trái, như một "chữ ký" xác nhận rằng công nghệ thông minh đã hỗ trợ bạn hoàn thiện bức ảnh đó.

Galaxy "xử gọn" phần hậu kỳ bằng Gợi ý chỉnh sửa AI

Concert vừa kết thúc cũng là lúc các fan bắt đầu check album để xem lại những khoảnh khắc. Chắc chắn sẽ có vài tấm chưa ưng ý: ảnh bị chói, khói mờ hay ánh đèn phản chiếu làm mờ chi tiết. Nhưng giờ đây, bạn không cần loay hoay chỉnh sửa hay phải cài thêm ứng dụng khác.

Với tính năng Gợi ý chỉnh sửa AI trên Galaxy S25 Ultra, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hệ thống Galaxy AI sẽ tự động phân tích từng bức ảnh và đề xuất chỉnh sửa phù hợp, giúp cân bằng ánh sáng, loại bỏ phản chiếu và làm rõ đường nét chỉ trong vài thao tác.

Chỉ cần mở Bộ sưu tập trên Galaxy S25 Ultra, chọn tấm ảnh muốn cứu và vuốt nhẹ lên – loạt Gợi ý chỉnh sửa thông minh bằng AI sẽ tự hiện ra (hoặc kí hiệu chữ i vòng tròn với những dòng máy cũ hơn). Điểm độc đáo ở đây là tùy chọn chỉnh sửa của Galaxy sử dụng công nghệ AI phân tích tuỳ chỉnh riêng cho từng bức ảnh, nghĩa là không phải ảnh nào cũng có cùng bảng gợi ý. Máy sẽ tự xem bố cục, khuôn mặt, ánh sáng… để đề xuất chính xác những chỉnh sửa cần thiết nhất – từ "Làm mờ hậu cảnh" cho đến "Xóa phản chiếu" hay "Nâng cấp ảnh".

Hiệu chỉnh ảnh thông minh bằng các chế độ gợi ý đề xuất riêng cho từng khung hình được tích hợp trong Samsung Galaxy S25 Ultra, giúp bạn đối chiếu chất lượng một cách dễ dàng

Nếu ánh sáng sân khấu khiến ảnh bị cháy sáng, hay màu sắc chưa lên đúng vibe, tính năng Nâng cấp sẽ tự động tối ưu độ sáng, độ nét, màu sắc và chi tiết chỉ với một lần chạm. Bạn có thể kéo mũi tên qua lại để xem rõ trước – sau, và thấy bức ảnh của mình trở nên chỉn chu, tràn năng lượng hơn hẳn. Cảm giác như thể Galaxy vừa "thổi hồn" lại cho từng khoảnh khắc concert, mà bạn chẳng cần động tay điều chỉnh từng chút một cách phức tạp.

Còn khi chụp idol giữa biển ánh sáng, AI của Galaxy sẽ tự "đọc vị" tình huống: nếu ảnh bị ngược sáng, máy gợi làm mờ hậu cảnh để chủ thể nổi bật hơn; nếu đèn chiếu gây phản chiếu hay đổ bóng, chỉ cần chọn Xóa phản chiếu hoặc Xóa bóng, Galaxy sẽ tự lấp nền mượt mà như chưa từng có lỗi. Những tấm ảnh bị sọc, nhiễu ánh sáng LED cũng được "cứu" nhờ tính năng Loại bỏ hiện tượng moiré, còn Hiệu ứng sống động thì giúp toàn khung hình rực rỡ, nâng tầm chất lượng bức ảnh sân khấu lên rõ rệt.

Chỉnh sửa tạo sinh – cứu tinh AI giúp bạn "chỉnh nhẹ mà nghệ"

Nếu tính năng tích hợp của Galaxy AI trên đã giúp bạn chạm nhẹ có ngay ảnh đẹp chỉ trong 3-5 giây, thì chỉnh sửa tạo sinh (Generative Edit) trên Galaxy S25 Ultra lại mở ra level hậu kỳ hoàn toàn mới: cho phép xóa, di chuyển hoặc thay đổi kích thước đối tượng trong ảnh chỉ bằng vài thao tác chạm – mà vẫn giữ bố cục tự nhiên như chụp gốc.

Kiểm tra lại album ảnh hậu concert, đôi khi bạn bắt được khoảnh khắc idol tạo dáng xinh đẹp tuyệt vời đỉnh cao, nhưng khung hình lại hơi lệch hoặc có vài chi tiết "phá mood". Chỉ cần mở Bộ sưu tập, chọn bức ảnh cần chỉnh và nhấn biểu tượng Galaxy AI.

Các fan thích ảnh thẳng trục, bố cục idol đứng chuẩn vị trí center hoàn toàn có thể sử dụng để "dịch chuyển" tức thì cực mượt mà (Ảnh: My Hoàng - sử dụng chế độ Generative Edit tích hợp trong S25 Ultra)

Chạm và giữ vào đối tượng muốn di chuyển, xóa hoặc thay đổi kích cỡ, rồi chọn Tạo – Galaxy AI sẽ tự động phân tích, căn chỉnh lại bố cục và lấp đầy phần nền trống một cách mượt mà. Ngay cả khi bạn muốn mở rộng khung hình, AI cũng có thể "vẽ thêm" phần cảnh bị thiếu, giúp bức ảnh trông hài hòa và trọn vẹn hơn mà không cần Photoshop.

Ở những buổi concert chật kín fan, Xóa Vật Thể (Object Eraser) chính là "anh hùng thầm lặng". Một cây lightstick vô tình lọt khung hay cánh tay ai đó giơ cao cũng có thể "bay màu" gọn gàng, để khung hình chỉ còn lại bạn và idol đúng nghĩa ở vị trí trung tâm. Dù là xóa, dời hay chỉnh, AI trên Galaxy S25 Ultra đều đảm bảo ảnh sau khi xử lý vẫn trông tự nhiên, sắc nét và cực kỳ hài hòa.

Chụp backdrop siêu xinh nhưng vướng nhiều người, không lo vì đã có Xóa Vật Thể (Object Eraser) "hô biến bức hình như ý (Ảnh: My Hoàng - điều chỉnh bằng Generative Edit tích hợp trong Galaxy S25 Ultra)

Với Chỉnh sửa tạo sinh (Generative Edit), bạn không cần là dân pro vẫn làm chủ mọi khung hình – vì Galaxy đã lo toàn bộ phần hậu kỳ. Từ nay, mỗi bức ảnh concert của bạn đều có thể trở thành tấm hình hoàn hảo nhất.

Trước khi có ảnh xịn của idol, phải có outfit hợp concept trước đã. Không biết mặc gì, thuê ở đâu? Hãy để Gemini Live tìm giúp nhé

Dù là ảnh chụp vội giữa biển người hay khoảnh khắc thần tượng ánh mắt chạm camera, chỉ cần vài thao tác, Galaxy S25 Ultra đã giúp bạn giữ lại trọn cảm xúc và ánh sáng rực rỡ nhất của sân khấu. Với Galaxy AI, không có bức ảnh nào là "không thể cứu" – chỉ có những tấm hình chờ bạn chạm để trở nên tuyệt đẹp hơn. Galaxy S25 Ultra chính là "vũ khí" để giới trẻ đu idol khẳng định tuyên ngôn mới: không chỉ No Bad Seats mà còn No Bad Shots – mọi chỗ ngồi đều đẹp, mọi khung hình đều đỉnh.