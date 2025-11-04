VinFast ra mắt xe máy điện giá 15 triệu, không cần bằng lái

VinFast vừa chính thức giới thiệu hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên ZGoo và Flazz, mở rộng danh mục sản phẩm hướng đến người dùng phổ thông với mức giá lần lượt 14,9 triệu và 16 triệu đồng. Cả hai mẫu xe đều được trang bị pin LFP, có độ bền cao.

Theo VinFast, việc ra mắt ZGoo và Flazz nằm trong chiến lược phổ cập phương tiện di chuyển xanh đến mọi tầng lớp người dùng. Với chi phí sở hữu thấp và không yêu cầu bằng lái, hai mẫu xe này được xem là lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên hoặc người dùng trẻ cần phương tiện linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

VinFast ZGoo được thiết kế theo phong cách thanh lịch, phi giới tính, kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại với cụm đèn tròn và đuôi xe phá cách. Xe có kích thước 1.720 x 700 x 1.050 mm, chiều cao yên 760 mm, trọng lượng 72 kg, dễ dàng điều khiển trong không gian đô thị. Mẫu xe này trang bị đèn LED Projector, màn hình LED màu, cùng cốp chứa đồ dung tích 14 lít, lớn hơn nhiều mẫu xe cùng phân khúc.

VinFast ZGo.

ZGo sử dụng pin LFP dung lượng 1,2 kWh, cho khả năng vận hành khoảng 50 km mỗi lần sạc đầy trong điều kiện hỗn hợp. Hệ thống phanh cơ trước – sau và động cơ Inhub công suất tối đa 1.100W, đạt chuẩn chống nước IP67, giúp xe vận hành ổn định trong điều kiện mưa ẩm.

Trong khi đó, VinFast Flazz mang phong cách mạnh mẽ và năng động, với những đường cắt dứt khoát ở mặt nạ và thân xe, hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Xe có kích thước 1.745 x 700 x 1.050 mm, chiều cao yên 760 mm và trọng lượng tương đương ZGoo. Ngoài pin LFP 1,2 kWh tiêu chuẩn, Flazz có thêm khay gắn pin phụ, giúp mở rộng quãng đường di chuyển lên tối đa 100 km khi sử dụng đồng thời hai pin.

VinFast Flazz.

Cả hai mẫu xe đều giới hạn tốc độ tối đa ở mức 39 km/h ở chế độ Sport và 30 km/h ở chế độ Eco, phù hợp với quy định cho xe không yêu cầu bằng lái và đảm bảo an toàn khi vận hành.

Ông Hoàng Hà, Tổng Giám đốc VinFast xe máy điện – Thị trường Việt Nam, cho biết: "ZGoo và Flazz là hai sản phẩm chiến lược trong hành trình mở rộng tiếp cận người dùng, đưa xe điện trở nên phổ biến hơn. Với giá thành dễ tiếp cận, pin LFP an toàn và thiết kế thân thiện, VinFast tin rằng đây sẽ là lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên và người tiêu dùng trẻ."

Bên cạnh đó, VinFast áp dụng chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, được xem là dài nhất trong phân khúc.



