Agribank có thông báo đến toàn bộ khách hàng

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30/12, bà Nguyễn Thị Q. (sinh năm 1957, trú tại tổ dân phố Nam Hải, phường Sầm Sơn) liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ một đối tượng lạ tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng thông báo bà Q. có liên quan đến một vụ án hình sự, yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối và nhanh chóng chuyển tiền để “phục vụ công tác điều tra”.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn hướng dẫn bà Q. bán vàng và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp. Do bị các đối tượng liên tục gọi điện đe dọa, gây áp lực tâm lý, bà Q. rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ và làm theo hướng dẫn. Bà đã mang 6 chỉ vàng đi bán được 85,2 triệu đồng và đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa để thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Trong quá trình làm thủ tục, bà Q. gặp giao dịch viên Trần Thị Hiền. Nhận thấy giao dịch có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, giao dịch viên đã kịp thời liên hệ với Công an phường Sầm Sơn để xác minh. Đồng thời, các đối tượng lừa đảo vẫn liên tục gọi điện, thao túng tâm lý và yêu cầu bà Q. tiếp tục bán thêm tài sản để chuyển tiền.

Nhân viên ngân hàng nhanh trí giúp cụ bà tránh bị lừa đảo. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sầm Sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng rà soát, tìm kiếm bà Q. tại các điểm bán vàng và ngân hàng trên địa bàn. Sau thời gian khẩn trương xác minh, lực lượng Công an đã trực tiếp gặp bà Q. và kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Cán bộ Công an đã giải thích rõ bản chất vụ việc, chỉ ra thủ đoạn tinh vi của các đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giúp bà Q. nhận thức rõ mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng. Đồng thời, Công an phường phối hợp với Ngân hàng Agribank dừng giao dịch và thu hồi toàn bộ số tiền 85,2 triệu đồng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Qua vụ việc trên, Công an phường Sầm Sơn và ngân hàng Agribank khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn lạ; không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP; không chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần bình tĩnh và nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ kịp thời.

Trong năm 2025, Agribank đã kịp thời ngăn chặn gần 60 vụ lừa đảo trên không gian mạng, góp phần bảo toàn cho khách hàng số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Agribank ngăn chặn gần 60 vụ lừa đảo qua không gian mạng, bảo toàn số tiền hơn 17 tỷ đồng cho các khách hàng năm 2025. (Ảnh: Agribank)

Những sự việc được cán bộ Agribank kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo, giúp khách hàng ngăn chặn việc chuyển tiền cho những kẻ giấu mặt sau các thiết bị công nghệ cho thấy “muôn hình vạn trạng” kịch bản lừa đảo.

Một thủ đoạn được phát hiện khá phổ biến là làm quen, kết thân qua mạng rồi “tặng quà”. Đối tượng lừa đảo giả là quân nhân nước ngoài, đang làm nhiệm vụ trong các cuộc chiến, kết bạn làm quen với phụ nữ qua mạng xã hội. Từ ân cần hỏi han hàng ngày, chia sẻ tâm tư đến ngỏ lời yêu và hứa hẹn xây dựng cuộc sống tốt đẹp, rồi viện cớ gặp “rào cản” về thủ tục hành chính, đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để giải quyết, nhận quà giá trị hoặc số tiền lớn.

Một thủ đoạn khác đánh vào lòng tham của người dân cũng đã được phát hiện tại ngân hàng như: Đối tượng lừa đảo gọi điện cho người kinh doanh nhỏ, vờ đặt hàng với giá trị hợp đồng lớn và gợi ý bên thứ 3 cung cấp nguồn hàng, lừa người dân chuyển tiền đặt cọc đơn hàng qua bên thứ 3 để hưởng lợi nhuận, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, mặc dù kịch bản cũ như giả danh công an, cán bộ Viện kiểm sát, Tòa án… gọi điện cho người dân thông báo đang bị điều tra đường dây phạm tội như rửa tiền, buôn bán hàng cấm, hàng lậu… đã được các cơ quan truyền thông, báo chí cũng như các ngân hàng thường xuyên thông báo để người dân cảnh giác nhưng vẫn có rất nhiều người “mắc bẫy”. Nạn nhân thường hối hả đến ngân hàng đề nghị rút hết tiền tiết kiệm để chuyển cho những kẻ lạ mặt để “chứng minh vô tội” trong tình trạng lo lắng và phòng bị “không được để cho ai biết”.

Agribank khuyến cáo khách hàng hãy cảnh giác - chủ động bảo vệ mình trước vấn nạn lừa đảo: Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai; Cảnh giác với các số điện thoại lạ, không làm theo hướng dẫn chuyển tiền qua điện thoại; Xác minh kỹ thông tin khi có người thân nhắn tin mượn tiền qua mạng xã hội; Liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Agribank