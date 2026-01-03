Năm nay sẽ không có iPhone 18

Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, Apple được cho là sẽ điều chỉnh chiến lược giới thiệu sản phẩm, trong đó đáng chú ý nhất là việc iPhone 18 bản tiêu chuẩn sẽ không xuất hiện trong năm 2026.

Cụ thể, thay vì trình làng đồng loạt như thông lệ, Apple dự kiến chia việc ra mắt dòng iPhone 18 thành hai giai đoạn. Trong mùa thu năm 2026, hãng chỉ giới thiệu các mẫu cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và một thiết bị hoàn toàn mới là iPhone màn hình gập, nhiều khả năng mang tên iPhone Fold hoặc iPhone Ultra.

Các phiên bản còn lại như iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 sẽ phải chờ đến mùa xuân năm 2027 mới chính thức ra mắt. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây sẽ là thay đổi lớn nhất trong lịch trình phát hành iPhone kể từ khi dòng sản phẩm này xuất hiện cách đây gần hai thập kỷ.

Chu kỳ ra mắt iPhone quen thuộc vào tháng 9 nhiều khả năng sẽ thay đổi kể từ năm 2026. (Ảnh: PhoneArena)

Theo MacRumors, nguyên nhân chính đến từ việc danh mục iPhone ngày càng mở rộng. Đến cuối năm 2026, Apple có thể cùng lúc duy trì ít nhất 8 mẫu iPhone khác nhau trên thị trường. Việc tung ra toàn bộ trong một thời điểm không chỉ khiến các sản phẩm “giẫm chân” nhau mà còn làm suy giảm hiệu quả bán hàng tổng thể.

Trong khi đó, chiến lược ra mắt giãn cách được đánh giá giúp mỗi dòng máy có thêm thời gian xây dựng nhận diện, kéo dài vòng đời tiêu thụ và tránh tình trạng doanh số dồn vào một quý duy nhất trong năm.

Không chỉ mang ý nghĩa thương mại, thay đổi này còn giúp Apple tối ưu chuỗi cung ứng. Các đối tác sản xuất sẽ không phải cùng lúc lắp ráp 4-5 mẫu iPhone mới, qua đó giảm áp lực về linh kiện, logistics và đặc biệt là những công nghệ cao đang khan hiếm.

Thực tế, dấu hiệu của sự chuyển dịch đã xuất hiện từ dòng iPhone 17, khi Apple khai tử bản Plus và thay thế bằng iPhone Air. Dù chưa tạo ra cú hích doanh số, mẫu máy này vẫn thu hút một bộ phận người dùng vốn trung thành với dòng Pro, cho thấy tiềm năng tái cấu trúc danh mục sản phẩm.

Trước đó, MacRumors cũng từng nhận định rằng iPhone màn hình gập, dự kiến ra mắt vào mùa thu 2026, sẽ đóng vai trò thiết bị cao cấp nhất, đứng cùng phân khúc với Pro và Pro Max, từ đó buộc Apple phải sắp xếp lại toàn bộ lịch trình ra mắt.

Nếu kế hoạch được triển khai, Apple sẽ chính thức áp dụng mô hình ra mắt hai đợt mỗi năm: Nửa cuối năm dành cho dòng cao cấp, nửa đầu năm sau tập trung vào các mẫu phổ thông và giá mềm.

Một phần chiến lược này đã được hãng thử nghiệm khi giới thiệu iPhone 16e vào đầu năm nay. Khác với iPhone SE trước đây, dòng “e” được đặt tên gắn liền với thế hệ iPhone chính, cho thấy Apple đang từng bước thay đổi cách tiếp cận thị trường.