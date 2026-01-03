VTV24, Theanh 28 Entertainment và hàng loạt fanpage triệu followers mất avatar: Chuyện gì đang xảy ra?

Sáng ngày 3/1, ghi nhận từ MXH Facebook, hiện có rất nhiều fanpage lớn với hàng triệu lượt theo dõi đang gặp chung một tình trạng là mất ảnh đại diện (avatar). Theo đó, nhiều fanpage Facebook lớn như VTV3, VTV24, Theanh28 Entertainment... vốn quen thuộc với rất nhiều người đều đã gỡ ảnh toàn bộ đại diện.

Một loạt fanpage lớn có hàng triệu người theo dõi đang gặp chung tình trạng mất avatar (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, người dùng vẫn có thể xem, truy cập được vào các fanpage này như thường lệ. Tuy nhiên, không thể xem ảnh đại diện của fanpage mà chỉ có thể xem được tin Story có thời gian hiệu lực 24h. Ngoài ra, việc tương tác like share... trên các fanpage này cũng không bị ảnh hưởng lớn.

Người dùng Facebook không thể xem ảnh đại diện của fanpage VTV24 (Ảnh chụp màn hình)

Trang fanpage 13 triệu lượt followers Theanh28 Entertainment cũng gặp tình trạng tương tự (Ảnh chụp màn hình)

Theo anh Tùng Trương, quản trị viên nhiều hội nhóm, trang Facebook lớn cho biết, hiện đang có một cuộc tấn công nhắm vào nhiều trang fanpage lớn. Lợi dụng kẽ hở từ nền tảng, các đối tượng này sẽ đánh gậy bản quyền ảnh đại diện đối với fanpage. Nhằm tránh các tình huống xấu có thể xảy ra, nhiều fanpage đã gỡ bỏ/ ẩn ảnh đại diện.

Được biết, trước đó từ tháng 12/2024 đã có một số fanpage gặp tình trạng này, tuy nhiên sau đó đã cập nhật ảnh đại diện và trở lại hoạt động bình thường.