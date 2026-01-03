"Bom sex" Sydney Sweeney hot cỡ nào?

Nếu Hollywood đang tìm kiếm một người kế thừa danh xưng "biểu tượng gợi cảm" từ các đàn chị huyền thoại, thì Sydney Sweeney chính là cái tên được "chọn mặt gửi vàng". Không cần cố gồng mình để tỏ ra quyến rũ, nữ diễn viên sinh năm 1997 sở hữu một sức hút tự nhiên đến mức chỉ cần cô xuất hiện là đủ làm dậy sóng dư luận.

Nữ diễn viên sinh năm 1997 sở hữu vẻ quyến rũ chết người

Với đôi mắt to tròn ngây thơ đối lập hoàn toàn với thân hình nóng bỏng cùng "vòng 1" trứ danh, Sydney Sweeney được ví như một cú nổ visual khiến cả phái nam lẫn phái nữ đều không thể rời mắt. Cô nàng tự tin khẳng định vị thế qua những cảnh diễn ướt át trong Euphoria, Madame Web hay gần đây nhất là The Housemaid, đồng thời luôn biết cách đốt mắt người nhìn bằng những bộ cánh cắt xẻ táo bạo tại các sự kiện thảm đỏ.



Cảnh nóng của Sydney Sweeney khiến gia đình cô "lục đục", người thích người không

Quyền lực mềm của Sydney Sweeney không chỉ dừng lại ở nhan sắc mà được lượng hóa cụ thể bằng một đế chế mạng xã hội khổng lồ. Tính đến đầu năm 2026, cô đang nắm trong tay hơn 25,8 triệu người theo dõi trên Instagram và hơn 16,5 triệu fan hâm mộ trên nền tảng TikTok, nâng tổng số người quan tâm cô lên con số hơn 42 triệu. Đây là một tài nguyên mà bất kỳ ngôi sao hạng A nào cũng thèm khát.

Tuy nhiên, nghịch lý trớ trêu là sự thống trị trên thế giới ảo này lại chưa thể chuyển hóa thành "bảo chứng phòng vé" ngoài đời thực. Các dự án phim gần đây của cô dù được quảng bá rầm rộ trên các kênh social triệu view này vẫn gặp khó khăn tại rạp, khiến giới phê bình đặt dấu hỏi lớn về việc liệu khán giả ngày nay chỉ thích ngắm ảnh cô miễn phí trên điện thoại hơn là bỏ tiền mua vé xem phim.

Cô nàng sở hữu hơn 40 triệu fan trên Instagram và TikTok

Đã không thuận lợi trong sự nghiệp điện ảnh, đời tư của Sydney cũng liên tục bị bủa vây bởi những thị phi từ trên trời rơi xuống. Mới đây nhất, cái tên Sydney Sweeney lại làm dậy sóng làng túc cầu khi vướng vào nghi vấn hẹn hò với Christian Pulisic - cựu sao Chelsea và là niềm hy vọng số 1 của bóng đá Mỹ. Tin đồn bùng nổ khi cư dân mạng bắt đầu vẽ ra kịch bản "đẩy thuyền" cho cặp đôi trai tài gái sắc này trở thành biểu tượng cho World Cup 2026 tại xứ cờ hoa.

Được biết, sau khi chia tay hôn phu Jonathan Davino hồi đầu năm, Sydney đã trở thành mục tiêu theo đuổi của hàng loạt cầu thủ nổi tiếng từ Man United, Arsenal cho đến Liverpool, và Pulisic được cho là cái tên mới nhất gia nhập đường đua chinh phục trái tim người đẹp.

Sydney Sweeney vướng tin đồn hẹn hò cùng Christian Pulisic, tuy nhiên cựu sao Chelsea đã lên tiếng bác bỏ sau đó

Tuy nhiên, kịch bản lãng mạn này đã sớm bị chính chủ dập tắt không thương tiếc. Ngay khi tin đồn lan rộng, Christian Pulisic đã phải tức tốc đăng đàn đính chính trên mạng xã hội, gọi đây là "tin giả" và yêu cầu mọi người ngừng thêu dệt những câu chuyện ngớ ngẩn về đời tư của anh. Động thái gay gắt và nhanh chóng này của "Captain America" được cho là để trấn an cô bạn gái hiện tại Alexa Melton, tránh để những rắc rối liên quan đến sự nóng bỏng của Sydney Sweeney làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đang mặn nồng.

Vụ việc khép lại như một cú "việt vị" của truyền thông, nhưng nó lại một lần nữa chứng minh sức hút khủng khiếp của Sydney Sweeney: chỉ cần cô độc thân, cả thế giới thể thao dường như đều muốn xếp hàng, dù đôi khi chỉ là trong trí tưởng tượng của người hâm mộ.

