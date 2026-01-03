Robot hình người 'Made in Vietnam' thế hệ thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức ra mắt: Có thể tự sạc pin - không cần con người hỗ trợ

Vừa qua, VinMotion đã chính thức giới thiệu Motion thế hệ 2 – mẫu robot hình người mới nhất do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển.

Xuyên suốt toàn bộ video được đăng tải trên trang web chính thức, VinMotion không hề công bố các thông số kỹ thuật, mà để chính Motion 2 tự thể hiện những bước tiến của bản thân.

Theo đó, mẫu robot thế hệ mới có ngoại hình gọn gàng hơn khi loại bỏ đáng kể các dây điện “lộ thiên” vốn từng thấy ở Motion 1, giúp nó hoàn chỉnh hơn về mặt thiết kế và thẩm mỹ.

Đi cùng với đó là sự cải thiện rõ rệt về chuyển động: Motion 2 có thể di chuyển chân tay liên tục, tự nhiên, các động tác nối tiếp mạch lạc, tiệm cận hơn với chuyển động của con người, cho thấy khả năng kiểm soát cơ thể tốt hơn so với thế hệ đầu.

Trong video, Motion 2 cũng phô diễn sức mạnh của mình khi có thể nâng vật nặng lên tới 40kg và đấm vỡ thanh gỗ, cho thấy khả năng tạo lực mạnh và kiểm soát lực chính xác. Robot cũng có thể ngả người ra sau với biên độ lớn mà vẫn giữ được thăng bằng, không bị ngã, phản ánh bước tiến về khả năng cân bằng và điều khiển trọng tâm. Bên cạnh đó, Motion 2 còn có thể tương tác với môi trường xung quanh như ngồi xuống nhặt đồ và đặt vào đúng vị trí.

Đặc biệt, điểm nhấn đáng chú ý nhất của Motion 2 là khả năng tự động sạc pin mà không cần con người hỗ trợ.

Mẫu robot Motion 2 gây chú ý với khả năng tự sạc

Những cải tiến này hoàn toàn trùng khớp với những chia sẻ trước đó của TS. Nguyễn Trung Quân - Giám đốc khoa học của VinMotion, khi ông nhấn mạnh robot của VinMotion cần tăng khả năng chuyển động ưu việt vượt trội hơn cả người bình thường, cũng như có thể vận hành liên tục 24/7 một cách ổn định mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người

Đây cũng chính là kỷ vọng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi thành lập VinMotion, với nhiệm vụ thiết kế, thử nghiệm và phát triển các thế hệ robot hình người đa năng mang thương hiệu “Made in Vietnam”.