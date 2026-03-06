94 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại Vũng Tàu

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, tính đến chiều ngày 5/3 đã ghi nhận 94 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận 93 ca, trong đó 84 trường hợp đã nhập viện điều trị nội trú và 9 trường hợp khác có biểu hiện nhẹ nên được kê toa điều trị ngoại trú và tiếp tục theo dõi tại nhà.

4 trường hợp ổn định đã được điều trị ngoại trú, 80 trường hợp đang tiếp tục được điều trị và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện, tình trạng ổn và không có dấu hiệu nặng.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội tiếp nhận 1 ca nhập viện điều trị nội trú. Hiện bệnh nhân đã ổn, giảm tiêu chảy và hạ sốt.

Trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì phường Vũng Tàu (TP.HCM). (Ảnh: BVCC)

Qua điều tra ban đầu, các bệnh nhân đều ăn bánh mì pate mua tại một tiệm bánh mì lề đường ở số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu sau đó đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn...

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh sau sử dụng thực phẩm tại địa chỉ trên, đồng thời thực hiện việc báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị. Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn tiến bất thường.

Trước đó, chiều 3/3, UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành làm việc với cơ sở bán bánh mì trên đường Đồ Chiểu, nghi gây ngộ độc thực phẩm cho nhiều người trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, người bán hàng ở cơ sở mua bán trên đường Đồ Chiểu cho biết, đây chỉ là địa điểm buôn bán, còn điểm chế biến nằm trên đường Triệu Việt Vương.

Kiểm tra cơ sở trên đường Triệu Việt Vương, bước đầu cơ sở xuất trình đầy đủ các giấy tờ có liên quan theo quy định; đồng thời cho biết số thực phẩm của ngày hôm qua đã được bán hết, chỉ còn mẫu thực phẩm đang được lưu giữ.

Đoàn kiểm tra đã thực hiện test nhanh hàn the, formol... với các loại thực phẩm lưu giữ, cho kết quả âm tính. Đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh; lấy mẫu để gửi xét nghiệm theo quy định.